許紹雄逝世終年 76 歲
南瓜腰果紅腰豆湯
將南瓜的甜味與紅腰豆,腰果的香氣結合的營養湯品
製作時間: 1小時內
份量人數: 1-2人
食材
南瓜 半個
腰果
紅腰豆
水 1200ml
鹽 適量
作法:
1 ：
南瓜去核切件
2 ：
水滾後,轉細火,放入所有材料煲1小時
3 ：
加鹽調味
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56333
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
甜品食譜｜鮮奶燉蛋白
🥛鮮奶燉蛋白🥛 整腰果酥剩左好多蛋白，要消耗一下🤭🤭 本來想整椰汁燉蛋白，但屋企無椰漿，又唔想落街買，所以簡簡單單整個鮮奶燉蛋白👍👍 不得了，成品超級嫩滑🤤🤤 呢款甜品，熱食凍食都一樣咁好味😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1EPL6YxkB9/?mibextid=oFDknk Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 21 小時前
茄子食譜│醬烤茄子 咁樣混醬至入味
烤焗茄子軟糯香口，是非常下飯的菜式，但有些不喜歡孜然味或太油太辣口味的朋友便可能會錯過這菜式，那把醬烤茄子的醬料換成香而不辣的黑蒜口味，便人人啱食。茄子先焗軟再塗醬汁可以更易入味，再分兩次塗上，味道便可滲入茄子內，最後一次焗的時候要記得把溫度調細，以免烤焦表面，即睇如何製作醬烤茄子：Yahoo Food ・ 1 天前
煎蓮藕餅食譜｜煎蓮藕餅口感爽脆 煎起來不易散有竅妙
煎豬肉餅容易油膩，但加上蓮藕碎同搓成餅，口感便會變得清爽起來。但單只有蓮藕和豬肉，吃起來會不夠香，所以可以加上帶香氣的冬菇蝦米和菜脯來搓。先用白鑊把這三種材料炒香再加回豬肉中，可以減少水份，拌起來蓮藕餅不會太濕，煎起來便不易散。即睇如何製作煎蓮藕餅：Yahoo Food ・ 1 天前
雞胸食譜｜涼拌滑雞胸
雞胸肉都可以煮到好嫩滑 簡單方法，唔使再食柴口雞胸肉 加入醬汁撈勻好惹味 fb: https://facebook.com/ahsnakescafe ig: https://instagram.com/ahsnakescafe youtube：https://www.youtube.com/@ahsnakescafe blog: https://ahsnakescafe.blogspot.com/Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
湯水食譜│姬松茸花膠海螺湯 滋陰清甜潤喉轉季飲最啱
湯水食譜│姬松茸花膠海螺湯 滋陰清甜 乾躁又清涼的天氣，特別想飲碗又熱又滋潤的湯水，用姬松茸和海螺煲湯，滋陰又好味，配上烏雞湯水會尤其美味，海螺、花膠和姬松茸比較硬，煲之前最好至少浸半小時，煲好之後便可以連湯料一齊享用，即睇如何製作姬松茸花膠海螺湯：Yahoo Food ・ 21 小時前
防感冒湯水│10道必睇防傷風感冒湯水食譜合集 中醫配方/民間食療及偏方雙管齊下
大S（徐熙媛）得了流感併發肺炎而在日本猝逝，消息震驚了所有人，也引發起大家對流感的擔憂。進入流感高峰期，不少人因而經常要看病食藥。現在流感高峰期，出入室內環境時，一冷一熱，隨時攝親又再感冒。因此，預防感冒十分重要，Yahoo food為你整理了10道不同預防感冒湯水食譜，簡單易學。所謂預防勝於治療，增強自身抵抗力，不論外來環境轉變或細菌橫行都不用再害怕了。Yahoo Food ・ 21 小時前
4大粟米甜品合集！粟米巴斯克芝士蛋糕/椰子粟米雪糕/粟米撻
最近興起咗一股粟米熱潮，唔少甜品店都用粟米嚟玩創意，將呢款平時常見嘅食材變成新鮮又特別嘅甜品。今次就帶大家睇吓有咩必試嘅粟米甜品，讓你一次過滿足味蕾！OpenRice開飯喇 ・ 20 小時前
蛋糕食譜｜特濃朱古力慕絲蛋糕
萬聖節系列之 特濃朱古力慕絲蛋糕 又係呢個蝙蝠造型的朱古力慕絲蛋糕，今次整比朋友試下，為左好好睇睇，作為外貌協會會長的我，專登襯埋萬聖節的包裝盒 真係唔食得都要睇得Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
灣仔美食｜會展中心中菜廳中庭全新裝修 必食懷舊蜜汁火方/功夫菜大良炒鮮奶（有片）
灣仔會展中心常常有不同的展覽，想在睇展前或後想醫一醫肚？推介大家一間高質中菜廳，就是有不少達官貴人都會光顧的中菜廳「中庭」。餐廳近日完成長達3個月翻新工程，環境大器優雅，餐牌亦同步更新，呈現一系列大江南北菜式。與此同時，餐廳更宣布有多年酒店中菜經驗的伍寶明師傅加盟，如此動作多多，可見餐廳野心不少，相信是希望能在低迷的經濟環境中，依然能穩如泰山。Yahoo Food ・ 21 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 15 小時前
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 16 小時前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年播出至今已超過2600集，多年嚟食飯時間都陪伴住觀眾，令唔少劇中演員成功憑角色入屋。喺噚日（27日）劇集喺將軍澳電視城舉行「Happy Halloween」活動，劉丹、周嘉洛、滕麗名、古佩玲及陳浚霆等劇中演員都有出席，期間監製梁耀堅公布劇集因配合全運及台慶嘅關係，將於11月3至7日改為晚上8時半至9時半播出一連5集嘅1小時版本。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前