lululemon年末大減價低至3折
南方共市與歐盟協議卡關 巴西揚言採取強硬態度
（法新社布魯塞爾17日電） 巴西總統魯拉近日連續向歐洲聯盟施壓，要求法國與義大利支持完成談判長達26年的南方共同市場–歐盟自由貿易協議。魯拉強調，南美各國已在談判中做出最大限度讓步，若歐盟仍無法達成共識，巴方將採取更強硬立場。
魯拉今天在內閣會議中表示，原訂於20日舉行的南方共同市場（Mercosul）峰會，本被視為協議簽署的關鍵時刻，但歐盟內部仍未取得一致意見，尤其法國與義大利持續反對，使協議前景再度蒙上陰影。
他指出，巴西甚至應歐盟要求將峰會日期延後一個月，但如今得知歐盟仍無法在19日前完成批准程序。他批評道：「我們已經在外交上讓步到極限。如果歐盟說不，我們之後會採取更強硬的態度。」
若協議獲得歐盟理事會「合格多數」通過（至少15國、代表65%人口），歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）可能親赴巴西簽署協議。
其他人也在看
川普下令對委內瑞拉實施封鎖後 中國外長聲援馬杜羅政府
【彭博】-- 中國外交部長王毅周三表達了對委內瑞拉的支持，並批評單邊霸凌行徑。根據中國外交部的一份聲明，王毅告訴委內瑞拉外長Yvan Gil，中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴。雖然王毅沒有直接點名美國，但就在不到一天前，美國總統川普下令全面封鎖委內瑞拉受制裁的油輪，加大對馬杜羅政府的施壓。王毅補充說，委內瑞拉有權利自主發展同其他國家的互利合作，中方相信國際社會支持委內瑞拉的立場。馬杜羅此前在國家電視台發表講話稱，他周三早些時候與聯合國秘書長古特雷斯進行了「長時間」的交談，並稱川普企圖把委內瑞拉變成殖民地。原文標題China Backs Venezuela After Trump Orders Oil Tanker BlockadeMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 11 小時前
高市早苗：美國以外對象不太可能符合存亡危機事態條件
日本《共同社》報道，日本首相高市早苗再回應有關可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」爭議，指美國以外的對象，符合「與我國有密切關係的他國」條件，可能性相當有限。至於是否包括台灣，她僅稱將根據個別具體情況作出判斷。高市早苗出席參院預算委員會會議時指，為了避免自衛隊與中國解放軍發生意外或衝突，應該更好發揮雙方「海空聯絡機制」作用，希望與中方確保機制繼續穩定運作。在會議上有議員要求高市早苗撤回「台灣有事可能構成存亡危機事態」的言論。高市早苗重申，將根據實際發生情況綜合判斷，強調政府立場一貫。高市早苗11月初在眾議院接受議員質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能會構成安全保障法制中有關日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。有關言論令中日關係惡化。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 1 天前
高市早苗希望與中國「持續坦誠對話」，態度是否出現軟化？
Getty Images高市早苗在本週表示，對中國敞開「對話之門」。 此前因涉台言論引發北京不滿的日本首相高市早苗本週表示，會對相關言論「反思」，承認該言論超出日本政府的「標準答案」。 在週三（12月17日）的臨時國會閉幕記者會上，高市早苗還表示希望與中國「持續進行坦誠對話」，以緩解緊張關係。 「正因為日中之間存在懸而未決的難題和課題，溝通才尤為重要。」高市向媒體表示。 「日方將在各個層面，堅持不懈地向中國與國際社會進行說明，」她說，並表示「我們將對中國敞開對話之門，並從國家利益角度做出適當回應。」。 ...BBC News 中文 ・ 5 小時前
特朗普下令全面封鎖委內瑞拉油輪 傳中國等買家要求委國降價
美國總統特朗普周二下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施全面徹底封鎖。外電報道，由於運輸受阻，中國等原油買家要求委內瑞拉石油大幅降價並修改合約。報道引述交易員和消息人士指，美國早前扣押一艘運載委內瑞拉原油的船隻後，包括中國煉油廠在內的石油客戶，正要求委內瑞拉國家石油公司PDVSA在現貨合同中，提供更大折扣並調整條款。消息人士指，委內瑞拉旗艦產品Merey重質原油運往中國的價格折扣，已擴大至每桶較布蘭特原油低最多21美元，上周為14至15美元。折扣增加主要因船東要求增加「戰爭條款」成本，以防止因美國在加勒比地區的軍事存在導致攔截或延誤。消息人士指，許多客戶提出要PDVSA放寬交易要求，尤其是要求石油船貨必須以數字貨幣預付才能放行的規定；亦有客戶希望獲得滯期費補償。如果不修改條款，PDVSA或會面臨大量退貨。今年以來，中國佔委內瑞拉每月石油出口的55%至90%，去年為40%至60%。委內瑞拉上月出口原油為每日95.2萬桶，當中77.8萬桶運往中國。分析指，如果目前在委內瑞拉水域等待的油輪無法離港，對中國供應可能在明年2月減少。截至本周，超過1100萬桶原油滯留在等待離港的船隻上，交易員正試infocast ・ 1 天前
