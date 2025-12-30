南大嶼本月兩現大型越冬斑蝶群 團體指數量逾萬隻十年罕見

【on.cc東網專訊】環保團體綠色力量繼本月初於南大嶼發現逾2,000斑蝶群集越冬後，日前再於區內另一地點發現大量越冬斑蝶，數量更超過5,000隻。團體估計，現時整個南大嶼有逾萬隻斑蝶停留，規模之大屬十年罕見，料該批斑蝶將留守當地跨年。

綠色力量於本月24日在南大嶼一個山谷雜木林生境，錄得超過5,400隻越冬斑蝶，以屬烏鴉型的藍點紫斑蝶為主。該處屬郊野公園邊陲，面積約4,000平方米。這是本月內第二次在南大嶼錄得大型斑蝶群，本月初該團體亦曾在南大嶼另一地點發現約2,300隻斑蝶，及後於月中到訪更錄得高峰逾4,200隻。

綠色力量環境事務經理盧詠鋒指出，本月9日首次發現的地點，與24日最新發現的地點相距約9公里。按兩地的斑蝶數量推測，他認為兩者屬於兩個不同的越冬斑蝶群。

在24日發現的斑蝶群中，盧觀察到數隻翅膀上有標記的斑蝶，屬本地標放的斑蝶。他表示，經與標放團隊「香港大學全球變化與熱帶生態保育實驗室」確認後，證實牠們是從7.5公里外的南大嶼另一地點飛來，其中一隻更已在南大嶼逗留超過一個月。他補充，這情況顯示，除了已發現的兩個大型越冬地，南大嶼還存在其他較小規模的斑蝶聚集地點，反映越冬斑蝶在當地的活動範圍相當遼闊。

盧詠鋒續指，南大嶼素來是斑蝶越冬或遷移的熱門中途站，但同時間出現兩個大型斑蝶群落，且斑蝶逗留時間頗長，情況較為罕見。他估計整個南大嶼現時有逾一萬隻越冬斑蝶停留，料該批斑蝶將留守南大嶼跨年。他呼籲市民如發現斑蝶群不應作出騷擾，行經時亦應保持動作緩慢，以免產生氣流觸動斑蝶群驚飛。

