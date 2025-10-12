南海的電子戰技術成功迷惑敵方間諜飛機

根據中國媒體報導，中國的一種電子戰（EW）系統近日成功地在南海上欺騙了一架外國間諜飛機。雖然報導並未具體提及該飛機的類型或來源國，但根據推測，這架飛機很可能是美國或其盟友所使用的。此次事件的具體細節仍然相對保密，但報導指出，中國的電子干擾和欺騙能力是通過一種安裝於車輛上的電子干擾系統實現的。這套系統能夠創造虛假的雷達目標，例如「虛構」的航空母艦或大型船隻，使外國的監視飛機誤認為該區域存在重大海軍資產。

外國的監視飛機檢測並可能追蹤了這些虛假的雷達信號，這使得飛機誤以為該地區有重大軍事裝備。這就是報導中所提到的「欺騙」或「誤導」的含義。雖然具體的系統細節仍然是機密，但該電子戰系統似乎結合了多項先進的電子戰功能。首先，系統具備雷達特徵模擬功能，能夠投射出類似於實際目標的雷達回波，模擬船隻、飛機等的大小、形狀及頻率特徵。這樣一來，系統幾乎可以「繪製」出一艘戰艦的電磁圖像。

此外，該系統還包含了干擾欺騙集成，與以往僅能「發出噪音」的舊式干擾器不同，這個系統不僅能夠盲目干擾雷達，還能有效地向敵方傳感器注入連貫且可信的虛假數據。其能夠存儲對手雷達頻率的數據庫，這就相當於擁有一個美國、日本或澳大利亞雷達系統的「特徵庫」。當系統檢測到某一特定頻率時，能立即以量身打造的干擾或欺騙信號作出反應，讓敵方誤以為是來自船隻或飛機的真實回波。

報導還指出，該系統能夠在幾秒鐘內攔截信號並回應正確的虛假信號，這意味著它可能使用了人工智能輔助的模式識別和實時頻率分析。該平台的尺寸相當於一輛吉普車，但據稱擁有與50個舊系統相當的干擾覆蓋範圍，並且部署速度快了五倍。如果這一說法屬實，中國將能夠快速而廣泛地部署這些系統，從而形成一個密集的電磁防禦網絡。

這一發展不僅僅是技術上的展示，更是具有強大地緣政治意義的信號。南海及台灣海峽是美國及其盟友（如P-8A「海神」、RC-135及E-3 AWACS等）常態性進行監視飛行的區域。這也使得外國軍隊更難以區分真實與虛假（即船隻、飛機或甚至導彈發射）。這樣的系統能夠擾亂或浪費外國的偵察任務，同時也能夠通過「鬼影」目標來保護真正的中國資產。這套系統的能力還迫使敵方對雷達數據產生懷疑，這在衝突中可能會對情勢感知造成嚴重損害。

如果這一系統能夠在中國南部戰區全面整合，將可能在危機中中和或延遲盟友的反應時間，從而賦予中國在信息戰中先發制人的優勢。這種「電磁欺騙」技術的進步超越了傳統干擾，類似於雷達領域中的深偽技術。

