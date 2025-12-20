南港島線西段｜ 政府邀港鐵規劃及設計 新增香港仔、田灣、華貴等6車站料2034年竣工｜Yahoo

黃竹坑（Getty Images）

【Yahoo 新聞報道】政府今（20日）宣布，邀請港鐵規劃及設計南港島線（西段）項目，將採用智慧綠色集體運輸系統，包括長約7.5公里的專屬高架橋及隧道，新增香港仔、田灣、華貴、華富、數碼港、瑪麗醫院6個車站，連接港島綫香港大學及南港島綫黃竹坑站，形成環狀網絡。該項目前期工程料於2027年展開，2034年或之前竣工。

政府指，南港島線（西段）項目將採用智慧綠色集體運輸系統，包括一個鄰近數碼港站的車廠，將為香港西區及南區約13萬居民提供便捷交通服務。南港島線（西段）將與南港島線（東段）及港島線形成一個環狀網絡，提升鐵路網絡的抗禦能力。

廣告 廣告

現時從華富邨經黃竹坑到金鐘的車程為約35分鐘，從華富邨到香港大學的車程則為約25分鐘。政府表示，南港島線（西段）通車後，這兩段車程將分別縮短至約20分鐘和10分鐘。

運輸及物流局表示，項目沿線地勢起伏，其中華富邨與香港仔海旁的高度相差超過60米，如採用重型鐵路，走線須深入地底，運輸及成本效益皆不理想，局方選擇採用在專屬高架橋及隧道行走的智慧綠色集體運輸系統，與地底重鐵方案相比，建造成本預算可減少約四成，落成時間則可提前約兩年。