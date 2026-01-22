南丫海難死因裁決 官稱要海事處每年對圖則修正結構「不可行」 難屬集體離場

2012 年造成 39 人死亡的南丫海難，死因裁判官周慧珠周三（21 日）裁定，39 名死者非法被殺，又指財利船廠董事羅愕瑩誠實可信，認為南丫四號不安裝水密門，屬財利船廠「有意識的設計決定，非漏裝或疏忽」。



有遺屬指，對裁決感到極度失望、匪夷所思，指「消失的水密門」對意外造成很大影響，聽審時發現海難涉及失誤，「但係我今日聽嘅結論，係冇人有問題，係冇人有錯。」



死因裁判官周四將就餘下 5 項議題作出裁決，包括：與南丫四號相撞的「海泰號」船頭有否加裝鋼片、南丫四號艙口圍板高度是否低於標準、海事處是每年抑或隔年檢查南丫四號艙門、涉事海員有否超時工作等。



首日裁決報道：

首日裁決｜官裁定39名死者「非法被殺」 船廠有意識不裝水密門非疏忽

首日裁決｜官裁船廠不裝水密門非疏忽 遺屬：極度失望、匪夷所思

13:00 海事處助理處長稱「暫時未有」回應

傳媒於庭外向海事處助理處長陳思賢問到，處方會否有任何檢討或回應，陳思賢指「暫時未有」。

12:55 午休

12:40 所有遇難者家屬離開法庭

家屬集體離場，有家屬離庭時喊：「侮辱智慧！」，與家人在庭外相擁而哭。

12:22 官指船員工時非法庭可獨立處理

最後一項議題是涉事海員是否超時工作。官認為，雖然有一名船員稱撞船時有點疲倦，但沒證據顯示這與海難發生有因果關係，港九小輪及其他船公司亦沒有收到工時過長的投訴。官認為船員 24 小時雙更工作制的問題，有如其他交通工具的工時限制，並非法庭可以獨立處理。而船員行業與其他制業一樣面對人手不足的困境。

廣告 廣告

官續指，此議題涉及行業人手不足，而單靠海事處無法達到有效的改革，改變工時問題要多方持份者，包括營運公司、工會一同參與，而非海事處單方面實施工時限制的要求。而海事處需繼續與行業合作溝通，以尋求實際可行的措施，改善問題。

12:17 官指要求海事處每年對圖則、修正結構「不切實際」

家屬席傳拍枱聲

官總結，家屬方主張海事處應在年檢時仔細檢查，發現無裝水密門及修正錯誤，但這並非年檢的要求。即使驗船督察發現半格艙壁無水密門，根據專家證人 Neville Anthony Armstrong 的證供，修正的方法亦非加裝水密門，而是移除壓載物或加裝浮載物，「家屬方認為年檢時應加裝水密門，對年檢有不足的批評是站不住腳的」。

官續表示，她同意要求海事處每年核對圖則，修正結構問題「是不可行、不切實際的」。此時，家屬席傳出拍枱聲，其後亦有家屬開始拭淚。

官續讀出判詞，指新船檢驗和年檢的性質不同，後者是關注船隻運行後的狀態，並非重新審批船隻的設計，要求督察重新檢查設計，會令他們耗費時間，「是要求驗船督察以近乎完美的標準檢查，未有意識到驗船督察每日需要檢驗不同船隻的事實」。

11:58 官開始分析海事處驗船責任

第五個議題是海事處每年或隔年，檢查南丫四號的半格艙壁艙門。官引述家屬方認為，海事處未有在年檢時檢查半格艙壁，亦未能在海難前發現半格艙壁無裝水密門，由 1997 年至 2012 年，海事處有 8 次機會發現南丫四號與圖則的結構不一致，惟海事處錯過了這些機會。

海事處多名驗船督察則供稱，年檢是肉眼檢查船隻的狀況，並不會核對結構與圖則是否一致，除非船隻的狀況遠遜標準，否則他們不會檢查圖則。海事處的陳詞指，水密門問題應在檢驗新船結構時處理，而非後來年檢的檢查項目，新船檢查階段的作用是檢查船隻根據圖則建造，後來的年檢，是用來檢查船的現況，集中檢查是否有損耗或未經批准的改裝。

海事處承認，驗船督察的警覺性需要提高，需要更多訓練，在新船檢驗時應發現半格艙壁無裝水密門，但這並非年檢時要處理的問題；專家證人 Robert Vart 亦同意，要求驗船督察在年驗時發現無裝水密門是過於苛刻。

