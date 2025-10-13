妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
南區壽山村道發生雙屍命案 一名女子與 7 個月大女嬰身亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】港島南區壽山村道今日（ 13 日）發生雙屍慘案，一名外籍男子下午報案，指返家時發現妻子於壽山村道一個屋苑單位內上吊，而女嬰亦昏迷不醒。
警方晚上交待案情，指該名 34 歲法國籍持香港身份證女子在主人房中的衣帽間以皮帶上吊，7 個月大的女嬰則被發現在廚房的注滿水的洗澡盆內，二人當場證實死死亡。
西區警區助理指揮官警司許康傑指，法醫其後到場檢驗遺體，發現女死者頸部有勒痕，身上並無其他可疑傷勢；女嬰身上亦沒有明顯外傷。初步認為兩人均死於窒息，確實死因仍有待進一步解剖確認。
警方在現場發現一封寫給家人的遺書，調查人員檢視單位內外閉路電視片段，顯示案發期間屋內只有兩名死者，沒有第三者進入。影像中可見，女死者曾在主人房及廚房之間走動，其後便未再離開主人房。
警方調查指出，女死者患有抑鬱症，於誕下女嬰後病情復發，需要定期服用抗抑鬱藥物。
壽山村道位於壽臣山，是港島著名的豪宅區之一，多年來吸引達官貴人居住，該區包括財政司司長官邸及多座領館員工宿舍。
【求助熱線】
生命熱線：2382 0000
東華三院芷若園熱線︰18281
明愛向晴軒：18288
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：2389 2222
撒瑪利亞會熱線︰2896 0000
社會福利署熱線︰2343 2255
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
政府 24 小時「情緒通」熱線：18111
