南區壽山村道發生雙屍命案 一名女子與 7 個月大女嬰身亡︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】港島南區壽山村道今日（ 13 日）發生雙屍慘案，一名外籍男子下午報案，指返家時發現妻子於壽山村道一個屋苑單位內上吊，而女嬰亦昏迷不醒。

警方晚上交待案情，指該名 34 歲法國籍持香港身份證女子在主人房中的衣帽間以皮帶上吊，7 個月大的女嬰則被發現在廚房的注滿水的洗澡盆內，二人當場證實死死亡。

西區警區助理指揮官警司許康傑指，法醫其後到場檢驗遺體，發現女死者頸部有勒痕，身上並無其他可疑傷勢；女嬰身上亦沒有明顯外傷。初步認為兩人均死於窒息，確實死因仍有待進一步解剖確認。

警方在現場發現一封寫給家人的遺書，調查人員檢視單位內外閉路電視片段，顯示案發期間屋內只有兩名死者，沒有第三者進入。影像中可見，女死者曾在主人房及廚房之間走動，其後便未再離開主人房。

警方調查指出，女死者患有抑鬱症，於誕下女嬰後病情復發，需要定期服用抗抑鬱藥物。

壽山村道位於壽臣山，是港島著名的豪宅區之一，多年來吸引達官貴人居住，該區包括財政司司長官邸及多座領館員工宿舍。