11:42 官指圍板高度非造成死傷原因

第四個議題是南丫四號艙口圍板的高度是否低於標準。南丫四號的內側圍板只有 190 毫米高，未達海事處所訂的 300 毫米標準。官接納專家證人 Simon Burthem 和 Anthony York 的證供，認為外側圍板可以取代內側圍板的功能，相信內側圍板的高度不標準，與南丫四號沉沒，沒有因果關係。圍板的作用是防止海水不慎流入船艙，但不能防止撞船時海水灌入船艙，而且外側圍板達 300 毫米，已經滿足了相關要求。

官總結，外側圍板可以達到內側圍板的相同作用，即使內側圍板高度不達 300 毫米，亦非導致海難造成大量死傷的原因。

11:30 官引專家證人指海泰號沒發現鋼片

第三個議題是「南丫四號」相撞的港九小輪「海泰號」船頭是否有加裝鋼片。官引述專家證人鄭郁祺在檢查海泰號後，沒有發現鋼片，警方調查則顯示，事發時海泰號鋼片已被拆下維修。多名專家證人的意見，均認為鋼片對兩船相撞沒有重要影響，並沒有導致南丫四號迅速沉沒。

研訊中亦爭議，海泰號原本加裝鋼片，是否需要獲海事處批准。官認為證據顯示，加裝鋼片涉及鑽螺絲，對船隻的水密結構有潛在風險，雖然法庭認為撞船時，海泰號船頭沒有鋼片，而根據鋼片的厚度，它對撞船或沉船的程度不會有明顯影響，但認為財利仍應該在加裝鋼片前通知海事處。

11:20 官指財利沒釐清各級員工職責

官分析證供，認為根據 Jon Leizaola 的資歷，不接受他只負責行政工作，認為他的證供是嘗試與研訊提出的議題切割。張福初準備的 1996 年穩性計算書出錯，假設半格艙壁有水密門，其後 1998 年和 2005 年的計算書亦重覆出錯，而海事處沒有發現。官指，張福初的證供是「有意無意地將責任推卸給 Jon Leizaola」，他準備穩性計算書時有疏忽，依賴外部的檢查，而 Leizaola 顯然亦有監督責任。

官總結，財利沒有覆檢計算書的系統，張福初以錯誤的假設完成計算書後，以為上司和海事處會發現錯處，這個制度運行多年，沒有釐清各級員工的職責，致部門之間可以互相卸責。

11:10 西班牙工程師證供指僅負責行政

西班牙船隻工程師 Jon Leizaola 的證供則指，他沒參與船的設計工作，只負責行政工作，穩性計算書等技術問題由張福初和財利董事負責，他不知道南丫四號半格艙壁是否有水密門。財利董事羅愕瑩則供稱，Leizaola 有船舶工程學位，有關於船隻圖則、穩性計算的專業知識，不同意他的角色只是處理行政工作。

Leizaola 離職後，張泉佑重新接管其工作，負責審批南丫四號在 1998 年及 2005 年的穩性計算書。張供稱他只會檢查在船艙破損後，船隻會否浸過限界線，他亦沿用了 1996 年穩性計算書的基礎，沒有發現計算書錯將舵機房和油箱房視作兩個獨立船艙，他將計算書轉交給港燈，對方沒有要求修改，他遂假設計算正確，提交給海事處審批。至於 2005 年的穩性計算書，則由設計部繪圖員鄺啟紀負責，張泉佑供稱鄺使用電腦程式「AutoHydro」計算，由於他和張福初都不懂得用該程式，他實際上沒有覆檢過鄺的計算書。

11:07 官開始概括第二個議題證供

死因裁判官周慧珠開始概括研訊第二個議題的證供，即財利船廠前船舶繪圖員張福初，在計算破艙穩性出錯時，是否把責任推卸給曾任職財利的西班牙船隻工程師 Leizaola？

官指，證據顯示南丫四號在 1996 年的第一份穩性計算書出錯，誤當船尾的舵機房和油箱房之間的半格艙壁有水密門，將兩個船艙獨立計算，沒有因應「0.1 規例」將兩艙合併作一艙計算。其後的兩份穩性計算書，亦犯下相同的錯。

1996 年的穩性計算書，由財利設計部繪圖員張福初準備，其書面證供顯示，他沒有實地視察南丫四號，亦沒有檢查所有圖則，而是根據工程部主管 Jon Leizaola 給予他的圖則計算。張認為圖則並不清晰，但他相信半格艙壁有水密門，以此為基礎計算後，留待上司 Jon Leizaola 及海事處審批。張亦承認，舵機房的長度不足船總長的一成，根據「0.1 規例」不能獨立當作一艙計算，而他計算時忘記了「0.1 規例」。

