南海廣闊低壓槽或現低壓區 下周初再有狂風雷暴

天氣

香港今年至今已破記錄發出8次熱帶氣旋，風季未結束相關數字或會繼續上升。天文台昨預報天氣概況，預料本周後期在南海中北部至呂宋附近的廣闊低壓槽上，可能有低壓區發展，但其發展和路徑存在變數，較大機會於下周初移向華南沿岸。另外，8月與活躍西南季候風及高空擾動相關的大雨及8月中旬數個熱帶氣旋影響，該月遠較正常多雨，今年首8個月累積雨量追上正常值。

天文台指，受高空反氣旋影響，廣東天色大致良好及酷熱。本港昨午多處氣溫升至約攝氏34度，上水附近的大隴升至34.8度、上水更高逾36度。未來數日廣東沿岸天色大致良好，持續酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區，按天文台九天天氣預報，周日稍後至下周二有驟雨及狂風雷暴。

天文台指，預料本周後期在南海中北部至呂宋附近的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，但其發展和路徑存在變數，較大機會於下周初移向華南沿岸，該區驟雨增多及有狂風雷暴。此外，現時位於台灣以東海域的低壓區會在未來一兩日稍為發展，大致移向日本以南海域。

首8個月累積雨量追正常值

另外，今年上半年雨量遠低於正常，但由於7月及8月出現連場大雨，本年首8個月累積雨量為1,985.3毫米，追上同期正常值的1,921.5毫米。當中8月遠較正常多雨，全月總雨量939.2毫米，較正常值453.2毫米高逾一倍，是有紀錄以來8月份的第三高。

8月5日單日雨量達當月雨量正常值八成

8月5日天文台總部錄得破紀錄368.9毫米的日雨量，是自1884年有紀錄以來8月份的最高日雨量。這單日雨量已是8月雨量正常值的八成以上。熱帶氣旋楊柳於8月14日移入廣東內陸，並迅速減弱為熱帶低氣壓，但受其外圍的強雷雨帶影響，當日多處地區錄得超過100毫米雨量，天文台需要發出今年第五個黑色暴雨警告，打破自1992年暴雨警告系統運作以來，在2000年及2006年出現全年三度發出黑色暴雨警告的紀錄。

