南山區最強「文青聖地」！南頭古城懶人包：必訪打卡位、設計師小店、地道美食全集

深圳南頭古鎮

想喺 2026 年探索深圳嘅獨特魅力？咁就一定要去位於南山區嘅南頭古城！呢度擁有超過一千年歷史，係深圳嘅文化根源，絕對係一個不容錯過嘅「寶藏地」。

南頭古城最正嘅地方，係佢將深厚嘅歷史底蘊同現代潮流完美結合。你喺度唔單止可以睇到古老嘅城門同建築，仲會發現好多設計感十足嘅特色小店、風味餐廳同展覽。無論係想尋幽訪古、感受藝術氣息，定係純粹想搵個靚景打卡，南頭古城都係都市人週末放鬆嘅首選。

Trip.com 小編特別為你策劃咗呢份「南頭古城一日遊全攻略」！由最快交通方法、必到打卡位、到地道美食同必買手信，幫你一文掌握所有玩樂資訊，等你可以輕輕鬆鬆出發！

深圳南頭古城 | 介紹

深圳南頭古城

圖片來源 : 「香港文匯網」官方網頁

如果你與另一半想尋找一個既有文化底蘊，又能滿足打卡拍照、品味咖啡與美食的約會點，南頭古城絕對是深圳質感約會的代名詞。這裡不只是古蹟，更是一場關於城市活化的視覺盛宴。

💖 浪漫約會必做：

穿梭「十字街」的古今對比 ：走在重修後的古樸街道，左手邊是一座明清時期的宗祠，右手邊可能就是一間極簡主義的當代藝廊。這種強烈的視覺衝擊，是南頭古城最迷人的地方。

探尋隱藏版文創店 ：古城內有許多本土設計師品牌和非遺手作店。您可以與伴侶一起挑選一件獨特的手工藝品，或者在「黑膠唱片店」裡度過一個充滿復古情懷的下午。

打卡「網紅」樓梯與天台 ：許多舊有的城中村建築被改造成了充滿設計感的複合空間。登上某些店家的天台，您可以俯瞰整片交錯的瓦頂與遠處南山區的高樓大廈，那是老城與新城最美的同框畫面。

深度藝術策展：南頭古城經常舉辦各類國際級的建築展、插畫展或小型音樂會。在充滿歷史感的牆壁下看展覽，約會的質感瞬間昇華。

📸 編輯私藏行程： 推薦先在古城北門的遺址公園散步，感受歷史的厚重感；傍晚時分進入主街，這時燈光亮起，整座古城會變得極其溫柔。隨後在城內挑一間精品私房菜或創意餐酒館，享受美食與藝術包圍的夜晚。

深圳南頭古城 | 交通

深圳南頭古城

圖片來源 : 「深圳市南山博物館」官方網頁





南頭古城不但是深圳的歷史之根，更是現在最紅的文青打卡點。無論您是追求歷史底蘊，還是想拍出充滿設計感的網紅大片，這座「城中之城」都是週末說走就走的最佳選擇！

🚆 口岸出發：地鐵最速路線

【從福田口岸出發】—— 最快 38 分鐘

路線 ：4 號線（往牛湖方向） ➔ 會展中心站 （轉 1 號線往機場東方向） ➔ 桃園站 （轉 12 號線往左炮台東方向） ➔ 南頭古城站 。 出口 ：C 出口步行約 5 分鐘。 點評 ：這條路線經過福田 CBD，轉乘次數雖然多一次，但總時長最短，適合追求效率的朋友。

【從羅湖口岸出發】—— 約 48 分鐘

路線 ：1 號線（往機場東方向） ➔ 桃園站 （轉 12 號線往左炮台東方向） ➔ 南頭古城站 。 出口 ：C 出口步行約 5 分鐘。 點評 ：一線直達桃園站再轉一次車，非常簡單直接，適合想在車上稍作休息的朋友。



