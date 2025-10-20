不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
南市1路段房價中位數510萬 信義房屋曝市況
[NOWnews今日新聞] 根據實價登錄，台南東區過去一年住宅平均總價為1,276萬元，交易最熱路段前三名依序為中華東路二段、裕農路與中華東路三段。其中中華東路二段平均總價941萬元，但中位數僅510萬元，且近八成交易低於平均值，吸引市場目光。而東區平均房租落在1.5-1.8萬元，針對雙薪家庭、考慮買取代租的群體，信義房屋台南文化店主任吳謹恒也給出專業見解。
吳謹恒指出，中華東路二段交易以套房與兩房產品為主，平均單價為23.8萬元，買方多為南科工程師或置產出租給成大學生，形成穩定租屋需求。
他表示，中華東路二段未來有捷運規劃，預計 120 年通車，且鄰近南紡購物中心、復興國中學區，生活機能成熟，居住吸引力高。但因交易集中於特定社區，並不足以全面反映市場，民眾仍需留意數據侷限。
房價方面，他表示，交易樣本偏重套房，才出現510萬元的中位數，若換算到兩房產品，行情普遍落在700至1,000萬元，多為屋齡25年以上的中古屋。中古大樓屋齡約20至30年，單價多在每坪30萬元以內。透天產品建坪50至60坪，總價約1,800至2,000萬元，格局多為四房含車庫，空間充足，較適合已有子女的家庭。套房產品屋齡相對較新，總價落在中位數附近，是壓低數字的重要因素，並受預算有限購屋族或投資客青睞。
若新婚或育兒家庭希望在東區置產，但又偏好屋齡較新、格局更符合需求的產品，吳謹恒建議可考慮南台南火車站周邊。該區屬崇明國中學區，生活機能完善，新成屋與預售屋單價約45至50萬元，中古屋視屋齡落在2至4字頭，兩房與三房總價多在1,000至1,500萬元，仍符合多數家庭預算。
針對有意以「買」取代「租」的購屋族群，吳謹恒指出，該區2房中古屋租金約1.5萬、新房約1.8萬；若購屋總價1,000萬元、貸款八成、年限40年、利率2.5%，每月本息約26,000元，夫妻分擔後每人僅需13,000元，對穩定工作的雙薪家庭並不困難。加上東區兼具學區與交通優勢，房價具保值性，即使屋齡增加仍有需求。隨著婚育宅政策帶動話題，未來也可能轉化為實際購屋動能,，因此值得比較與考慮。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／建設加持鳳山房市 信義房屋建議自住「這樣買」
房市／信義房屋社區一家小旅行 進花蓮「玩樹皮」
房市／社區共好！信義開發為客戶提前啟動社區營造
其他人也在看
中小企營商指數今年新高
生產力促進局公布今年第四季「渣打香港中小企領先營商指數」，調查結果顯示，第四季綜合營商指數創2025年以來最高水平，反映中小企對營商環境的信心顯著回升。渣打大中華區經濟師陳冠霖表示，渣打中小企指數於第三季度跌至13個季度最低點的40.5後，於第四季反彈至年內最高點44.5，主要是「環球經濟」分項指數大幅回升12點所致。 陳冠霖稱，調查期間，中美持續進行貿易談判，緩和了局勢緊張情緒，但踏入10月，雙方就稀土及船舶事項上再起爭議，反映貿易的不確定性依然存在，並將繼續成為影響中小企信心的主要因素。他指出，中美雙方目前採取審慎態度，兩國保持溝通，料對中小企有正面作用。 招聘與投資意向改善 這次調查於今年9月進行，成功訪問了81家本地中小企。調查顯示，五大分項指數全線上升，當中「環球經濟」經歷連續三季下跌後反彈，升12點，至32.6，重回接近去年第四季水平，另「盈利表現」及「營業狀況」分項指數分別上升4.9點及4點，至39及40.6。陳冠霖表示，調查反映中小企營商信心趨穩定，「招聘意向」及「投資意向」分項指數亦上揚，其中「投資意向」由2023年第三季度以來首次突破50點中性水平線，不過，根據中小信報財經新聞 ・ 21 小時前
