南山區潮人必去！萬象天地：港人熱捧嘅「街區式」購物天堂

萬象天地

萬象天地位於深圳南山區，自 2017 年開業以來就成為超人氣嘅熱門商場，當然亦都深受港人歡迎！

呢個商場嘅設計非常特別，由購物中心、里巷、高街同藝文廣場組成，擁有超過 300 間商店，涵蓋晒餐飲、購物、玩樂同埋打卡景點，選擇多到你行唔晒！

想知萬象天地有邊啲必逛亮點？唔使急！ Trip.com 小編已經準備好帶你一齊探索！









大灣區餐飲優惠

推廣日期：由即日起至2025年12月31日

Shop Now

北上激賞！酒店 6 折起！🔥

香港高鐵訂票優惠！🔥

世界之窗🔥深圳必玩！4.5分景點，$76起即日可用🎉

深圳歡樂谷⚡️即日可用｜隨買隨用｜夜景主題樂園🔥HK$152起

冰雪樂園❄️深圳熱門景點！僅HK$216起，隨時取消✅

深圳一日遊🌊騎行楊梅坑+探秘古城+海鮮盛宴，僅HK$191！

Trip.com優惠大合集 (不停更新)

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

用 Trip.com 獨家優惠券組合解鎖旅行着數，高鐵快閃券包 HK$29.9 買 HK$65 優惠券，訂票即慳！🚄💸

廣告 廣告













Trip.com 高鐵優惠

Shop Now





萬象天地 簡介

萬象天地嘅地點超方便，地鐵直達，等港人北上掃街輕鬆好多！

美食天堂： 呢度嘅特色餐廳同 Café 數量多到數唔晒，包括文青必去嘅 SeaSaw Coffee、人氣極高嘅姚姚酸菜魚、以及充滿少女心嘅喜茶 Pink 旗艦店等，選擇豐富。

文化地標： 另一個亮點係呢度仲有足足 6 層空間嘅 誠品生活，好啱港人嚟逛街同「充電」。

最強打卡點： 講到打卡，最吸睛嘅一定係商場正門嗰座巨型「Bubblecoat Elephant」（抱抱象）藝術裝置！佢充滿濃厚嘅藝術氣息，絕對值得你影返張「大片」！

萬象天地 簡介

Photo Source: shoppingdesign 網站

萬象天地擁有多達 6 層嘅空間，融合咗多元化嘅店舖同獨特嘅藝術裝置。其中，4 樓嘅天橋特別引人注目，喺度俯瞰彩虹街同周邊嘅建築景觀，就好似睇緊一場電影大片咁震撼！

萬象天地 簡介

Photo Source: 深圳市南山區 網站

萬象天地 交通方式

萬象天地嘅地點非常方便，地鐵直達，令港人北上掃街輕鬆無比！

方式一：經福田／皇崗口岸 (推薦地鐵線路)

香港 MTR： 搭乘港鐵東鐵線，去到落馬洲站。 深圳過關： 喺福田口岸過關之後，轉乘深圳地鐵。 地鐵線路： 首先搭乘深圳地鐵 4 號線（龍華線）去到會展中心站。

然後轉乘 1 號線（羅寶線），直接搭到「高新園站」。 出站： 喺 A 出口出閘，行大約 300 米就到萬象天地。

方式二：經深圳灣口岸 (的士/地鐵選擇)

香港巴士： 喺香港可以坐 B2 巴士（由天水圍西鐵站出發），車程大約 15 分鐘，去到深圳灣口岸。 深圳段交通： 過關進入深圳之後，有兩種方式： 的士（Taxi）： 直接坐的士，路程大約 5 公里，車程大約 15 分鐘。

深圳地鐵： 轉乘深圳地鐵 1 號線（最近口岸嘅地鐵站係深圳灣公園站，需轉乘，或直接搭去高新園站）。 出站： 喺 「高新園」站 A 出口落車，步行約 300 米即可輕鬆抵達萬象天地。