💡 Trip.com 交通超值小貼士： 支付免找贖 ：2026 年北上，建議直接在 AlipayHK 或 WeChat Pay HK 內打開「深圳地鐵乘車碼」，全程免排隊買票，港幣結算超方便！

行李寄存 ：南頭古城門口設有自動寄存櫃，如果您是拖著行李箱過來，可以先寄存再輕鬆漫步古城巷弄。

避開人潮：如果您想在古城拍出空靈感，建議週末上午 11 點前抵達，避開下午 2 點後的過境高峰。





深圳南頭古城 | 地圖

深圳南頭古城地圖

深圳南頭古城 | 必行景點

深圳南頭古城必行景點#1 | 南頭古城博物館

南頭古城博物館

圖片來源 : 「深圳市南山博物馆」官方網頁

如果南頭古城係一本書，咁呢間博物館就係佢嘅「序言」。作為了解深圳城市起源嘅最佳窗口，呢度用最鮮活嘅方式，話畀大家知深圳唔係一個「只有 40 幾年歷史」嘅城市，而係擁有過千年底蘊嘅古都。

✨ 參觀亮點：

公元 331 年嘅時空隧道 ：館內最震撼嘅係帶你返去東晉時期，睇下當時嘅「東官郡」係點樣發展成今日嘅大都市，解開深港兩地血脈相通嘅歷史密碼。

會講嘢嘅文物 ：館內唔係死板板嘅陳列，而係透過互動投影同多媒體技術，將出土嘅陶罐、古磚變成故事主角，就算對歷史無研究嘅朋友都會覺得好有趣。

深港歷史專題：特別適合香港遊客，你可以睇到古代南頭係點樣管轄包括香港、澳門在內嘅廣大區域，搵返嗰份親切嘅歸屬感。

📋 參觀小檔案： 地址 ：深圳市南山區深南大道 12036 號（古城入口附近）

開放時間 ： 週二至週日 10:00 - 17:00 （16:30 停止入場）

休館時間 ： 逢週一休館 （港人北上玩週末記得避開禮拜一呀！）

門票：免費開放（2026 年建議先透過「南頭古城」微信小程式確認是否需要預約）

💡 Trip.com 編輯小貼士： 約會小機智 ：建議先帶另一半行博物館，再去行古城。當你行到古城嘅牌坊或者宗祠嗰陣，可以隨口講出啱啱喺館入面睇到嘅歷史小故事，對方一定會覺得你博學又細心！

避暑好去處：南山嘅夏天比較熱，下午 2 點到 4 點最曬嘅時候入去館內吹冷氣兼睇展覽，絕對係最聰明嘅行程安排。





深圳南頭古城必行景點#2 | 新安縣衙

新安縣衙

想知道古代嘅深圳官員係點樣辦公？嚟到南頭古城，絕對唔可以錯過呢個免費開放嘅新安縣衙。雖然規模精緻，但佢「麻雀雖小，五臟俱全」，將古代衙門嗰種威嚴嘅氛圍還原得淋漓盡致。

✨ 必看亮點：

「新安」之名 ：喺呢度你可以了解到深圳同香港以前一齊被稱為「新安縣」嘅歷史，感受嗰份血脈相連嘅文化底蘊。

公堂還原 ：大廳中央擺放咗縣官升堂嘅案几，配埋栩栩如生嘅蠟像，彷彿下一秒就會聽到「威——武——」嘅衙役叫喊聲，係影相打卡非常有張力嘅場景。

白底黑字牌匾：充滿肅穆感嘅建築風格，同古城內其他新潮嘅文創店形成強烈對比，係一個可以令心靈安靜落嚟、思考歷史嘅角落。

📋 參觀小檔案： 地址 ：深圳市南山區中山東街 96 號（由南門入去行 5-8 分鐘就到）

開放時間 ： 週一至週日 10:00 - 21:00 （21:00 停止入場）

門票 ： 免費開放

小貼士：呢度嘅開放時間比一般博物館長，如果白天太曬，傍晚時分入去參觀，配合埋燈光，個種神祕嘅歷史感會更加強。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 角色扮演式攝影 ：情侶一齊參觀嘅話，可以試下一個企喺案几前扮「申冤」，一個扮「縣官」，影返張搞怪又有趣嘅對比相！

