江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
南瓜食譜│南瓜栗子炊飯 加兩樣材料變身野餐小飯團
入秋又是南瓜栗子的季節，將南瓜栗子做炊飯，又香又甜，不用太花巧都很好吃，即睇Yahoo食譜：
入秋又是南瓜栗子的季節，將南瓜栗子做炊飯，又香又甜，不用太花巧都很好吃。南瓜皮其實煮軟也可食用，所以切片時不用特別批皮，栗子事先烚半熟，加入煲飯時便不怕仍然硬，做好的炊飯直接食都很美味，如果想更香和做飯團，可趁熱加入麻油和韓式海苔碎，放涼後便不會變硬，搓飯團帶去野餐也合適，即睇如何製作南瓜栗子炊飯：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
南瓜栗子炊飯（4人份量）
烹煮時間：40分鐘
材料：
珍珠米1.5米量杯 (浸20分鐘 )
水份 (浸菇水加烚栗子水加清水)1.5米量杯
昆布醬油2湯匙
味醂1湯匙
冬菇2隻(浸軟)
粟子8粒
南瓜100克
韓國海苔碎適量
麻油1湯匙
芝麻適量
做法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多零失敗食譜
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
文、攝：謝翠玲
其他人也在看
妨礙司法公正罪成 蔡天鳳前家姑判囚18個月 官斥「慈母多敗兒」
【on.cc東網專訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，鄺港智母親李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正罪，早前被法官陳廣池裁定其控罪罪名成立。案件今（28日）於區院判刑，法官表示被告行為對社會司法制度及公義造成衝擊和蔑視，判刑需有阻嚇性，更稱其「慈母多敗兒on.cc 東網 ・ 1 天前
叉燒食譜｜自家製「焗叉燒」
自家製港式燒味之「焗叉燒」 呢個餸應該間中就會出下鏡，因為真係好好送飯?? 我係用蒸焗爐焗，焗好賣相非常靚仔?? 而且做法簡單又juicy，睇見都想食?? 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pWV4auhvcyPoUmNLezgs59czxyc6Rn3UKLyaj9yuHbVQUK6Rr5dtMqrazgGnPGxZl&id=100057659010929&mibextid=Nif5oz Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
「抹茶＋皮拉提斯」成為養生新熱潮？不只「從內靚到外」，更是現代人追求的生活品味
Gen Z 的女生們都在喝抹茶與做皮拉提斯（Pilates）！「抹茶＋皮拉提斯」成為了新世代的養生熱潮，大家穿著舒適的運動服，拿著一杯抹茶前往普拉提教室，為生活及身心帶來療癒平靜，更展現獨有生活品味！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
OpenAI 終於完成企業重組：非營利實體掌握控制權、繼續與微軟和諧共處
在經過長達半年的籌備後，OpenAI 今日宣布其原有營利子公司已正式轉變為「公益企業」並由非營利實體掌控。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Threads 推「幽靈貼文」：限時 24 小時、回覆及讚數不公開
Threads 今日增加了名為「幽靈貼文」（Ghost Post）的新功能，它允許用家發佈限時 24 小時的貼文，期間回覆及讚數都不會公開顯示。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
家用美容儀推薦｜Starlette家用細胞機亮相！6極RF射頻＋EMS微電流＋首創雙頻超聲波技術，抗炎舒緩降低泛紅
一款「家用細胞機」美容儀亮相，由科研護膚品牌Starlette推出的AURORA PRO美容儀，不僅能激活年輕蛋白、對抗鬆弛和皺紋等六大老化問題，其首創的「雙頻超聲波」技術，具備抗炎舒緩的功效，經S-GS實證能降低61%由外界刺激引起的泛紅、搔癢及刺痛感，為敏感肌朋友打開了使用高能量家用美容儀的大門！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜Sasa莎莎網店推雙11早鳥優惠限時12折起！Le Labo香水官網價83折／Byredo不用$900
未到11月，各大網購平台已經搶閘推出雙11優惠2025！而美妝日用品店的SaSa莎莎網店，亦率先推出雙11早鳥優惠限時低至12折，多款化妝品、香水、護膚品、日用品等都有平，不少折後平近數百元，非常划算！今次Yahoo購物專員為大家精選了數款至抵買名牌香水，當中有Le Labo、Byredo、Jo Malone、YSL等，有些香水折完平到編輯都想自購！想知今次SaSa莎莎網店雙11優惠有邊幾款名牌香水值得入手？即看內文！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
湯水食譜│百合蓮子煲烏雞湯 加瑤柱鮮味提升
天氣轉涼後，喉嚨常常覺得乾涸，是時候多煲一些清潤的湯水來潤一下。百合蓮子和雪耳聽起來已經覺得清潤，再配上烏雞基本上已經是一個適合秋冬的湯水，不過因為這些材料都較清淡，所以可以加點秘密材料去提鮮，瑤柱便是一個好食材。如果想經濟些，用小粒的干貝也可以，只要加少許，便可以提升風味，即睇如何製作百合蓮子煲烏雞湯：Yahoo Food ・ 7 小時前