建設加持鳳山！信義房屋建議自住「這樣買」
[NOWnews今日新聞]高雄鳳山發展已久，也是全市人口數最多的行政區，因素地有限，過去建設話題一直不如北高雄或亞灣區來得多；不過，近年鳳山區開始有重大建設，包括鳳山車站南側曹謹路10月底通車、「La...今日新聞 ・ 1 天前
【投資搏擊】中特估受捧跟些少
恒指上周五大跌641點，下跌股份比例達83%，昨日收市勁彈611點，上升股份比為69%，相比之外，升市未算全面，北水亦錄淨走。A股也未能收復上周五失地，滬深300指數僅彈0.5%，我正留意其變動率ROC（30）有可能短期內跌穿中軸，該指標過去4個月一直居於中軸之上，至今捕捉了三成升幅，留意會否斷纜。 內地第三季經濟按年增長4.8%，呈現逐季回落趨勢，惟已在預期之內。 四中全會召開之餘，「中特估」果然普遍跑出，建行（00939）和工行（01398）重上50天線，中行（03988）升至近50天線，再印證之前技術超賣是難得的操作機會。 煤炭股大漲小回 煤炭股一直在25個板塊中處於行業寬度榜前列，回吐細，彈得多。神華（01088）昨創新高，兗礦（01171）升近4%，中煤（01898）見14年高。行業寬度繼續在25個板塊中處於前列位置。大秦鐵路秋季檢修處於關鍵階段，同時中央安全生產考核巡查組將於下月全面進駐，主產區安全監督嚴峻，進一步強化市場對供應收緊的預期。需求方面，近期全國大範圍降溫，特別是北方地區取暖負荷有所顯現，提振能源採購需求，綜合供需形勢，預計動力煤價格仍具上行動力。 布蘭特期油年信報財經新聞 ・ 21 小時前
【中環解密】林峯化身「寡人」穿越港鐵站
潮流興玩時空穿梭，港鐵（00066）推出全新未來新鐵路項目的品牌宣傳企劃，由藝人林峯重新演繹電視劇《尋秦記》經典角色「寡人」，穿越過去、現在與未來的港鐵站。 是次鐵路版本《尋．未來記》中，林峯飾演的「寡人」穿越時空至現代港鐵站，碰巧遇上悠閒地上學的女學生。當寡人獲悉她有屯馬線與東鐵線的列車服務相助，生活變得更便捷後，寡人亦為此高呼驚奇！寡人更以神駒「屯馬」及神兵「東鐵」作比喻，正為得此卓越的交通工具而振奮。 隨後再次穿越到未來古洞站，遇到「打波先嚟落雨的四眼仔」成年版鄭仲軒，重現經典廣告一幕；面對惡劣天氣，仍能保持樂觀心態，皆因未來有古洞站，能體驗東鐵線與北環線無縫連接。廣告最後更出現神秘彩蛋經典熒幕情侶鍾嘉欣高呼「管家佬」的故事，為廣告下集埋下伏線。信報財經新聞 ・ 21 小時前
GD大巨蛋入場最後機會 清票抽選10／23公布
[NOWnews今日新聞]GD（權志龍、G-DRAGON）將於11月1、2日在台北大巨蛋舉辦安可場演唱會「G-DRAGON2025WORLDTOUR[Übermensch]INTAIPEI:ENCOR...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
科技園公司參與「創新科技嘉年華2025」
年度創科盛事「創新科技嘉年華2025」日前於香港科學園正式開幕，香港科技園公司（科技園公司）作為嘉年華的夥伴機構，亦設立以「進一步 創新製造」（Innofacturing Tomorrow）為主題的展區，首兩日已吸引超過兩萬人次到訪展區。 今年展區首度推出裸眼3D技術短片，聯同19間園區企業展出多項創新科技，涵蓋先進食品製造、機械人、自動化與綠色科技等領域，更有互動遊戲體驗及產品展示，吸引大批市民親身體驗香港新型工業化成果。 「創新科技嘉年華」是創新科技署推動科普的年度旗艦活動，今年的主題為「創科點亮夢想」。嘉年華與超過50個活動機構合作，設立本地發明及研究成果展覽、工作坊和互動遊戲等，向公眾推廣創科文化。活動期間，白石角科學園將變身為一個集科技、購物、美食及教育於一身的好去處，歡迎市民前來參觀和打卡。現代電視 ・ 13 小時前
乳癌活動爆爭議！朴寶英沒穿絲襪遭禁走紅毯
