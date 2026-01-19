南丫海難死因研訊周三裁決 王世發：已改革驗船標準

【Now新聞台】南丫海難死因研訊周三裁決，海事處處長王世發指，已改革驗船標準等硬件，並加強從業人員的安全意識，強調導致人命傷亡的事故「一宗都嫌多」。

王世發接受報章訪問指，香港全年有約100萬船次在主要海域航行，渡輪和小輪的碰撞意外過往幾年平均約6、7宗，反映本港水上航行安全率高，而近九成的海上意外源於人為因素；又指除了改革驗船標準等硬件，去年亦引入體檢要求，駕駛高風險船隻的船員需每5年進行體檢，亦強化第三方授權機構或人士驗船的監管，包括吊銷了5位特許驗船師資格，因他們的技能跟不上最新的驗船要求標準；另外又將驗船程序電子化，包括紙本圖則及船舶記錄數碼化。

