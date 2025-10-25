南沙舉行大灣區青年城市定向挑戰賽 梁振英冀青年親身探索大灣區

【Now新聞台】粵港澳大灣區青年城市定向挑戰賽在南沙舉行。

比賽早上在南沙舉行啟動禮，身兼大灣區香港中心主席的全國政協副主席梁振英出席。賽事有36間大灣區大專院校的學生參與，透過城市定向競賽活動分5條主題路線遊歷南沙，每條路線冠軍隊伍可獲6000元獎賞。

梁振英致辭時提到，期望青年人在比賽中深度發掘大灣區的獨特機遇。

全國政協副主席梁振英：「這裡是粵港澳大灣區的地理幾何中心，是連接大灣區「9+2」城市的交匯點，國家更賦予南沙協同港澳、面向世界的重要使命，這裡就是政策創新的試驗田和未來發展的新引擎。大家聽『大灣區』三個字聽了很多，現在是時候用自己的雙腳去探索這片土地。」

#要聞