普丁若拒停戰？美國制裁大刀已磨好
根據《彭博》周三 (17 日) 援引知情人士消息報導，美國正準備對俄羅斯祭出新一輪制裁，一旦俄羅斯總統普丁拒絕接受與烏克蘭的和平協議，相關措施可能最快在本周公布。據悉，美方此舉旨在加大對莫斯科的施壓力道，特別鎖定俄羅斯能源出口鉅亨網 ・ 1 天前
年輕人崩潰預警！38兆美債 經濟成長、利率、薪資三面被鎖死
經濟智庫「美國行動論壇」（American Action Forum）對美國日益膨脹的公共債務發出嚴厲警告，指出聯邦政府高達 38 兆美元的借貸軌跡，正在以前所未有的速度惡化代際財政失衡，最終將使年輕一代和後代背負更高的利息支付、面臨更緩慢的經濟與收入增長，並為未來嚴苛的稅收或支出調整承擔巨大重擔。鉅亨網 ・ 16 小時前
泰國稱從柬軍繳中國製武器 外交部：中方與泰柬開展正常防務合作
泰柬邊境衝突持續超過一星期。泰國軍方表示，早前攻入柬埔寨基地後，從柬方士兵繳獲大量中國製武器，包括現代化第五代反坦克導彈等，但目前未有證據顯示中方持續秘密向柬埔寨軍隊提供武器。 中國外交部發言人郭嘉在例行記者會回應提問時指，具體情況請記者向中方主管部門了解，強調中國與泰柬兩國以往都開展了正常防務合作，不針對任何第三國，更與泰柬邊境衝突無關。 (ST)#中國外交部 #泰柬 (ST)infocast ・ 1 天前
俄指英法德擬與華加強關係 外交部：中方奉行獨立自主外交政策
俄羅斯對外情報局指，英國、法國和德國準備與中國建立更緊密關係，作為對美國在烏克蘭和平協議問題上的籌碼。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應提問時指，中方一貫奉行獨立自主的和平外交政策，堅持在和平共處五項原則基礎上，與各國發展關係、開展合作，同時堅定維護自身主權安全和發展利益。 郭嘉昆重申，中方在烏克蘭危機問題立場一貫明確，支持一切有利和平解決危機的努力，希望各方通過對話談判盡早達成一份公平、持久和有約束力的和平協議。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
特朗普宣布向軍人派錢 抨拜登致美國通脹飛升
美國特朗普罕見在白宮外交接待室向全國發表講話，重點介紹政府加強南部邊境管控、降低通脹以及加強美國外交政策所作出的努力。 本周民調顯示，特朗普的支持率已下跌至第二個任期以來的新低，僅有39%的美國成年人認可他的工作表現。特朗普在講話中宣布，計劃向145萬名現役軍人發放1,776美元的補助金，以試圖安撫愈來愈擔心生活成本的美國人。 特朗普亦在演講中花費大量時間試圖將通脹上升的責任歸咎於前總統拜登，強調自己上任時通脹達到48年來最高，強調自己目前正在收拾這些殘局，並將自己的經濟政績評為「A+++++」。他又提到，目前已處於遴選聯儲局主席的最後階段，相信新主席將大幅降低利率。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
長和售港口膠着 傳中方要控股權
《華爾街日報》報道，美國總統特朗普試圖削弱中國在巴拿馬運河影響力的計劃遭遇重大阻力。據知情人士透露，北京方面已提出強硬反制，要求中國的航運巨頭中遠海控，必須在長和（0001.HK）向貝萊德（BlackRock）牽頭財團出售港口資產的交易中，取得控股權，否則將阻撓交易通過。信報財經新聞 ・ 18 小時前
烏克蘭國際索賠委員會成立
（法新社海牙16日電） 為了補償烏克蘭因俄羅斯全面侵略戰爭而遭受的損失，烏克蘭總統澤倫斯基及其他歐洲高層官員今天同意成立「烏克蘭國際索賠委員會」，來決定未來數百億歐元賠償金該如何發配。這些領袖尋求找到貸款給烏克蘭的資金來源，而基輔將來可用最終獲得的任何俄羅斯賠償金來還款。法新社 ・ 1 天前
普丁宣布：榛樹飛彈系統年底前進入戰鬥值班狀態
《共青團真理報》等多家媒體周三（17 日）報導，俄羅斯總統普丁在國防部一場會議上宣布，「榛樹」彈道飛彈系統將於今年年底前進入戰鬥值班狀態，有關準備工作正按計畫進行。鉅亨網 ・ 17 小時前
