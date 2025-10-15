南港島線西段年內公布推展時間表 當局考慮採組裝合成法加快落成

【on.cc東網專訊】政府去年12月公布將採用智慧綠色集體運輸系統推展南港島線(西段)，替代原有重鐵方案，並計劃今年內開展詳細規劃及設計，目標爭取在2027年開展前期建造工程。有議員關注項目進展。運輸及物流局局長陳美寶表示，當局目標在今年內公布項目的最新推展時間表，會積極考慮採取各種創新技術，例如組裝合成法，盡量壓縮推展時間，亦會繼續審視並研究其他提速提效的方法，包括加快審批流程等，力爭早日完工。

廣告 廣告

陳美寶今日(15日)書面回覆議員諮詢時指，當局一直積極推展南港島線(西段)的規劃工作，並於去年12月及今年1月先後向立法會鐵路事宜小組委員會及南區區議會匯報項目的最新進展。當局正繼續評估項目的財務安排，包括進一步改善走線及提高成本效益，以期今年內開展項目詳細規劃及設計，並爭取於2027年開展前期建造工程。當局目標在今年內公布項目的最新推展時間表。

她續指，當詳細規劃及設計階段開展後，當局會就項目進行法定環境影響評估，以及評估項目在建造期間及建成後對其他道路使用者的交通影響。當局亦會與不同持份者溝通，聽取意見，並敲定建議方案的細節，包括系統設計、造價、財務安排、管理模式等。她又指，項目採用的智慧綠色集體運輸系統，將在詳細規劃及設計階段，經參考各種先進系統技術和營運模式後敲定。

南港島線(西段)初步走線全長約7.5公里，途經香港仔、華富、數碼港、瑪麗醫院及薄扶林一帶，為香港島的西部及南部地區提供接駁交通服務，便利市民前往港鐵南港島綫黃竹坑站及港島綫香港大學站。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】