南丫海難死因裁決｜遺屬梁淑玲認庭上拍檯：「不切實際」說法侮辱 把關責任未明 絕對劃唔到句號｜Yahoo

（左起）徐志盛，梁淑玲，趙炳全（法庭線 YouTube 截圖）

【Yahoo新聞報道】2012 年南丫海難造成 39 人死亡，死因裁判官周慧珠在周三、四（21、22 日）連續兩日交代裁決，指家屬要求海事處隔年檢船時核對圖則確保結構與原本設計相符，忽視了當中耗費時間，屬於「不可行」（impractical）和「不切實際」（unrealistic），有死難者家屬聞言拍檯，與眾人集體離庭。梁淑玲跟另一位死難者家屬徐志盛，以及在海難中生還的趙炳全今日（23 日）接受電台節目訪問，梁淑玲在節目中指，她就是昨日在庭上拍檯的家屬，她批評裁決指「不切實際」的說法是對出席了 44 場死因聆訊人士的侮辱。

梁又指，普通市民不會知道海事處人員的日常工作負擔有多重，「但係咪你哋嘅 workload 爆咗，就可以代表大家的安全就可以放在次等呢？」徐志盛就表示，即使現時已頒下死因裁決，但他仍然認為事件未完，「好難總結」；趙炳全則表示，現時仍然有很多問題「解答唔到。」

梁淑玲：仍未解答水密門為何消失

梁淑玲在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，即使不計及乘客，南丫四號多年來已經歷過百多人進行設計、造船、年檢、覆檢等，但到頭來聽到的證供大意居然是「唔係你做咗咩？我以為你做咗喎」，「我諗你都睇過啦」，過往聆訊的狀況已經令她感到十分氣憤。但她認為，最令家屬無法接受的是裁決對於水密門問題的處理。「13 年前已經知道隻水密門有問題，到今日仍然沒有人話到畀我聽我點解度門會消失，跟圖則根本完全不吻合。」

斥海事處年檢草率

她質疑，既然多名專家證人均指出水密門能延緩沉沒速度、增加逃生機會，為何法庭仍斷言其與事故無關，「我們都唔係專家，但連專家都認為有幫助，法官就話唔需要諗到底吻唔吻合」，說法難以接受。至於南丫四號在出事前曾經歷 8 次的隔年檢查，梁淑玲就表示在審訊中得悉海事處人員從未攜帶圖則上船檢驗，「原來年檢就是兩手揈揈行個圈」，做法草率，「如果咁樣都叫穩陣，點解唔搵個阿毛上去行個圈就得？」

判詞未觸及初檢制度問題

梁淑玲認為，今次判詞有幾個位置都未有詳細觸及，包括家屬期望檢視船隻初檢制度，「點解咁多年都冇人知道（有問題）？」另外，她又質疑為何財利船廠在事件發生後能夠有一段時間繼續造船；如果無法造出安全的船隻，到底海事處人員有沒有足夠能力找到船隻以至船廠的缺憾，「究竟大家的安全，係由邊個去把關？」梁並且說，事件追查多年，難得今次有機會再傳召到多人願意作供，再重提當年他們如何工作，用甚麼態度完成工作，「然後你調返轉頭話佢哋知，『你哋的態度是正確，你哋的行為是正確』，我們極度失望。」

徐志盛質疑判詞前後矛盾

另一名死難者家屬徐志盛就指，今次裁決的判詞有前後矛盾之嫌：一方面強調海事處有責任維持最高海事安全標準，但另一方面判詞又以工作量大為由，指家屬要求核對圖則是「不切實際」。徐志盛反問：「海事處人手不足，可以申請預算請多些人，呢個唔係一個合理化你自己疏忽的理由。」徐又指，裁判官指船員的超時工作與事故無關，但海事處工作繁忙又值得同情，「咁唔公平嘅？」

趙炳全：我有好多問號

至於在海難中生還的趙炳全在節目中就表示，當時親歷船難，進入水中之後很快就被 50 米外的「南丫二號」救起，他被救起後一直心存疑問，為何南丫四號可以在短短 118 秒內急速下沉，至今仍難以理解。對於今次判詞，他認為是「離譜」，而且有很多未能解答他的地方，「我有好多問號。」當被問到今次裁決後，有沒有跟其他死難者家屬溝通，趙炳全就回應指，部分家屬經歷多年後已經選擇沉默或不再提起。

未能劃上句號

被問到事件能否劃上句號，梁淑玲就回應指「絕對劃唔到」。她並且說，「我反過來想同全港市民講，花咗納稅人咁多錢，44 次聆訊之後揭露咁多問題，但係居然有個咁嘅結論，」她表示將會繼續跟進，商討如何處理下一步。但她同時慨嘆，「（跟進）都玩咗 13 年，但我覺得呢兩日真係心力交悴」。雖然過程中有法律援助，但她又想起如果再需要找律師、專家證人等都是花費不菲，「全部都係錢」，「法律唔係我哋呢啲窮人的玩意。」

感謝涂謹申過往支援

當被問到過去十多年來有甚麼人需要感謝，梁淑玲就表示要感謝警員和消防的幫助，政府部門不同人士、以及律師亦在過程中支援。梁又提到前立法會議員涂謹申，「我哋家屬係好想多謝涂謹申，因為沒有他去第一步接觸我們，幫我們，我們完全是不知道任何方向摸不著頭腦。」至於涂謹申的近況，梁就回應指，「我哋相信佢可能現在就比較遠距離，低調一點去觀察件事。」