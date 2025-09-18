南海熱帶低壓料今增強為颱風 明登陸廣東沿海

施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
【on.cc東網專訊】大陸中央氣象台周四（18日）繼續發布熱帶低氣壓預報，南海熱帶低氣壓料於當天加強為編號颱風，或於周五（19日）登陸廣東沿海一帶。台氣象署則指，另一熱帶低氣壓未來也有增強為颱風的趨勢，預計下周一（22日）起接近台灣，最快周日（21日）晚發布海上及陸上颱風警報。
菲律賓附近的熱帶低氣壓移入南海北部海面後，周四早上5時其中心位於廣東省汕尾市東南方約510公里的海面上，中心附近最大風力有7級。預計該熱帶低氣壓將以時速15至20公里向西北方向移動並增強，逐漸向廣東中東部一帶沿海靠近，並於周五中午至晚上以熱帶風暴級或強烈熱帶風暴級在上述沿海登陸，之後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。中央氣象台周四繼續發布暴雨黃色預警，預計福建南部、廣東東部和西南部沿海、海南島等地未來一天有大到暴雨，其中廣東東南部沿海部分地區有100至240毫米大暴雨。
水利部周三（17日）組織防汛會商，分析研判雨情水情汛情態勢。受冷暖空氣共同影響，預計未來三天重慶西部北部、四川東部南部、陜西南部等地將有大到暴雨，此次強降雨過程範圍廣、強度大，覆蓋範圍內多為山區且與前期雨區高度重合。長江上游幹流及支流岷江、沱江、嘉陵江、漢江上游等主要河流將出現明顯漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水。水利部針對性部署防禦工作，指導強降雨覆蓋的重慶、四川、陜西落實落細各項防禦措施，及時疏散風險區人員等。