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
為了迎接雙11，Rakuten Travel宣佈由10月31日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動，推出限時住宿折扣及專屬優惠，由即日起可到其網站或App領取8折優惠券，雙11當日更加碼推出低至5折優惠券，涵蓋日本各地熱門酒店及溫泉旅館，立即往下睇睇優惠詳情，Yahoo購物專員亦為大家揀選日本酒店11大之最，庶無時無刻想飛日本的港人們提供多一個出發的理由。Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
甜品食譜｜鮮奶燉蛋白
🥛鮮奶燉蛋白🥛 整腰果酥剩左好多蛋白，要消耗一下🤭🤭 本來想整椰汁燉蛋白，但屋企無椰漿，又唔想落街買，所以簡簡單單整個鮮奶燉蛋白👍👍 不得了，成品超級嫩滑🤤🤤 呢款甜品，熱食凍食都一樣咁好味😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1EPL6YxkB9/?mibextid=oFDknk Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
法國總統夫人被誣指為男性 10 人涉網絡欺凌案件開審 被告：只想幽默一下︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國總統夫人布麗吉特（Brigitte Macron）在巴黎提出訴訟的網絡騷擾案件本周開審， 10 名被告被控在網上散布惡意言論，侮辱及詆毀她的性別，指布麗吉特是名為「尚—米歇爾‧特羅涅（Jean-Michel Trogneux）」的男性。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
港鐵屯門站列車昨午突冒煙 議員稱初步調查涉潤滑油洩漏
【on.cc東網專訊】港鐵一列屯馬綫列車昨日(28日)下午在屯門站上落客期間，車底突然冒煙，大批消防員到場拖喉戒備，約300名乘客由車站職員協助疏散。有議員引述港鐵高層表示，初步調查顯示是潤滑油洩漏，因車底機件操作高溫而引致冒煙，呼籲盡快查出源頭問題，公布未來預on.cc 東網 ・ 1 小時前
數碼港元拓零售場景暫擱置 金管e-HKD報告 集中銀行間批發應用
金管局昨天發布《「數碼港元」先導計劃第二階段報告》，並闡述「數碼港元」（e-HKD）最新政策立場。金管局副總裁李達志表示，數碼港元在零售層面未見明顯需求或用例，因此階段性「暫時唞唞」；未來將優先發展數碼港元應用於批發層面，推進金融機構間以數碼港元進行支付。他坦言，目前未有把「數碼港元」推廣至零售場景的時間表，將按市場需求、國際發展及最新科技發展等多項因素定期檢視。信報財經新聞 ・ 12 小時前
47人案｜ 原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】47 名民主派被控「串謀顛覆國家政權」案件中，被指為組織者之一的前「民主動力」召集人趙家賢，去年原被判處監禁7年。據了解，趙家賢因獄中行為良好，昨（28 日）已刑滿出獄。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
美股日誌｜三指數再創新高 英偉達市值邁向5萬億
美股連升三日，三大指數連續三日創新高。中美貿易緊張關係持續降温，加上大型科技股即將公布業績，市場繼續炒上。英偉達市值上試5萬億美元水平。金價繼續回落，紐約期金在4,000美元以下收市，但行業人士認為明年可上試近5,000美元。Yahoo財經 ・ 9 小時前
挪威揭中國製電動巴士安全漏洞 恐遭遠端控制
（法新社奧斯陸28日電） 挪威首都奧斯陸（Oslo）的公共運輸業者今天指出，部分來自中國的電動巴士存在嚴重缺陷，即其軟體可能讓製造商或惡意人士遠端控制車輛。奧斯陸的交通營運商Ruter表示，他們今年夏季測試了兩輛電動巴士，一輛由中國宇通客車製造，另一輛由荷蘭VDL集團製造。法新社 ・ 5 小時前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
5大沙嗲牛肉麵合集！ 超濃厚沙嗲醬/沙嗲牛肉煲仔麵
沙嗲牛肉麵向來係港人Comfort food，今次就精選咗5間各具特色嘅沙嗲牛肉麵，無論你追求濃郁湯底抑或嫩滑牛肉，都總有一款啱你心水。OpenRice開飯喇 ・ 1 天前
4大粟米甜品合集！粟米巴斯克芝士蛋糕/椰子粟米雪糕/粟米撻
最近興起咗一股粟米熱潮，唔少甜品店都用粟米嚟玩創意，將呢款平時常見嘅食材變成新鮮又特別嘅甜品。今次就帶大家睇吓有咩必試嘅粟米甜品，讓你一次過滿足味蕾！OpenRice開飯喇 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜珠海橫琴星樂度露營小鎮2大2小入住、人均$110.9！包無限次進出星奇塔門票｜珠海酒店優惠
終於入秋，天氣漸涼，一家大細最啱去親親大自然、來個Camping遊！珠海熱門度假區橫琴星樂度露營小鎮酒店推出雙11優惠，2大2小住一晚、人均$136.5，連住2晚再平一點、每晚人均$110.9！星樂度露營小鎮主打新型度假體驗，集自駕、露營及樂園於一身，吸引不少玩「港車北上」的港人前往，未去過值得去探索一下。Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前