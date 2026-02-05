豬手食譜｜南乳花膠炆豬手

手工蛋卷近年大為流行，做蛋卷最貴的其實是心機，材料和器材倒也不是太高昂成本，但如果自己能親手整出鬆脆蛋卷，再買個靚餅盒來包裝，親朋好友收到一定大為驚喜。做蛋卷用的蛋卷板可以在上海街或網上訂購，回來清洗好再抹薄薄一層油便可以用。將粉漿加入板之後，便一直保持最小火來熱板，並不時反轉烤兩面，期間可以戴手套，用手來摸摸蛋皮是否已不黏手，只要做上兩三條便會掌握到溫度和時間。蛋卷板除了做蛋卷，還可以做雪糕蛋筒和製作法式薄餅或中式煎餅，用途也不少，即睇如何製作牛油蛋卷：

Yahoo Food ・ 9 小時前