[NOWnews今日新聞]韓國時尚雜誌《WKorea》在15日於首爾舉行倡導乳癌防治的公益活動「LoveYourW」，現場眾多大咖齊聚一堂，但卻爆出多個爭議。其中，《WKorea》的過往黑歷史也遭爆出...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
馬鞍山海柏花園4座中層2房戶 議價後以$591萬易手 (另有本日最新成交)
馬鞍山海柏花園4座中層2房戶 議價後以$591萬易手 中原地產 - 胡耀祖經理表示，近日市場交投氣氛正面，馬鞍山區本月暫錄約66宗二手成交，與上月同期相若，其中海柏花園本月暫錄2宗成交，包括4座中層B室，建築面積576平方呎，實用面積426平方呎，2房間隔，開價約$600萬，議價後以$591萬易手，實用平均呎價$13873。胡耀祖指，新買家為上車客，見單位價錢合理，位置方便，間隔合用，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2015年以$545萬購入單位，持貨10年，是次轉手賬面獲利$46萬離場，單位期內升值約8.4%。 延伸閱讀: 海柏花園 馬鞍山 大埔海日灣2期1座中層3房戶月租$25,000 實用呎租約$35.7 中原地產 - 黃達雄經理表示，近期租賃市場正面，大埔白石角海日灣最新錄2期1座中層B室，單位實用面積700平方呎，3房連套房及工人房間隔，開價$25500，日前議價後以$25000租出，平均實用呎租約$35.7。據了解，新租客為區內客，本租住同區物業，近日想轉換環境，見單位價錢合預算，間隔合用，即決定租入單位自住。據了解，業主則於2025年以$950萬買入單位，是次租出單位28Hse.com ・ 9 小時前
中國房價加速下跌 主要城市加大支持力度無濟於事
【彭博】— 中國房價在9月份下降幅度加大，儘管近期各大城市出台了寬鬆政策以重振陷入困境的房地產市場。Bloomberg ・ 1 天前
《港樓》元朗YOHO MIDTOWN四房套800萬易手 折合呎價8,439元
利嘉閣地產莫家進表示，該行高級客戶經理譚玉鳳最新促成元朗YOHO MIDTOWN 8座低層E室的二手成交個案，單位實用面積約948平方呎，屬四房一套連工人套房間隔，外望開揚景觀。業主原以920萬元放盤，經磋商後以800萬元略低於市價成交，折合實用面積呎價約8,439元。 據悉，新買家為外區客。原業主於2016年以約900萬元購入單位。 該屋苑現有約77個單位放盤，最低入場費由約560萬元起。(sl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
《港樓》灣仔woodis首輪全數沽清將加推 錦上路柏瓏III暫收逾4,000票超額近28倍
過去周末本港新盤持續熱銷，灣仔woodis首輪75伙全數沽清，發展商料短期內將提價加推；錦上路柏瓏III將於今日(20日)截票，現暫收逾4,000票，超額近28倍。至於二手市場，上周末十大屋苑成交回暖，期內四大代理行錄介乎7至12宗交投。 恆地(00012.HK)旗下灣仔woodis上周六(18日)首輪發售75伙，並已全數沽清，包括61伙兩房單位及14伙三房單位，實用面積由343至598平方呎，套現約7.58億元。恆基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，因應市場反應熱烈，將於本周初加推新一批單位應市，並具有一定提價的空間。 信置(00083.HK)與中海外(00688.HK)、嘉華國際(00173.HK)合作發展的錦上路柏瓏III，截止昨日(19日)下午7時半，累積收票逾4,000票，以首批開售單位138伙計算，超額近28倍。項目將於今日截票，並於明日(21日)公開發售138伙，以訂價計，138伙市值逾9億元。 新地(00016.HK)位於啟德的天璽-天昨日首度公布招標結果，錄得共10宗標售成交，單日套現逾5.59億元。標售單位全數為四房單位，成交金額由3,032.8萬至9,3AASTOCKS ・ 1 天前
灣仔新盤｜恒地woodis加推第3號價單折實均價25667元 較首張價單高逾12％
