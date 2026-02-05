Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
豬手食譜｜南乳花膠炆豬手
材料已煲過湯, 縮短烹煮時間
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
豬手(已煲過湯) 410克
腩肉(已煲過湯) 260克
冬菇(已煲過湯) 15克
急凍花膠(已煲過湯) 299克
南乳,腐乳 各2磚
蒜頭 少許
乾蔥 少許
辣椒碎 少許
薑片 少許
冰糖 2-3 粒
鹽 少許
蔥段 少許
麻油 少許
蔥花 少許
作法:
1 ：
蒜頭, 乾蔥
2 ：
薑片
3 ：
辣椒碎
4 ：
蔥段
5 ：
蔥花
6 ：
冰糖
7 ：
南乳, 腐乳, 用黃酒搓開
8 ：
豬手, 腩肉已煲過湯
9 ：
冬菇(已煲過湯)
10 ：
花膠(已煲過湯)
11 ：
將豬手 , 腩肉 , 急凍花膠用薑片, 黃酒凍水放入水滾計 5 分鐘後取出 .
12 ：
冬菇已煲過湯 , 取出切片備用 ,南乳 , 腐乳用黃酒攪拌成醬備用 . 起油鑊爆香蒜頭 , 乾蔥 , 辣椒碎 , 薑片放入豬手 , 腩肉兜炒 , 再贊少許黃酒稍為兜炒 , 加水蓋過面放入冰糖 , 鹽 , 南乳 , 腐乳醬 . 大火滾起轉中火炆煮 1 小時 , 再將花膠 , 冬菇放入炆多30分鐘 , 熄火焗30 分鐘 , 再用中火炆多30 分鐘 , 炆刑開始收汁放入蔥段 , 少許麻油上碟 , 而放少許蔥花 ,
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55102
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。