順路推介：縣衙就位於古城嘅核心地帶，參觀完之後，轉個彎就係充滿咖啡香嘅文創街區，正好可以由「古代」一秒返到「現代」。





深圳南頭古城必行景點#3 | 南頭 1820 數字展廳

南頭 1820 數字展廳

如果你同另一半想搵一個既有高科技感、又可以舒舒服服吹冷氣嘅打卡點，咁一定要去中山南街嘅 103 車尾箱集市（更正：係 1820 數字展廳）。呢度利用咗最頂尖嘅數碼技術，將 1820 年代（清朝嘉慶/道光年間）最熱鬧嘅南頭古城「復活」咗出嚟！

✨ 必看亮點：

《南頭繁會勝景圖》動態版 ：呢個係展廳嘅靈魂！原本靜止嘅絹本長卷，透過動態影像變成了活生生嘅場景。你可以睇到古代南頭街頭嘅小販叫賣、官員出巡、甚至係居民嘅日常互動，畫面精緻到好似電影咁。

互動電子地圖 ：輕輕一掂，就可以對比 200 年前同今日南頭古城嘅變化。你會驚訝地發現，原來你腳下行緊嘅街道，喺兩百年前就已經咁繁華。

沉浸式空間設計：展廳入面嘅光影效果做得非常好，唔單止好睇，影相打卡仲有一種「時空交錯」嘅科幻感。

📋 參觀小檔案： 地址 ：南頭古城中山南街 52 號（古城主幹道上）

開放時間 ：

週二至週五 ：10:00 - 20:00 週六至週日 ：10:00 - 20:30 逢週一休館 （公眾假期除外）

門票 ： 免費開放

小貼士：由於係數字展覽，入面嘅光影比較暗，建議用手機影相嗰陣開「夜景模式」或者影影剪影，效果會更浪漫。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 避開人潮 ：週末嘅下午係高峰期，建議可以喺**晚飯前（約 18:30）**入去。呢個時段人比較少，可以靜靜咁欣賞長卷入面嘅細節，而且展廳開到 8 點打後，時間非常充裕。

情侶互動：同另一半一齊玩下地圖互動，搵下你哋啱啱行過嘅邊間舖頭，喺古代係咩嚟嘅，增加遊玩嘅趣味性。





深圳南頭古城必行景點 # 4 | 東莞會館

東莞會館

如果你同另一半行到攰攰哋，想搵一個安靜、有古樸美感嘅角落，咁東莞會館絕對值得你入去行個圈。呢度曾經係東莞商人嚟到南頭做生意時嘅「溫暖避風港」，亦係當年嘅高級社交中心。

✨ 必睇亮點：

唯一嘅會館遺址 ：作為深圳目前唯一完整保存落嚟嘅古代會館，佢嘅建築風格係最典型嘅清代嶺南風格，青磚黛瓦，處處透射出一種儒雅嘅商賈氣息。

四塊歷史石匾 ：呢四塊石匾係鎮館之寶，上面刻住嘅文字見證咗會館由清代至今嘅變遷，係歷史愛好者必睇嘅細節。

精緻嘅木雕與石刻：留意下樑柱同門框上面嘅裝飾，你會發現古代工匠嘅手藝非常精湛，每一處雕刻都寓意吉祥，非常有觀賞價值。

📋 參觀小檔案： 地址 ：深圳市南山區中山南街 81 號（就喺主街上面，好易搵）

開放時間 ： 每日 10:00 - 17:00 （逢週一休館，公眾假期除外）

門票 ： 免費開放

參觀建議：由於呢度下午 5 點就關門，建議將佢排喺南頭古城行程嘅前半段，同「新安縣衙」一齊參觀。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 影相打卡位 ：會館嘅內院天井位光線最好，建築嘅對稱美配合古老嘅石匾，最啱影一啲有文青質感嘅個人照或者合照。

