每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
南京復興豪宅客、換屋族撐場 中古屋不墜
[NOWnews今日新聞] 想到台北市豪宅區，許多人第一印象在信義區、大安區，或是大直水岸，其實捷運南京復興生活圈內也有不少豪宅與名宅，吸引政商人士居住，加上此區段中古住辦大樓可合法做辦公室或住宅，室內空間又大，對傳產企業主有吸引力，無論是豪宅新案、新古或中古大樓，乃至於公寓產品，成交單價都不太受景氣波動影響，身價維持不墜，如近期有屋齡20年社區出現130至140萬成交價，亦有小坪數公寓出現9字頭價格。
南京復興生活圈內住宅產品類型多元，信義房屋復興長安店費聿東說明，包括總價7000萬以上豪宅，總價4500萬至7000萬、屋齡5至15年社區大樓，也有總價2000萬上下的公寓產品，以及少部分總價1000至2000萬套房物件，分別吸引豪宅客群、換屋族、為學區而來的家庭客等；特別的是，長安東路沿線也有許多住辦大樓，合法可做住家或辦公室用途，雖出入人流相對多，但因室內空間大，又有多元的用途，成交單價多能維持在百萬行情。
復興長安店段宇補充說明，南京復興生活圈位於中山與松山區交界，是中山區價格最高的區域，因早期素地多，也有許多傳產老闆即使將產業轉移到國外，但本身仍居住在此，許多知名建商品牌紛紛獵地，推出基地面積寬廣的豪宅或名宅社區，如華固雙橡園、華爾道夫、元大花園廣場、圓頂世紀等。
段宇指出，這些社區即使已非新成屋，價格仍持續走揚，如元大花園廣場，從每坪百萬到近期已成交至140萬至150萬左右；至於區段新案價格，則約落在每坪150萬至160萬，之後原中興高中校舍也將由達欣工程興建住宅大樓，元利建設也將插旗，房價仍有漲幅潛力。
至於較低總價的產品，費聿東表示，有家長鎖定雙敦學區而買進此處低總價套房、住辦物件，以總價1500萬至2000萬最搶手，但供給量不多，且因坪數小，多是買來設籍後出租；公寓則多吸引看準危老都更商機的置產客，或是預算較有限的自住客買進。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／雙敦學區購屋秘笈 信義房屋：行情、物件與入學規則一次看
房市／「倫理沙龍線上讀書會」 邀大眾從日常學倫理
房市／信義房屋郭承翰 「烘焙社區信任感」
其他人也在看
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 6 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？
新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳Yahoo財經 ・ 1 天前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！
超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。Yahoo財經 ・ 11 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 3 天前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 1 天前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Mox Bank重整架構 3總監將離職 上半年虧損及經營支出為同業之最
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank，上半年虧損雖按年大幅收窄，但虧損總額及經營支出仍屬8間同業中最高。據消息透露，Mox Bank近日進行了架構重整，3位屬高級管理層（c-suite）的總監級別高管將會離職，相關職務將會由其他行政人員高管兼任，行方亦不會就空缺公開招聘填補。信報財經新聞 ・ 1 天前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 1 天前
Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查
蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。鉅亨網 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜減息周期重啟！銀行減P幫到幾多?
在市場對《施政報告》托市措施的期望落空後，焦點便轉向了利率走勢 。美國聯儲局在2025年第六次議息會議後，宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率下調至4厘至4.25厘的區間，這也是今年首次重啟減息周期 。消息一出，本港主要銀行雖有跟隨，但步伐卻未能完全一致 。Yahoo 地產 ・ 14 小時前