發展商㘉住賣樓，見賣得到加價加推。恒地（012）灣仔新盤woodis剛周末首輪賣75伙即日沽清後，今日加推到第...BossMind ・ 6 小時前
《港樓》黃竹坑站海盈山兩房2.8萬租出
香港置業表示，近日港鐵黃竹坑站上蓋項目海盈山錄得一宗兩房戶租務成交，一對外區情侶鍾情物業地利及寵物友善設定，睇樓兩次後迅速以2.8萬元承租，呎租約48.1元。 上述租出單位為海盈山2A庭低層F室，實用面積約582平方呎，屬兩房間隔，向西北望內園景。譚浩智稱，單位業主最初以2.9萬元放租約一個月後獲外區客戶洽詢。雙方經議價後，最終以2.8萬元承租，實用呎租約48.1元。資料顯示，業主於2024年7月斥1,162.4萬元購入上述單位。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
紀寶放售尖沙嘴及黃竹坑工商物業
由資深投資者紀寶及相關人士旗下尖沙嘴亞士厘道29至39號3樓全層，及黃竹坑道49號得力工業大廈1樓全層連平台及兩車位，現以招標形式放售，但不設標價，截止日期為11月27日。資料顯示，兩個物業同於七年前買入，共涉約3.3億元。 其中，亞士厘道29至39號，建築面積約16,305平方呎，原由紀寶於2018年「買殼」購入，當年有指作價約2.2億元。第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申表示，物業適合用於寫字樓、餐廳、私人會所或宗教場地，亦可靈活分間為多個商舖或工作室，買家可選擇購買物業或透過公司股權轉讓方式交易。 至於得力工業大廈1樓，建築面積約12,249平方呎，連4,431平方呎大平台，配備一個私家車位及一個貨車位。目前已分隔為6個獨立單位，亦可打通使用。買家同樣可選擇購買物業或透過公司股權轉讓方式交易。據悉，物業原由紀寶2018年以約1.1億元購入。 胡子申指，目前工業及商舖物業的呎價相較市場高峰期已有明顯回調，正是用家入市自用或投資者部署資產的理想時機。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《港樓》深水埗翠峰28三房套1,068萬元沽 持貨15年賺近三球
利嘉閣地產新西九龍豪宅(西九龍)分區經理郭永峰指，美孚萬事達分行最新促成一宗深水埗翠峰28低層B室的二手成交個案，單位實用面積約841方呎，採3房1套連儲物室間隔，望市景。業主原以1,250萬元放售，議價後以1,068萬元合理價成交，折合實用面積呎價約12,699元。 郭永峰表示，新買家為外區客，認為物業位置便利，價格合理，且見優質盤買少見少，決定加快入市步伐。 據悉，原業主於2010年以778.4萬元一手購入單位，持貨至今易手，帳面獲利逾289萬元，期內物業升值約37%。他補充，該屋苑目前約有2個單位放盤，最低入場費由約1,200萬元起。(ss/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
仲量聯行: 本港住宅市場正進入『軟著陸』階段 今年中小型住宅資本價格跌約5%
仲量聯行今天發表的《2025年第三季市場概覽》報告指出，受零售商把握租金回落進駐黃金地段所推動，截至2025年9月底，核心區街舖空置率由10.7%按季降至9.7%。第三季核心區街舖已回落至?10%?以下，但主要受業主下調租金及提供租務優惠所帶動，而非零售市場基本面廣泛改善。核心區街舖租金按季微跌?1.4%，整體優質商場及高端優質商場分別下跌?3.3%?及?3.8%。現時核心區街舖租金已較?2019?年第二季高峰低?52.6%，吸引不少品牌重返黃金地段以提升品牌曝光度。本行預計，全年核心區街舖及優質商場的租金將錄得5%至10%的跌幅。住宅市場方面，2025年第三季，中小型住宅資本價格持續波動，按季上升0.4%，而上一季則下跌?1.1%。第三季度，發展商積極推出新盤帶動一手市場交投活躍，整體成交量與上季度相若。儘管1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）在第二季急跌後於9月底回升至3.6%，但本港主要銀行於9月跟隨美國聯儲局減息，將最優惠利率下調12.5個基點，為住宅市場帶來支撐。外來人才流入持續支撐豪宅租賃市場的需求，特別是在夏季旺季期間，帶動今年第三季豪宅租金按季上升2.0%。鍾楚如指出：infocast ・ 11 小時前