文化聯動：參觀完會館，不妨喺附近嘅茶館坐低，感受下當年商賈鄉紳一邊飲茶、一邊商議大事嘅悠閒氛圍。





深圳南頭古城必行景點 # 5 | 南城門

南城門

圖片來源 : nantoucity.com 官方網頁

如果您係搭地鐵過嚟，第一眼見到嘅風景一定係呢座莊嚴嘅南城門。佢唔單止係古城嘅標誌，更加係成個深圳少有完整保存落嚟嘅明代城門建築。由公元 1394 年守護至今，佢見證住深圳由一個海防要塞變成今日嘅國際大都市。

✨ 必看與打卡亮點：

「嶺南重鎮」四個大字 ：抬頭望向拱形門洞，上面刻住嘅「嶺南重鎮」係必影嘅打卡位。呢四個字代表咗南頭古城以前喺軍事同行政上嘅崇高地位。

明代古磚牆 ：摸一摸城門嘅紅磚石牆，感受嗰份厚重嘅歷史質感。比起現代建築，呢度多咗一份歲月沉澱落嚟嘅溫度。

古今同框：企喺城門外，將古樸嘅城牆同遠處南山區嘅摩天大樓影埋一齊，係最有深圳特色嘅「衝突美」大片。





深圳南頭古城 | 必食美食

深圳南頭古城必食美食#1 | 松小芙 · 鬆餅 · 舒芙蕾

松小芙 · 鬆餅 · 舒芙蕾

如果您在古城行到攰攰哋，想搵個地方坐低補充體力，同時影返幾張韓系風格嘅網美照，咁松小芙絕對係首選。呢度嘅梳芙厘（Soufflé）以「極致鬆軟」聞名，入口即化，好似食緊一舊甜滋滋嘅雲咁！

💖 2026 必試甜點推介：

經典原味梳芙厘 ：最能考驗功力！蛋香味極濃，配埋佢哋自家製嘅輕奶油，簡約而不簡單。

季節限定口味 ：例如春天嘅草莓、秋天嘅栗子，每一款都裝飾得好精緻，係打卡最吸睛嘅利器。

美式熱香餅 ：如果唔鍾意太空氣感，可以試下佢哋嘅 Pancake。餅底厚實得嚟帶點鬆軟，淋上楓糖漿同融化嘅牛油，係最經典嘅美式幸福感。

特色特飲：店內仲有各種漸層果汁或奶蓋茶，同甜點係絕配。

📸 驚喜位： 店面設計行簡約文青風，雖然南頭分店空間較細，但門口嘅設計非常有氛圍，好多人會拎住梳芙厘喺古城嘅老牆前影相，營造出一種「老街與新潮甜點」嘅時尚對比感。

📋 搵食小檔案： 地址 ：南山區南頭古城春景街一坊 10 號 101（由南門入口入去，沿主街行至春景街轉入即可）

營業時間 ：

週一至週五 ：10:30 - 20:30 週六至週日 ：10:30 - 21:00

人均消費 ：約人民幣 $50 - $60

小貼士：呢間店係即叫即做，通常需要等 15-20 分鐘。週末人潮洶湧，建議一到古城就先去店內掃碼排隊（如果可以），或者揀喺 11 點啱啱開門或下午 5 點後嘅非Peak hour過嚟。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 分工合作 ：由於座位有限，建議一位朋友先排隊買甜點，另一位朋友去附近嘅文創店行下，或者去對面嘅特色小店買杯手沖咖啡嚟配。

