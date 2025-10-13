南海海槽海底下陷的駭人預兆！ 地震機率飆60-90%的震撼真相！

九月底的地震壞消息

哎喲，日本這邊剛過完颱風季，又來個海底驚喜！😱 9月26日，政府地震調查委員會丟出重磅：南海海槽巨大地震30年內發生率，從70-80%調高到60-90%以上。

這數字聽起來像中樂透機率，但換成地震，就讓人脊背發涼。Jiji Press報導，這是考慮隆起量後的保守估計，一般計算20-50%，但專家說「可能性逐漸升高」。從2014年的70%到現在，步步逼近，誰敢小看？

海底水壓計的首次發現

更嚇人的是，日本海洋研究開發機構JAMSTEC用DONET系統，在南海海槽震源區海底2000米處，首度確認地層下陷！MBS新聞指出，紀伊半島沖熊野灘每年下陷1.5cm，四国沖2.5cm。

這系統像海底哨兵，監測地震海嘯，修正水壓誤差後，終於抓到這「慢慢滑り」的證據。😏 陸地如靜岡御前崎自1998年下陷近20cm，早有跡象，但海底這是頭一遭。專家說，這或許是板塊牽引的前兆，讓南海海槽的威脅更立體。

潛在災難的規模想像

南海海槽地震，規模8-9級，津波高達30米，經濟損失220兆日元，內閣府模擬影響3700萬人！Yomiuri報導，這板塊邊界累積應力，一旦釋放，從靜岡到九州全震。

過去1944東南海、1946南海地震，造成3000死傷，現在人口密集，後果不堪設想。😔 網友在X上熱議：「機率80%，該囤米了嗎？」但專家強調，下陷不是即時前兆，而是長期監測的一部分，讓人鬆口氣卻又提心吊膽。

網友反應的搞笑擔憂

日本網友這波又炸鍋！有人笑說：「海底在玩躲貓貓，下陷了還不見人影！」另有人認真提：「御前崎下陷20cm，京都賞楓時別忘救生衣。」😆

Mainichi報導，15歲孩子新聞版說「大地震來了怎麼辦」，顯示年輕世代警覺。華人圈轉載：「日本地震機率高，台灣也要注意！」這種反應，從幽默到嚴肅，映照大家的心態。

專家展望的監測希望

JAMSTEC副主任研究員表示，這觀測有助早發現變化，未來擴大DONET點位。😉 地震本部強調，機率是統計，不是預言，平常心防災最重要。內閣府指南：備糧水、加固家具、學避難。這種希望，讓壞消息不那麼絕望。

