南澳洲擴塑膠禁令 日本壽司「魚仔豉油樽」被禁全球首例

澳洲南澳洲省（South Australia）周一（9月1日）起擴大即棄塑膠禁令，包括不再允許商家派發或售賣日本壽司店常見的「魚仔豉油」膠樽，成為全球首個實施相關禁令的地區。「魚仔豉油樽」膠樽是裝有豉油的魚仔形狀塑膠樽，1954年由大阪市朝日創業株式會社創辦人渡辺輝夫所創造。

外媒報道，新規定涵蓋容量少於30毫升並帶有蓋子、瓶塞或瓶口的膠樽，但不影響餐廳提供大樽豉油或小袋裝豉油。

環境部長：使用數秒但殘留數百年

南澳洲副州長兼環境部長克洛斯（Susan Close）指，「魚仔豉油樽」使用只需數秒，但卻可能在環境中殘留數十甚至數百年，加上體積細小易被風吹走或沖入渠管，成為街道海灘常見垃圾。雖然膠樽以聚乙烯製造，理論上可回收，但因體積過小難被機器分揀，大多最後進入堆填區或分解成微塑膠。

新例亦涵蓋其他一次性塑膠，包括不可堆肥的蔬果貼紙、外賣餐盒及即棄餐具，並擴展至發泡膠製品如即食杯麵容器。當局表示，自2021年起，南澳商戶已減少逾800萬件即棄塑膠用品。

漂浮海中被海洋生物吞食 比塑膠更具破壞性

阿德萊德大學海洋生態學家伍頓（Nina Wootton）稱，魚形豉油膠樽比一般塑膠更具破壞性，因它們漂浮在海中時或會被誤認為小魚，被海洋生物吞食。