最佳吃法：梳芙厘係會「消泡」嘅，影完相之後3 分鐘內係最佳品嚐時間，千祈唔好影太耐呀！





深圳南頭古城必食美食#2 | 圖南冰室

圖南冰室

圖片來源 : 「大眾點評」官方網頁

如果您係「視覺系」美食愛好者，圖南冰室嘅冰品一定會令你尖叫！呢度嘅冰唔係普通嘅刨冰，而係充滿奶香味嘅綿綿冰，再配上堆到好似座山咁高嘅新鮮水果，絕對係味覺同視覺嘅雙重享受。

💖 2026 必食「透心涼」推介：

芒果香印牛奶冰 ：店內嘅皇牌！選用最甜美嘅芒果同埋清脆嘅香印提子，牛奶冰底細膩到好似雪咁，每一啖都充滿果香。

芒果西瓜牛奶冰 ：最啱心大心細嘅朋友，紅黃相間嘅賣相極之吸睛，西瓜嘅清爽加上芒果嘅濃郁，係盛夏最完美嘅組合。

特色椰子冰 ：除咗芒果系列，佢哋嘅椰子系列亦好受歡迎，配埋脆卜卜嘅椰子片，口感層次豐富。

巨型水果桶：如果你哋係一大班朋友過嚟，可以挑戰佢哋超大份量嘅水果桶，份量多到兩三個人食都覺得飽！

📸 驚喜位： 店舖嘅裝修充滿復古同現代交織嘅氛圍，將冰品拎到古城嘅青磚牆前影相，有一種「冰火兩重天」嘅奇妙美感。最重要係分量十足，影出嚟嘅相非常壯觀！

📋 搵食小檔案： 地址 ：南山區南頭古城南山大道 3061 號 1 層 101 號（近古城入口，地理位置極佳）

營業時間 ：

週一至週四 ：12:30 - 22:30 週五 ：12:30 - 23:00 週六 ：11:30 - 23:00 週日 ：11:30 - 22:30

人均消費：約人民幣 $30 - $40（兩個人Share一份都足夠！）

💡 Trip.com 編輯小貼士： Share 更好食 ：圖南冰室嘅份量係出咗名嘅「大份」，建議兩個人點一份分享就夠，咁樣仲可以留返個肚去食埋古城其他美食。

最佳參觀次序 ：建議先去行埋「新安縣衙」同「東莞會館」，喺體力消耗得差唔多、體溫最高嘅時候過嚟食冰，個種「暑氣全消」嘅感覺最深刻！

留意開門時間：注意佢哋平日係 12:30 先開門，唔好太早過嚟食「閉門羹」呀。





深圳南頭古城必食美食#3 | CORNER CONE GELATO 酷礦冰淇淋

CORNER CONE GELATO 酷礦冰淇淋

圖片來源：CORNER CONE GELATO 酷礦冰淇淋官方Instagram

如果你同另一半行到中山東街，見到一間充滿美式藍色復古風、門口排晒長龍嘅店，咁就係 酷礦冰淇淋 啦。呢度最出名嘅係將雪糕變成藝術品，造型多變到你唔捨得食！

💖 2026 必試「高顏值」推介：

手工卡通動物系列 ：呢度嘅招牌！無論係呆萌嘅小狗、可愛嘅兔子，定係威武嘅獅子，全部都係由店員現場手工 DIY 拼貼而成。每一個造型都栩栩如生，影相直出完全唔使執相。

限定主題造型 ：店舖好鍾意跟住節日玩創意，例如中秋節嘅「嫦娥」、奧運期間嘅體育主題，甚至係極具少女心嘅「花仙子」同「美人魚」，每次去都有驚喜。

開心果與茉莉奶白 ：2026 年最火熱嘅口味！開心果味極之濃厚且有顆粒感；茉莉奶白則清香脫俗，最啱配埋精緻嘅造型餅乾。

黃金比例 Gelato：除咗樣靚，內涵都好重要。店家用純鮮乳製作，口感醇厚細膩，唔會太甜膩，入口即融嘅感覺非常療癒。

📸 驚喜位： 店員非常熱情，會主動提供口味試食，幫你揀到最心水嘅味道。最貼心嘅係，佢哋會提供手握膠柄，就算雪糕喺夏日慢慢溶化，都唔會滴到成手都係，可以優雅咁繼續打卡。

