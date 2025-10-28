南瓜食譜│南瓜栗子炊飯 加兩樣材料變身野餐小飯團

入秋又是南瓜栗子的季節，將南瓜栗子做炊飯，又香又甜，不用太花巧都很好吃。南瓜皮其實煮軟也可食用，所以切片時不用特別批皮，栗子事先烚半熟，加入煲飯時便不怕仍然硬，做好的炊飯直接食都很美味，如果想更香和做飯團，可趁熱加入麻油和韓式海苔碎，放涼後便不會變硬，搓飯團帶去野餐也合適，即睇如何製作南瓜栗子炊飯：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

南瓜栗子炊飯（4人份量）

烹煮時間：40分鐘

材料：

珍珠米1.5米量杯 (浸20分鐘 )

廣告 廣告

水份 (浸菇水加烚栗子水加清水)1.5米量杯

昆布醬油2湯匙

味醂1湯匙

冬菇2隻(浸軟)

粟子8粒

南瓜100克

韓國海苔碎適量

麻油1湯匙

芝麻適量

做法

1. 米洗好後浸20分鐘，隔水。南瓜切薄片。栗子浸20分鐘，先烚10分鐘。冬菇切薄片，再切粒。

2. 把米加入飯煲內鍋，加水份。加昆布醬油和味醂。把南瓜片、栗子和冬菇加入。按正常程序煮飯。

3. 飯熟，倒入盤子輕輕拌鬆，趁熱加麻油、海苔和芝麻，搓成圓球成小飯團。

完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

文、攝：謝翠玲