南丫海難｜海事處陳思賢稱待完整裁決出爐再回應

【Now新聞台】曾在死因研訊作供的海事處助理處長陳思賢到庭聽取裁決，他在中午休庭時步出法庭，指要等完整裁決後才再作回應。

海事處助理處長陳思賢：「(現指非法被殺，怎樣看這裁決？)暫時未有說話。(覺得海事處今次有無責任？)對不起。(其中一個議題是海事處每年或隔年檢查南丫四號的艙門，對這議題有甚麼回應？涉事海員有無超時工作？)等裁決出。(有無說話想與死者家屬講？)暫時未有。」

