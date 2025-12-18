南方共市與歐盟協議卡關 巴西揚言採取強硬態度

（法新社布魯塞爾17日電） 巴西總統魯拉近日連續向歐洲聯盟施壓，要求法國與義大利支持完成談判長達26年的南方共同市場–歐盟自由貿易協議。魯拉強調，南美各國已在談判中做出最大限度讓步，若歐盟仍無法達成共識，巴方將採取更強硬立場。

魯拉今天在內閣會議中表示，原訂於20日舉行的南方共同市場（Mercosul）峰會，本被視為協議簽署的關鍵時刻，但歐盟內部仍未取得一致意見，尤其法國與義大利持續反對，使協議前景再度蒙上陰影。

他指出，巴西甚至應歐盟要求將峰會日期延後一個月，但如今得知歐盟仍無法在19日前完成批准程序。他批評道：「我們已經在外交上讓步到極限。如果歐盟說不，我們之後會採取更強硬的態度。」

若協議獲得歐盟理事會「合格多數」通過（至少15國、代表65%人口），歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）可能親赴巴西簽署協議。