《港樓》新都城本月暫錄7宗成交 兩房555萬沽
中原地產表示，將軍澳上車屋苑新都城本月至今暫錄7宗成交，較上月同期4宗明顯加快，亦快將追平上月全月9宗交投量，屋苑現時平均實用呎價13,745元。 中原最新促成一宗將軍澳上車屋苑新都城交投，單位為2期6座中層G室，實用面積363平方呎，建築面積516平方呎，採兩房一廁間隔，單位座向西北方，外望清靜內園景，原先叫價568萬元，最新降價13萬元，以555萬元易手，折合實用呎價15,289元。 新買家為外區上車客，入市自用。據了解，原業主於2017年8月以595萬元購入單位，持貨8年多，是次沽出單位賬面需蝕讓40萬元離場。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
銅鑼灣銀座式商廈The Hedon招租 17層物業平均呎租40元
銅鑼灣商廈市場再迎新供應，由永義國際（01218）或相關人士持貨的銅鑼灣勿地臣街11號商廈 The Hedon，近日推出17層樓面招租，意向呎租約40元，吸引市場關注。更多消息：周大福重返廣東道 豪擲200萬月租承租尖沙咀萬呎舖允記17萬續租灣仔莊士敦道三層巨舖 業主1981年525萬買入 回報率高達39%美聯商業營業董事鄧少安透露，該公司已獲委託代理 The Hedon 的放租事宜。是次推出的17層物業，每層建築面積約2053平方呎，意向月租約8.2萬元，平均呎租約40元，租金定位頗具吸引力。根據資料，The Hedon 位於銅鑼灣勿地臣街與耀華街交界，商廈為27層高的銀座式設計，總建築面積約46183平方呎，適合作為寫字樓或各類商業用途。除了 The Hedon 推出租賃，市場上亦有其他商業物業同步推出招標。第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申表示，獲業主委託推出兩個物業招標，涵蓋尖沙咀及黃竹坑的高潛力物業，吸引買家注目。尖沙咀亞士厘道29至39號3樓全層，建築面積約16305平方呎，適合用作寫字樓、餐廳、私人會所或宗教場所，亦可分間為多個商舖或工作室，靈活性高。另外，黃竹坑得力工業28Hse.com ・ 1 天前
灣仔金源大廈全層3,167萬沽 呎價逾1.41萬元創新低
宏基資本(02288.HK)位於灣仔謝斐道218號的金源集團大廈沽出一手貨尾，該項目的26樓全層戶以3,166.8萬元售出，建築面積約2,243平方呎，呎價14,119元創新低，較三年前回落最少37%。據了解，新買家為中資背景公司。 資料顯示，低一層的25樓全層於3年前由賭王何鴻燊的三太陳婉珍相關人士購入，成交價5,047萬元，該層的建築面積約2,243平方呎，連50平方呎平台，呎價約22,501元。(sl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
《港樓》火炭御龍山兩房860萬元沽 持貨八年平手離場
中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，近日整體交投氣氛持續向好，分行最新錄火炭大型屋苑御龍山1座中層D室，單位建築面積717平方呎，實用面積566平方呎，兩房間隔，望內園景，開價約880萬元，議價後以860萬元沽出，實用平均呎價約15,194元。 據悉，新買家為同區客，見屋苑位置方便，單位間隔合用，即決定購入單位自住。據了解，原業主則於2017年12月以860萬元買入單位，持貨約八年，是次易手賬面上平手離場。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前