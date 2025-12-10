南極唯一本土昆蟲發現微塑料跡象

微塑料如今已經出現在海洋、河流，甚至是山上的雪中。科學家們正在追蹤它們在全球的運動，但一些偏遠地區似乎仍然難以抵達。最近的一項研究顯示，南極洲唯一的本土昆蟲開始攝取微塑料，揭示了人類污染的擴散程度。這項研究由肯塔基大學領導的全球研究團隊所完成，發表於《Science of the Total Environment》期刊上。

南極洲特有的昆蟲 Belgica antarctica 是唯一生活在南極的昆蟲。這種不叮咬的蠅類昆蟲形似米粒，生長在南極半島的潮濕苔蘚和藻類中。其幼蟲的密度可達每平方米近 4 萬隻，並有助於通過土壤回收養分。Jack Devlin 在讀博士期間開始這個項目，因為一部關於塑料污染的紀錄片令他震驚。他表示：「觀看那部影片讓我大開眼界。我開始閱讀塑料對昆蟲的影響，並思考，既然塑料無處不在，那麼像南極這樣的稀有地點又如何呢？」

這種物種能夠抵御極寒、強烈的紫外線輻射以及劇烈的溫度變化。Devlin 提出了關鍵問題：這種堅韌是否使它們能夠抵御微塑料這種新壓力，還是讓它們對前所未見的威脅變得脆弱？早期研究已經在南極的雪和海水中檢測到塑料碎片，儘管濃度仍低於大多數地方，但長距離的風、海洋洋流與人類活動仍持續將塑料帶到這片大陸。

研究人員在 10 天內將蠅類幼蟲暴露於不同濃度的微塑料中。Devlin 表示，結果令他驚訝，即使在最高的塑料濃度下，存活率並未下降。他補充道，它們的基本代謝也沒有改變，表面上看來它們似乎一切正常。然而，進一步的分析顯示出潛在的隱藏成本。暴露於更多塑料的幼蟲脂肪儲備減少，碳水化合物和蛋白質水平則大致保持不變。Devlin 指出，低溫下的緩慢進食和自然土壤的複雜性可能限制了它們攝取的塑料量，並強調需要更長時間的測試。

研究團隊接著調查了野生蠅類是否已經攜帶塑料。在 2023 年的一次研究航行中，他們從南極半島西部的 13 個島嶼上 20 個地點收集了幼蟲。影像工具檢測到的微小顆粒大小僅為 4 微米。40 隻幼蟲中僅出現了兩個塑料碎片，雖然數量不高，但仍然令 Devlin 感到擔憂。他表示：「我們的研究表明，目前微塑料並未充斥這些土壤社區，但我們可以肯定地說，它們正在進入系統，並在足夠高的濃度下開始改變昆蟲的能量平衡。」他還指出，這種物種的兩年發展週期使得長期暴露成為風險，因為全球變暖和乾燥加劇。該研究的結果已發表於《Science of the Total Environment》期刊。

