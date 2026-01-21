南丫海難｜死因庭裁定39名遇難者屬非法被殺 家屬：暫未見更多人受罰(蘇敬華報道)

【Now新聞台】2012年南丫海難，死因庭裁定39名遇難者屬非法被殺。裁判官形容兩名船長的行為並非單純犯錯，而是有刑事責任的行為，程度達至誤殺。

趙炳全等七名遇難者家屬到庭聽取裁決，中午休庭期間，家屬對裁決都不感意外。

南丫海難遇難者家屬趙炳全：「我認為值得要再跟進，正如宏福苑火災，災難而言，政府說要負責任的人應該要受罰。我覺得這件事很多人應該要受罰，而我認為暫時見不到有很多有問題的人要受罰。」

南丫海難遇難者家屬梁淑玲：「有家屬的死亡證是用這字眼，所以對這字眼是不意外。」

廣告 廣告

事發在2012年國慶夜，120多名港燈員工及親友乘坐南丫四號出海觀賞煙花，在南丫島對開海面被港九小輪海泰號撞擊後沉沒，造成39人罹難。

死者家屬多次入稟要求召開研訊，到去年5月才正式召開，與事發相隔13年，不設陪審團下審訊44天、傳召84名證人，包括海事處人員及專家證人等。原定去年11月裁決，但三度押後。

死因裁判官周慧珠宣讀判詞，接納驗屍報告指39名遇難者死因是遇溺及身體多處受傷致死。事件源自兩船相撞，屬兩名船長嚴重疏忽，行為並非純粹犯錯，而是有刑事責任的行為，程度達至誤殺，因此裁定39名遇難者屬非法被殺。

死因庭在2020年亦曾在不召開研訊下，裁定遇難者屬非法被殺。海泰號船長黎細明2015年已被裁定誤殺罪成，判監8年。南丫四號船長周志偉誤殺罪不成立，另一項海上危害他人安全罪成，判監9個月。

#要聞