深圳地鐵

圖片來源：MRT 港鐵

萬象天地 打卡位

萬象天地最強打卡點：巨型「抱抱象」「Bubblecoat Elephant」

商場出面呢隻巨型充氣抱抱象「Bubblecoat Elephant」，由「黃鴨之父」——荷蘭藝術家霍夫曼親手創作，睇落去超可愛又吸睛！

世界之最： 呢隻「抱抱象」嘅象鼻係世界上最長嘅，佢仲會定時噴水，同路過嘅你嚟個有趣嘅小互動！

設計理念： 佢嘅設計靈感嚟自時尚嘅泡泡材質，象徵住深圳萬象天地融合藝術、時尚同創意嘅定位。

驚喜環保： 最令人驚喜嘅係，佢嘅噴水系統仲用咗回收循環嘅方式，既環保又好玩！

呢隻充滿藝術氣息又得意嘅大象，絕對係你嚟萬象天地必影必打卡嘅地標！

巨型充氣抱抱象「Bubblecoat Elephant」

巨型充氣抱抱象「Bubblecoat Elephant」

Photo Source: shoppingdesign 網站

萬象天地夜拍秘境： L5 天橋解鎖「深圳曼哈頓夜景」

講出嚟你可能唔知，深圳萬象天地仲係一個影夜景打卡嘅神仙地點！佢有「深圳曼哈頓夜景」嘅美譽！

最佳機位： 位於 L5 層百老匯電影中心外面嘅天橋，就係俯瞰深南大道同城市天際線嘅理想之地。

黃金時段： 最佳時間係夜晚 7:30 後到 23:00，呢段時間人流少啲，而且燈光氛圍感十足！

快啲一齊解鎖呢個夜拍寶藏，影返輯震撼嘅夜景靚相啦！

深圳曼哈頓夜景

Photo Source: 小紅書 自己找點兒樂兒

深圳巨人展 HAUS NOWHERE SHENZHEN

呢間 GENTLE MONSTER 旗艦店 位於南山區萬象天地嘅水廣場一樓，佢嘅設計同裝置藝術，簡直係免費嘅藝術展覽！

入場須知： 呢度係免費入場，唔使預約，不過假日嘅話就要有排隊嘅心理準備喇！

開放時間： 星期日至星期四 10:00 - 22:00；星期五至星期六 10:00 - 22:30。

📸 必影打卡位

一樓： 必影巨人雕塑同埋 GENTLE MONSTER 仿生機械人。 二樓： 推薦影吓壁畫同埋俯瞰角度，視野好開闊。 三樓： 有巨型女孩人臉同埋其他前衛嘅藝術裝置。

快啲親身感受呢個充滿創意同震撼嘅展覽啦！

深圳巨人展 HAUS NOWHERE SHENZHEN

Photo Source: 小紅書 wo 吴瑾

高街櫻花樹

高街櫻花樹係深圳萬象天地嘅一大亮點，呢度嘅櫻花街景美到好似畫咁，充滿夢幻感，絕對係一個超級適合影相打卡嘅地方！

高街櫻花樹

Photo Source: 小紅書 Dora 小夢

新街區 - 美式複古街區

想影輯美式復古街頭風嘅靚相？萬象天地呢個區域絕對超「出片」！以下係你必拍嘅打卡機位：

街區店舖：充滿設計感嘅店面，背景一流。

街盡頭籃球場：充滿活力同色彩，影動態相一流。

球星卡自拍廳：有特色嘅主題背景，啱晒潮人。

華為旁邊嘅電梯間：利用光影同線條，營造高級感。

LG 層嘅扶手梯：經典機位，可以影出空間層次感。

快啲去試吓，影返輯最潮嘅街頭風格大片啦！

新街區 - 美式複古街區

Photo Source: 小紅書 斌貝貝

萬象天地 美食

店舖 位置 營業時間 SeaSaw Coffee L1 層 124 號舖 周一至周四 8:00-22:00； 喜茶 Pink L1 層 130 號舖 周一至周四 10:00-22:00； 慶春樸門 L2 層 235 號舖 周一至周四 11:00-21:00； Cycle&Cycle L1 層 127 號舖 周一至周四 10:00-22:00； 羲和雅苑 L3 層 351 號舖 周一至周四 11:00-14:00，17:00-21:30；





