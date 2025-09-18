南丫海難死因研訊結案陳詞 家屬及海事處質疑船廠董事供詞說謊(梁柏晞報道)

【Now新聞台】南丫海難死因研訊開始結案陳詞，家屬方及海事處質疑財利船廠董事羅愕瑩在研訊說謊，以掩飾漏裝水密門，死因裁判官案件押後裁決。

死者家屬趙炳全到西九龍裁判法院旁聽。這場海難發生於2012年10月1日，造成39人死亡，今年5月開始死因研訊，重點探討南丫四號漏裝一個水密門的原因和影響，以及海事處人員多年都沒有發現漏裝和船的穩性數據出錯。

遇難者家屬一方引述研訊傳召的專家指，若南丫四號沒有漏裝水密門，就不會在2分鐘內沉沒，可漂浮更長時間，救援人員有更多時間救援；圖則顯示南丫四號的設計是有5個水密門，沒有文件或證據顯示設計中途有改變。

負責興建南丫四號的財利船廠，董事羅愕瑩在研訊供稱，設計南丫四號時已決定不裝水密門；家屬方質疑他說謊，掩飾漏裝水密門。

至於在1996年覆核南丫四號穩性計算書時，沒有發現計錯數的時任海事處驗船主任梁維學在研訊供稱，當時不認識「船總長一成」規例，即當船艙長度少於船總長一成，不能當獨立船艙計算穩性；家屬方批評他在說謊，認為法庭應通報執法部門。

財利一方指，羅愕瑩與外聘繪圖公司決定不裝水密門，原因是因他以為加裝水密門會違反「船總長一成」規例；海事處一方則指，財利在與港燈公司簽約時，已提出南丫四號要建5個水密門，就羅愕瑩解釋他將設計改為不裝水密門，是因他誤解「船總長一成」規例。

海事處一方指，他有造船師資格，極不可能誤解規例，認為此解釋不合理和不可信，他在研訊的證供與多年前在獨立調查委員會的供詞不符。

海事處一方又指，羅愕瑩沒有將不裝水密門的決定告知他的員工或港燈公司，情況極不尋常，認為這反映他的說法不太可能是真。

今次研訊歷時44日，共傳召84名證人。裁判官押後裁決，但沒有訂明日期。

