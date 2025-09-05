南丫海難︱死者家屬發公開信 冀政府履行「絕不姑息」承諾 公開內部調查報告︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】2012 年 10 月 1 日的「南丫海難」事件，奪去 39 個寶貴人命，事隔近 13 年召開死因研訊，法庭將於 9 月 18 日結案陳詞。一群南丫海難遇難者的家屬今日（5 日）公開發表感謝信，強調最盼望的是政府兌現過去的承諾，公開「南丫四號」相關內部調查報告。他們指，雖然死因裁判官的裁決仍未公布，但認為此時應向外界表達心聲，並同時感謝多年來曾經支援及協助他們的各界人士。

家屬在信中回顧，2012 年 10 月 1 日海難奪去 39 條人命，歷經 13 年才迎來死因研訊。他們指，死因研訊讓他們知悉更多南丫海難的前因後果。「真相雖未完整，有些年邁家屬更未及等到死因研訊召開已然謝世。雖然遺憾再三，但死因研訊的召開讓我們在遺憾中稍得慰藉。」

他們特別提及，完整的内部調查報告至今仍未公開，但仍然相信報告總有被公開的一天，因為時任特首梁振英及時任運房局局長張炳良曾分別承諾「絕不姑息」及「不可能不公開」，「我們始終相信特區政府會兌現承諾。」

冀面對面向政府官員表達感謝

信中同時感謝消防、水警及飛行服務隊在事發當晚冒險救人，醫護人員為傷者提供專業治療及為罹難者安排後事，食環署協助家屬辦理殮葬，使亡者盡早安葬。家屬亦肯定水警多年來嚴謹搜證，遠赴海外調查相關機構，並製作船體模型，展現專業操守。

他們又指出，死因庭高度重視案件，安排高級檢控官擔任研訊主任；法律援助處亦批出援助，讓家屬能在法律保障下尋求真相。對於多年來提供協助的義務律師、議員、傳媒及一直送上支持的市民，家屬亦表達誠摯感謝。

最後，家屬表示，一封感謝信不足以表達他們的心意，更希望能親自面對面向政府官員表達感謝，「我們雖是平凡的普通人，能力有限，但亦深知何謂感恩，讓我們能夠當面表達感謝亦能稍慰39位親人的未償之願。」

信件全文：

我們是一群南丫海難死者的家屬。就南丫海難一事召開的死因研訊已告一段落。雖然死因裁判官仍未作出裁決，我們認爲現在是時候將一些深藏我們內心的說話與你們分享。

2012 年 10 月 1 日，我們失去了 39 位摯愛親人。他們有的是家中經濟支柱、剛投身社會的年青人、正在安享晚年的長輩、或是正在茁壯成長的幼苗。然而，他們的生命在那一晚的 8 時 24 分被永遠定格，而我們作為家屬的苦難亦從那一晚開始。

2012 年至今共 13 個寒暑，我們終於迎來遲來的死因研訊。俗語有云：「正義或會遲到，卻從不曾缺席。」。這次死因研訊讓我們知悉更多南丫海難的前因後果。真相雖未完整，有些年邁家屬更未及等到死因研訊召開已然謝世。雖然遺憾再三，但死因研訊的召開讓我們在遺憾中稍得慰藉。

13 年過去，我們未敢忘記曾經受到的幫助 — 有來自政府的支援，亦有來自「好事不留名」小市民的善舉。我們想趁此機會逐一公開致謝，讓當中付出辛勞的每一位不至於被遺忘。

事發當晚，漆黑的海面危機四伏，船艙內的情況不得而知。由消防、水警及飛行服務隊組成的搜救隊伍成爲南丫四號船上眾人活命的希望。香港市民透過新聞畫面，目睹搜救隊全體人員奮不顧身地衝進船艙，盡自己最大的能力救人。這種捨死忘生的專業精神，正是我們引以爲傲的香港紀律部隊所應有的。感謝。

在岸上待命的急救醫療隊伍，以及已作好準備接收傷者的醫院，每一位都是爭分奪秒，為船上生還傷者提供最專業的緊急治療。留醫的傷者得到持續並妥善的治療；不幸於船上離世的，亦得到體面的後事安排。香港的醫生與護士不僅克盡己任，亦能體恤傷者的情緒。感謝。

至於遇難者的家屬，他們亦得到食物環境衞生署的協助處理殮葬安排。我們的親人在出殯後，便能立即安葬於不同的靈灰安置所，使他們盡早入土為安。這也使我們作為家屬，在心靈上能得慰藉。感謝。

南丫海難是香港開埠以來最慘烈最令人悲痛的船難，適逢十月一日為國慶之日，特區政府在翌年暫停國慶的煙花匯演，與全香港市民一同紀念在南丫海難中不幸殞命的39人。感謝。

特區政府在海難發生後不久，便責成「2012 年 10 月 1 日南丫島附近撞船事故調查委員會」徹查事件。運輸及房屋局及後亦迅速成立內部調查小組，調查海事處人員就南丫四號執行職務時是否有行政失當及失職失責。雖然其完整的内部調查報告至今仍未公開，但我們仍然相信報告總有被公開的一天，因為時任特首的梁振英先生曾公開承諾「絕不姑息」，而時任運房局局長張炳良先生亦曾明確稱內部調查報告「不可能不公開」。我們始終相信特區政府會兌現承諾。感謝。

多年來，水警亦未曾鬆懈，就南丫海難的悲劇成因展開調查。他們多年來搜集了海量的證據，除了在本地進行調查及詢問證人，更遠赴外國調查與南丫四號船隻有關的機構及人員，亦製作了南丫四號的船體模型以求嚴謹。水警鍥而不捨的搜證及專業操守，以及嚴謹細緻的辦案態度，只為尋找真相及保障香港市民的生命及財產，讓香港市民感到安心。感謝。

南丫海難的死因研訊雖然在事發後 13 年才召開，死因庭對案件非常重視，讓高級檢控官擔任本案的死因研訊主任。法律援助處亦應家屬的申請批出援助，使我們在困難時不至徬徨無依，使我們能無所畏懼的在法律保護下尋求真相。感謝。

除此之外，還有很多曾經提供協助的好心人，如義務律師、議員、傳媒、當年我們在不同醫院奔波時送上祝福的普通市民，以及至今仍未忘記、持續為我們送上祝福的大家。我們或許沒有機會知曉你們的名字，但你們的義舉教我們不敢忘記，讓我們彼此繼續守望相助，不叫有一人感到徬徨。感謝。

此一感謝信實不足以表示我們由衷的心意，我們一群家屬更希望能與政府官員面對面表達我們的感謝與誠意。我們雖是平凡的普通人，能力有限，但亦深知何謂感恩，讓我們能夠當面表達感謝亦能稍慰39位親人的未償之願。

一群南丫海難家屬敬上