網紅咖啡店「SeaSaw Coffee」

巨型「Bubblecoat Elephant」下方就係呢間人氣極高嘅網紅咖啡店「SeaSaw Coffee」！

咖啡特色： 佢哋主打新鮮烘焙同手工沖泡嘅精品咖啡，絕對係咖啡控唔可以錯過嘅選擇。

環境氣氛： 店內外用亞熱帶植物嚟裝飾，配上大片落地玻璃，當陽光灑入嚟嘅時候，成個氣氛真係無得輸！

打卡熱點： 邊歎住咖啡，邊望住外面嘅大象，咁樣嘅打卡聖地，邊個會捨得拒絕呢？

SeaSaw Coffee

Photo Source: 小紅書 Eliaukkkkk

粉紅色主題的「喜茶 Pink 」

喜茶推出咗呢間粉紅主題嘅「喜茶 Pink」門店，佢以滿滿嘅粉色設計，成功吸引晒所有女仔嘅目光！

夢幻裝潢： 呢度嘅裝潢夢幻到極點，連袋子同旋轉式杯蓋嘅細節都做到令人驚喜，真係會令人忍唔住想影夠一百張相！

少女心爆發： 無論你係喜茶粉絲，定係鍾意粉紅色嘅人，都一定會嚟呢個少女心爆發嘅打卡聖地朝聖！





喜茶 Pink

Photo Source: 小紅書 U-MI

素食天花板 「慶春樸門」

呢間 慶春樸門 畀深圳本地人稱為「素食界嘅天花板」，絕對係素食愛好者必試！

環境亮點： 佢嘅裝修禪意十足，一入到去成個人嘅心情都會變得平和晒，好啱嚟清靜身心。

美食推介： 呢度嘅菜品口感同價錢都令人滿意，性價比極高！

🥢 必點招牌菜式：

米糕

佛陀飯

桂花芋頭

生煎包

糖醋老油條 (必試嘅創意素食！)

呢度融合咗美味同寧靜，為你嘅深圳之旅帶嚟一場獨特嘅味覺同心靈體驗。

慶春樸門

Photo Source: 小紅書 只有牛阿

Shop Now

杭州麵包店 「Cycle&Cycle」：華南首店 x 日系低卡小麵包

麵包控們注意！ 呢間杭州過江龍麵包店 Cycle&Cycle 嘅華南首店就位於深圳萬象天地！

風格特色： 佢以日系木質裝潢同溫馨氛圍為特色，成間舖頭睇落非常簡約舒服。

健康主打： 佢哋主打低卡、低糖、低油嘅日式小麵包，食得健康又無負擔！

人氣必食： 其中人氣第一嘅日式紅豆包，餡料濃郁到令人尖叫，甜而不膩，而且性價比好高，絕對值得你試吓！

Cycle&Cycle

Photo Source: 小紅書 kajol小湯圓

Shop Now

招牌烤鴨 「羲和雅苑」

羲和雅苑絕對係港人必去嘅美食地點，佢哋提供招牌烤鴨同埋張氏獅子頭等經典菜品，係萬象天地入面極受歡迎嘅餐廳。

烤鴨精髓： 佢哋嘅烤鴨口感精緻、美味又唔會膩，食落去一咬就停唔到口！

經典名菜： 除咗烤鴨，張氏獅子頭都係必試名菜，味道醇厚。

如果你想喺萬象天地搵間有水準、夠晒精緻嘅中菜，羲和雅苑一定係你嘅不二之選。

羲和雅苑

Photo Source: 小紅書 星辰

萬象天地 購物

店舖 位置 BOW LIVING SL516 號舖 誠品生活 NL133、NL150 號舖（水廣場旁） 百老匯電影中心 SL562 號舖 micartsy SL331A 號舖 rockfish 深圳萬象天地快閃空間





