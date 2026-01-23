南丫海難遇難者家屬指判詞偏幫海事處 未能為追查真相「畫上句號」

【on.cc東網專訊】於2012年10月1日發生的南丫海難，死因庭昨日（22日）裁定39名罹難者屬非法被殺，裁定不為「南丫IV」安裝水密門非出於疏忽，家屬方所有質疑不成立。有死難者家屬今日(23日)在電台節目表示，判詞「一面倒」偏幫海事處，未能為追查真相「畫上句號」，會與律師團隊商討跟進，又指經歷13年尋求真相，已心力交瘁。

遇難者家屬梁淑玲表示，案件關注點之一是海事處年檢應發現「南丫四號」無裝「水密門」，卻被死因裁判官認為有關要求「不切實際」，猶如對家屬的侮辱。她批評，審訊中揭示海事處驗船人員多次「兩手空空」上船檢查，未有核對圖則。

另一名遇難者家屬徐志盛認為，判詞前後矛盾，一方面指海事處有責任維持最高海事安全標準，卻又指海事處工作很繁忙。另外，遇難者家屬趙炳全表示，「南丫四號」事發後在118秒內迅速沉沒並不合理，若有水密門，或許能有更多逃生時間，但判詞未有深入探討沉沒速度與水密門之間的關係，認為匪夷所思。