黎智英案｜七國集團外長譴責定罪裁決 促終止檢控及釋放黎智英 港府斥雙重標準｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被裁定串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成。七國集團外長（G7）發表聲明，譴責法庭將黎智英定罪的裁決，並對香港的人權、自由及自治持續惡化表達關注，要香港政府終止有關檢控並立即釋放黎智英。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
歐盟籲將被凍結俄資產用於烏克蘭 外交部：中方反對單邊制裁
歐盟呼籲各成員國在明日起一連兩日舉行的歐盟峰會，支持將被凍結的俄羅斯資產用於烏克蘭。 中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會，被問到會否削弱中國對歐盟投資環境的信心，他回應指，中方一貫反對違反國際法，未經聯合國安理會授權的單邊制裁，各方應該為勸和促談、推動烏克蘭危機政治解決，營造積極氛圍，創造有利條件，而不是相反。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
陳國基：習近平對香港未來發展提出明確方向和要求
政府政務司司長陳國基在社交平台表示，國家主席習近平在北京聽取行政長官李家超述職時，提到大埔重大火災令人痛心。艱難時刻，特別感謝習近平高度重視和深切關懷，感謝中央港澳辦就救援物資等的積極協調，以及內地企業和海內外同胞的無私捐助。 陳國基指出，隨著行政長官就大埔火災成立獨立委員會，他已明確要求全政府包括所有部門和單位，必須主動支持和全力配合獨立委員會工作。各相關政策局及部門正整合與規管巡查以及和火災相關的各類資料，以便盡快提交予委員會參考，助其順利開展審視工作。 他表示，衷心感謝習近平對行政長官和特區政府工作的充分肯定，以及長期以來對香港的殷切關懷與堅定支持，並對香港未來發展提出明確方向和要求。政府必定積極對接「十五五」規劃的各項重點任務，包括強化教育、科技、人才協同發展，深化粵港澳大灣區建設，並助力國家協同推進高質量發展與高水平安全。(hc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
外交部：促日方一些人停止操弄虛假敘事 正視歷史並反思糾錯
中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應提問時，再次敦促日本一些人停止操弄虛假敘事，正視歷史，反思糾錯，收回謬論，踐行承諾，給中國和國際社會一個負責任的交代。有報道指，日本國家安保局長市川惠一近日與英法德加等國溝通，就首相高市早苗涉台言論闡明日方立場，並反駁中方說法。日本國內有人指出，日本是愛好和平的國家，中方的指責與事實不符。郭嘉昆批評，日本右翼勢力是炮製偽敘事的慣犯，他們把對亞洲鄰國的侵略戰描繪成亞洲解放，把慘絕人寰的南京大屠殺輕描淡寫成南京事件，把臭名昭著的731部隊美化為從事衛生研究的單位，把強徵勞工和慰安婦歪曲為自願而為，日方應該做的是認真傾聽和深刻反省，而不是在國際上四處狡辯游說，自討沒趣。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
特朗普認定委內瑞拉政權為外國恐怖主義組織 全面封鎖該國油輪｜Yahoo
美國總統特朗普表示，委內瑞拉政權已被認定為外國恐怖組織（Foreign Terrorist Organisation）。因此下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，實施全面封鎖。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美國國務院批准對台110億美元軍售 或將激怒中國
【彭博】-- 美國國務院已批准向台灣出售價值高達110億美元的武器裝備，此舉很可能招致北京方面的強烈反應。美國國務院周三晚間公佈了對台軍售清單，包括飛彈、無人機和火砲系統在內的各種裝備，例如價值不超過40.5億美元的海馬士遠程精準打擊系統，以及價值高達約40億美元的自走砲系統。這是華府近年來為增強台灣防禦能力而批准的最重大軍售之一，儘管此舉可能導致本已脆弱的中美關係進一步緊張。中國外交部暫未回應置評請求。根據台灣國防部的聲明，美國政府已就總額111.Bloomberg ・ 9 小時前
馬查多團隊：她已經離開奧斯陸
（法新社奧斯陸17日電） 委內瑞拉反對派領袖馬查多隨行人員今天表示，這位諾貝爾和平獎得主已經離開挪威首都奧斯陸，但未透露她的下落。自2024年8月起一直隱匿行蹤藏身委內瑞拉境內的這位58歲反對派領袖於上週抵達奧斯陸，原定10日出席諾貝爾和平獎頒獎典禮，卻未能及時到場。法新社 ・ 23 小時前
川普與澤連斯基達成90%共識！美烏安全保障協議年底前或將成 關鍵在領土問題
華盛頓近日承諾將尋求參議院支持，以加強對烏克蘭的安全保障，旨在防範未來俄羅斯的攻擊。儘管雙方在多項議題上達成一致，但領土問題仍是和平談判的主要障礙。鉅亨網 ・ 1 天前