BOW LIVING

呢間 BOW LIVING 家品店 雖然空間唔算好大，但佢嘅設計非常獨特，而且匯集咗超過 120 個創意品牌！

商品多元： 佢提供多樣化嘅商品，無論你係想搵得意嘅毛公仔、潮流擺設，定係高級家居裝飾同聯名商品，都應有盡有。

尋寶之地： 呢度簡直係潮流家品控嘅尋寶之地，絕對值得你慢慢行、慢慢發掘心水好物！

BOW LIVING

Photo Source: 小紅書 VicBeretton

誠品生活

誠品生活深圳係萬象天地嘅文化地標，佢佔地約 33,000 平方米，共有足足 6 層樓咁大！

多元設施： 場內設有展演廳、視聽室、 Cooking Studio 等多功能設施，唔單止可以睇書，仲可以參加各種文藝活動。

經營理念： 誠品採用咗「連鎖而不複製」嘅經營模式，將當地人文同生活特色完美融合，成功打造出一個多元化嘅文創空間。

如果你想喺熱鬧嘅商場中搵番一絲文藝氣息同清靜空間，誠品生活絕對係你嘅最佳選擇。

誠品生活

Photo Source: 小紅書 銘真探

Shop Now

百老匯電影中心

如果你仲有時間，不妨去「百老匯電影中心」睇返場電影！

觀影體驗： 呢度嘅場地環境非常舒服，而且音響效果一流，絕對係一個可以享受頂級視聽盛宴嘅好地方。

消閒選擇： 喺掃完街、買完嘢之後，坐低睇場戲，係一個放鬆身心嘅絕佳消閒選擇！

電影中心

Photo Source: 小紅書 CC 逛深圳

Shop Now

Micartsy

超可愛又超大膽嘅 Fashion 嚟啦！呢個品牌 Micartsy 主打怪趣滿分嘅編織工藝，設計充滿玩味同創意，喺萬象天地入面係一個好吸睛嘅潮牌！

風格獨特： 佢嘅產品線色彩鮮明、風格大膽，行過都一定會畀佢哋獨特嘅設計吸引住！

必逛潮人： 鍾意與眾不同、追求個性嘅潮人，絕對唔可以錯過呢間舖頭！

micartsy

Photo Source: 小紅書 小福别買了

Rockfish

呢個嚟自英國嘅 Rockfish 品牌，完美融合咗英倫美學同韓國潮流元素，喺韓國非常流行！

產品特色： 佢哋將韓國流行嘅芭蕾舞鞋設計得既精緻又帶有休閒風格，非常百搭。

明星效應： Rockfish 深受 NewJeans 同 Jennie 等多位韓星嘅喜愛，係而家最受歡迎嘅時尚單品之一！

如果你想緊貼韓流時尚，一定要去 Rockfish 試吓佢哋嘅芭蕾舞鞋同其他鞋款！

rockfish

Photo Source: 小紅書 小福别買了

萬象天地 周邊住宿

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

即日起至售完為止，透過、網頁和應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的折扣，請點擊此處查看更多！

深圳科技園禾尖 S 酒店位於科技園核心區，係一間性價比高嘅商務輕奢型酒店。佢嘅最大特色係智能體驗同優質服務，房間配有智能客控系統，環境乾淨企理。顧客普遍讚揚酒店員工服務態度熱情周到，仲會提供免費咖啡同停車場等貼心服務，好啱追求舒適、高 CP 值，同埋重視貼心服務嘅商務或休閒旅客。

深圳科技園禾尖S酒店（萬象天地店）(Apex & Hotel (Shenzhen Hi-tech Park))

深圳科技園禾尖S酒店（萬象天地店）(Apex & Hotel (Shenzhen Hi-tech Park))

地址：粵海街道高新社區高新南一道013號賦安科技大樓A棟1層, 南山區, 深圳

Shop Now

深圳 VON Hotel 萬和酒店係一間風格獨特嘅設計師酒店，由老舊工廠活化轉型而成，充滿時尚前衛嘅設計感。酒店房間多數配備特大投射螢幕，營造出巨幕影院嘅效果，非常適合喺房入面休閒過日。佢哋仲設有頂樓空中景觀露台，好啱鍾意打卡、設計酒店，以及追求智能影音體驗嘅年輕旅客。

深圳VON Hotel萬和酒店（南山萬象天地店）(VON Hotel Wanhé, Shenzhen Nanshan The MixC)

深圳VON Hotel萬和酒店（南山萬象天地店）(VON Hotel Wanhé, Shenzhen Nanshan The MixC)

