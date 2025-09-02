南澳州禁用塑膠魚型醬油瓶

（法新社雪梨2日電） 澳洲南澳州禁止使用塑膠魚型醬油瓶，之所以對這深受壽司老饕喜愛的容器做出限制，是因它非常容易沖入下水道和棄置海灘。

南澳州（South Australia）是澳洲第一個對這種到處可見的魚型塑膠容器做出全面限制的州。

日本於1950年代發明魚型醬油瓶之後，這些小塑膠瓶成為外帶壽司盛裝醬料的熱門容器。

但南澳州環境部長高秀珊（Susan Close）指出，就算把這些瓶子丟到回收箱，它們也因體積太小而無法被篩選機收集，最後通常落在垃圾掩埋場，或成為回收系統的漏網之魚流入自然環境。