📋 搵食小檔案： 地址 ：南山區南頭古城中山東街 1 號 101 室（近東門入口，第一間店舖就係佢）

營業時間 ：每日 10:00 - 22:30

人均消費 ：約人民幣 $24 - $50

打卡小機智：攞到雪糕之後，建議第一時間行去附近嘅老建築牆邊，利用「復古灰牆」對比「鮮豔雪糕」，影出嚟嘅相最有質感！

💡 Trip.com 編輯小貼士： 試食大法 ：唔好怕羞！店員好歡迎大家試食，試啱口味再決定，咁就唔驚會揀錯啦。

避坑提醒：由於造型係手工拼貼，製作時間會比普通雪糕長少少。週末熱門時段人多，記得要有耐性等候呢份「藝術品」誕生。





深圳南頭古城 | 必逛店鋪

深圳南頭古城必逛店鋪 #1 | Z.Pilot 黑科技旗艦店

Z.Pilot 黑科技旗艦店

圖片來源 : 億邦動力

如果你對古蹟有啲審美疲勞，或者想睇下深圳作為「硬體矽谷」嘅實力，咁一定要去中山東街嘅 Z.Pilot。呢度唔係一間普通嘅電子產品舖，而係一個充滿想像力嘅互動空間，將最頂尖嘅潮玩同生活科技一次過帶到你面前。

✨ 必睇與體驗亮點：

黑科技大集合 ：由最新款嘅 摺疊螢幕手機 、 智能穿戴裝置 ，到各種 AI 機械人 同 創意音響 ，呢度應有盡有。你可以親手試玩，感受科技帶嚟嘅溫度。

二樓多功能工作坊 ：呢度經常舉辦手作課程、科技分享會或者攝影工作坊。喺充滿歷史韻味嘅窗邊玩科技產品，呢種「時空交錯」嘅感覺非常奇妙。

工業風打卡位：店內裝修採用咗大量嘅不鏽鋼、冷色調燈光同金屬線條，同門外嘅老街形成強烈對比。無論係店內嘅旋轉樓梯定係產品展示區，隨手一影都係充滿科幻感嘅大片。

📋 參觀小檔案： 地址 ：南頭古城東街 33 號（近東門入口，行入去好快就到）

適合成員：科技發燒友、帶小朋友嘅家庭、或者想影出唔同風格相片嘅情侶。

深圳南頭古城必逛店鋪 # 2 | 超級黑膠工廠

超級黑膠工廠

圖片來源 : 太格有物

如果你對數碼音樂感到疲倦，想搵返嗰種摸得到、聽得到嘅儀式感，咁一定要去位於 if 工廠嘅 超級黑膠工廠。呢度有一整面壯觀嘅唱片牆，由經典搖滾、爵士到最新嘅流行樂，應有盡有。

✨ 必玩與體驗亮點：

黑膠唱片「牆」 ：一入去就會被成千上萬張黑膠唱片包圍。就算唔係發燒友，單單係睇住嗰啲精美嘅唱片封套（Album Art），都已經係一種視覺享受，係極高質嘅打卡背景。

沉浸式試聽區 ：呢度設有專門嘅黑膠唱機試聽位。你可以揀一張心儀嘅唱片，戴上耳機，喺黑膠特有的「豆沙聲」中，靜靜感受音樂最原始、最溫暖嘅音質。

黑膠文化展覽 ：店內會展示黑膠唱片嘅生產過程，由原料到壓製成型，讓你了解到每一張唱片背後嘅匠心。

限定周邊與配件：除了唱片，呢度仲有好多精緻嘅黑膠主題周邊，例如唱片造型嘅杯墊、海報，甚至係入門級嘅黑膠唱機，非常適合買嚟做手信或裝飾家居。

📋 參觀小檔案： 地址 ：南頭古城北街 if 工廠 A2 棟 111 室（位於古城北區，靠近創意園區）

營業時間 ：週一至週日 12:00 - 22:00

特色：集零售、展覽、試聽於一身嘅複合式黑膠空間。

💡 Trip.com 編輯小貼士： 下午茶配音樂 ：建議喺附近買杯手沖咖啡或者去完「圖南冰室」食完冰之後過嚟。喺微醺或者飽足嘅狀態下聽音樂，嗰種 Chill 嘅感覺會加倍！