10:55 多名家屬、各方代表已進入法院

死因庭預定 11 時開庭。周三（21 日）的裁決日，死因裁判官已就首個議題，即有關水密門的議題下達裁決，預料今日將就餘下的 5 個議題裁決。多名遇難者家屬、死因研訊主任李希哲及各方法律代表已進入法院。

官周三裁定水密門非漏裝 家屬：極度失望

死因裁判官周慧珠周三（21 日）裁定，39 名死者非法被殺，並信納財利船廠董事羅愕瑩誠實可信，裁定財利不裝水密門是「有意識的設計決定，非漏裝或疏忽」。



官又指，南丫四號當年建造時，已符合「一艙進水不沉」的標準，而船隻在海難中被撞穿兩艙，「不應因為後來發生一個超出船隻安全標準的意外，導致大量人命傷亡，而否定當時的設計選擇」。官又質疑，部分專家證人受海難結果影響，「事後孔明」認為應有水密門，故對他們的意見只會給予有限比重。

遺屬庭外受訪指，對裁決感到極度失望、匪夷所思，其中梁淑玲指，「消失的水密門」對意外造成很大影響，聽審時發現海難涉及失誤，「但係我今日聽嘅結論，係冇人有問題，係冇人有錯。」另有入稟家屬首次到庭旁聽，慨嘆「咁多年嚟為咩，本來想搵到消失嘅水密門，原來唔重要」。

不設陪審團 由死因裁判官裁決

去年 5 月展開的死因研訊歷時 44 天，共傳召 84 名證人，包括 47 名海事處人員、7 名專家證人。研訊不設陪審團，由死因裁判官周慧珠審理。周在研訊首日指，希望研訊為失去摯親的家屬釐清一些事實，可為事件畫上句號。

由於海難後政府在 2013 年已召開調查委員會，是次死因研訊圍繞 6 個在調查委員會後出現的議題：

一、負責建造南丫四號的財利船廠，是否得知要為船隻安裝水密門？

二、財利船廠前船舶繪圖員張福初在計算破艙穩性出錯時，是否把責任推卸給曾任職財利的西班牙船隻工程師 Leizaola？

三、與南丫四號相撞的港九小輪「海泰號」船頭是否有加裝鋼片？

四、南丫四號艙口圍板的高度是否低於標準？

五、海事處是每年抑或隔年檢查南丫四號的艙門？

六、涉事海員懷疑超時工作？

原不召開死因庭 直接裁定「非法被殺」

39 名遇難者為區曉霖（終年 20 歲）、鄔寶甜（62 歲）、張月媚（30 歲）、許嘉偉（25 歲）、李瑞蘭（52 歲）、郭亮瑩（4 歲）、蘇貴媛（60 歲）、林日（80 歲）、司徒英（47 歲）、伍彩霞（57 歲）、郭文曦（3 歲）、張頌軒（10 歲）、徐蓮好（66 歲）、王惠娥（56 歲）、林基玉（70 歲）、比索志豪（7 歲）、梁頌彩（58 歲）、易慧（44 歲）、黃麗珍（75 歲）、黎翠玉（61 歲）、徐志偉（42 歲）、陳敏盈（24 歲）、陳榮基（56 歲）、鄭燕蘭（39 歲）、劉靜嵐（10 歲）、梁家杰（23 歲）、李詠梅（52 歲）、甄子祈（7 歲）、古文昌（24 歲）、趙少琼（52 歲）、林蔚懿（10 歲）、胡毓芬（57 歲）、傅玉靈（41 歲）、林嘉敏（30 歲）、劉文麗（26 歲）、陳巧鑾（55 歲）、鄭先鑫（64 歲）、何黃佩蘭（63 歲）、徐凱盈（10 歲）。

死因庭於 2020 年決定不召開研訊，直接裁斷遇難者「非法被殺」。3 名遇難者家屬認為事件成因未完全釐清，入稟要求高院下令召開死因研訊，2022 年一度被駁回，其後獲上訴庭裁定得直。

死因庭為 39 名遇難者一併展開研訊，其中 7 名遇難者家屬參與，分別為梁家杰、趙少琼、徐志偉、徐凱盈、區曉霖、李詠梅及黃麗珍，利害關係方包括建造「南丫四號」的財利船廠、香港電燈有限公司、海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司。

CCDI-1075-1113/2012(MC)

法庭線 The Witness Facebook 專頁

法庭線 The Witness Instagram 專頁

法庭線 The Witness YouTube 頻道