地址：粵海街道高新區社區高新南一道17號萬德萊大廈南座1F, 南山區, 深圳

Shop Now

深圳南山萬象青華酒店定位高端，主打簡約大氣同全方位服務。酒店所有房間都採用智能客控系統，隔音效果同床品舒適度極高，確保優質睡眠。最受讚賞嘅係佢哋嘅一對一管家服務，同埋可以用機械人送外賣，私隱性高；加上豐富嘅中西式自助早餐，係追求高品質、高科技體驗嘅商務同休閒旅客嘅理想選擇。

深圳南山萬象青華酒店（萬象天地店）(Shenzhen Nanshan Auspices Hotel (Wanxiang Tiandi Branch))

深圳南山萬象青華酒店（萬象天地店）(Shenzhen Nanshan Auspices Hotel (Wanxiang Tiandi Branch))

地址：科技園高新南六道10號朗科大廈1樓, 南山區, 深圳

Shop Now

更多深圳遊玩攻略





深圳萬象天地常見問題

Q1：萬象天地嘅具體地址同營業時間係？

A： 萬象天地係一個開放式嘅街區形態商場，各店舖營業時間會略有唔同，但商場主體嘅營業時間如下：

地址： 深圳市南山區粵海街道深南大道 9668 號 / 科發路 19 號 (位於南山區科技園核心地帶)

主體營業時間： 每日 10:00 – 22:00

週末延長： 週五至週日，部分區域（例如北區 MXTR GALLERY）或戶外街區，可能會延長到 22:30。





Q2：從深圳灣口岸點去萬象天地最方便？

A： 乘坐地鐵或免費接駁巴士都非常方便，建議首選地鐵或免費巴士：

地鐵： 乘坐深圳地鐵 1 號線去到高新園站，從 A 出口出嚟就可以直達萬象天地。（如果從口岸出發，需要先坐巴士或的士到附近地鐵站轉乘 1 號線）

免費巴士： 喺深圳灣口岸 A 停車場可以搭乘「南山消費文旅專線 A 線」，呢條線可以一程直達萬象天地，車程大約 35 分鐘（請留意服務時間）。





Q3：萬象天地有咩特別嘅「打卡」地標或長期展覽？

A： 萬象天地有兩個最出名嘅長期藝術裝置係必打卡嘅：

抱抱象 ： 位於商場水廣場嘅巨型充氣藝術裝置，係萬象天地嘅標誌性地標。

時空隧道： 商場內部嘅巨人藝術裝置，亦係好多文青同攝影愛好者鍾意嘅打卡點。

此外，萬象天地北區嘅 MXTR GALLERY 都成日有唔同嘅限時藝術展覽。





Q4：萬象天地主要有邊啲品牌類型？適唔適合逛街同購物？

A： 萬象天地係一個結合咗開放式街區同室內商場嘅綜合體，品牌類型非常豐富，適合各種消費需求：

國際時尚： 匯聚咗眾多國內外一線及輕奢時尚品牌。

設計師品牌： 有好多獨立、具設計感嘅內地品牌店。

特色餐飲： 擁有大量創意餐廳、獨立咖啡館同茶飲店，特別適合休息同聚餐。

文創休閒： 設有誠品生活等特色書店同文創空間。

總括嚟講，萬象天地以佢開放式嘅環境同豐富嘅餐飲選擇，非常適合休閒逛街同全方位購物體驗。





Q5：萬象天地入面嘅美食選擇多唔多？有咩特別推薦嘅？

A： 萬象天地嘅餐飲選擇極其豐富同多元化，由國際美食到特色中餐、網紅咖啡店都應有盡有。

特色咖啡/茶飲： 擁有像 SeaSaw Coffee、喜茶 Pink 等眾多網紅店，適合下午茶或短暫休息。

地道/創意菜： 設有好多知名嘅創意中餐同特色餐飲品牌，例如羲和雅苑（烤鴨）同慶春樸門（素食天花板）。

由於品牌流動性比較高，建議你到咗之後使用商場導航或者相關 App 嚟搵最新嘅熱門餐廳名單。

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。



