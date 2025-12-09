南丫海難死因研訊 裁決3度延期 至下月21日

【Now Sports】韓國球星孫興慜周二返回倫敦，入場見證熱刺在歐聯贏波，更重要是與刺迷正式告別。孫興慜（Son Heung-Min）於今年8月離開熱刺改投洛杉磯FC，當日走得匆匆，未有任何告別儀式，及至周二熱刺在歐聯主場對布拉格斯拉維亞賽前，他進場與球迷道別，並在名宿京治手上接過紀念獎座。他在現場說得情真意切：「希望大家不要忘記我。我永遠是熱刺人，永遠與你們在一起。」在此之前，他在北倫敦大街上一張屬於他的大型壁畫上簽字留念（詳見結連）。這名33歲韓國球星合共為熱刺出賽454場，攻入173球，去屆協助熱刺在決賽打敗曼聯贏得歐霸盃。熱刺在這場周二歐聯比賽，憑對方的烏龍球，以及由古度斯及沙維施蒙斯各自射入12碼，以3:0大勝布拉格斯拉維亞。相關結連：https://www.youtube.com/watch?v=98yBPJlMbVc