尋寶心法 ：呢度有好多二手嘅原版唱片（First Press），如果你係資深收藏家，記得留多啲時間慢慢「挖」，話唔定會搵到絕版驚喜。

拍照建議：店內光線非常有電影感，特別係唱片架之間嘅走廊，影出嚟嘅相充滿文藝氣息，好啱情侶互拍。

深圳南頭古城必逛店鋪 # 3 | Finger Shop

Finger Shop

圖片來源 : U Travel

如果你行到中山西街，見到一間門口佈置得好有心思、透出暖黃色燈光嘅舖頭，咁就係 Finger shop 啦。呢度唔賣大眾化嘅嘢，每一樣小物都充滿咗手作嘅溫度同設計師嘅奇思妙想。

✨ 必逛與尋寶亮點：

原創手工藝品 ：店內有好多本土獨立設計師寄賣嘅作品，例如精緻嘅 手工陶瓷杯 、 針織小掛件 或者 手作耳環 。每一件都係獨一無二，完全唔怕會同人撞款。

藝術文具與雜貨 ：如果你係文具控，呢度嘅插畫明信片、特色貼紙同手帳用品一定會令你心花怒放。買張印有古城特色嘅明信片寄畀朋友，係最浪漫嘅紀念。

治癒系家居小物 ：由趣怪嘅香薰蠟燭到充滿設計感嘅花瓶，呢啲小物可以輕易提升生活質感，好啱買嚟獎勵下辛勤工作嘅自己。

驚喜盲盒與扭蛋：店內仲有一啲挑選過嘅藝術家盲盒，等你體驗嗰種「不期而遇」嘅開箱樂趣。

📋 逛店小檔案： 地址 ：南山區中山西街 20 號（位於古城西側，環境相對安靜）

營業時間：週一至週日 10:00 - 22:00

💡 Trip.com 編輯小貼士： 慢慢行、細細睇 ：呢間舖頭雖然唔大，但每一角都塞滿咗細節。建議留返 20-30 分鐘，慢慢發掘啲隱藏喺角落嘅有趣小物。

最佳手信站 ：如果你想買返份禮物送畀閨蜜或者小朋友，Finger shop 絕對比連鎖店更有心思。

打卡建議：店內嘅佈置本身就係一個好靚嘅背景，徵得店員同意後，拎住心儀嘅小物影返張文青相，效果一流。









常見問題

1. 深圳南頭古城附近仲有咩景點？

南頭古城附近有好多值得一去嘅地方，例如：

荷蘭花卉小鎮 ：充滿歐式風情，好啱打卡買花。

世界之窗 ：搭地鐵 1 號線幾個站就到，係經典嘅主題公園。

蛇口海洋博物館：想睇海洋生物嘅話可以去蛇口行下，都好近。

2. 深圳南頭古城有冇其他名？

有呀，佢又叫做「新安故城」。古時深圳叫「新安縣」，而縣衙就設喺南頭，所以地圖上面成日會見到呢個名。

3. 參觀深圳南頭古城要買門票嗎？

完全唔使！ 古城街區：24 小時免費開放，隨時行入去都得。

歷史展館 ：包括南頭古城博物館、新安縣衙、1820 數字展廳等，全部都係 免費參觀 。

特別提醒：雖然唔使錢，但大部分展館喺逢星期一休館，記得揀啱時間去呀！