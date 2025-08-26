焦點

糖水食譜｜南瓜小丸子天然夠甜 糯米桂花糖水更添香

糖水食譜｜南瓜小丸子天然夠甜 糯米桂花糖水更添香
糖水食譜｜南瓜小丸子天然夠甜 糯米桂花糖水更添香

合時令的南瓜香甜軟糯，用來做甜品，天然甜味已經很夠，是非常好的甜品材。將南瓜加入糯米粉，便可以搓出甜甜的糯米小丸子，配上糯米甜酒和桂花醬，不論顏色或口感也比一般酒釀丸子吸引。因為每個南瓜含水量不同，所以加入的糯米粉份量可能有差異，所以分多次慢慢加入，至可以搓成不黏手的麵糰便可，即睇如何製作南瓜小丸子：

南瓜小丸子（3人份量）

烹煮時間：25分鐘

材料

日本南瓜片110克

糯米粉90克

糯米甜酒50毫升

糖桂花醬1湯匙

冰糖15克

水500毫升

乾桂花少許

做法

【南瓜食譜】南瓜小丸子 糯米桂花糖水更添香
【南瓜食譜】南瓜小丸子 糯米桂花糖水更添香

1. 南瓜片隔水蒸10分鐘至熟，趁熱用叉子壓成蓉。分多次加入糯米粉拌勻，搓成柔軟的麵糰。

【南瓜食譜】南瓜小丸子 糯米桂花糖水更添香
【南瓜食譜】南瓜小丸子 糯米桂花糖水更添香

2. 將麵糰分小份，搓成長條，用刀切粒，再搓成小丸子。煮滾水，加入小丸子煮至浮起，撈起，放入涼水過冷河。

【南瓜食譜】南瓜小丸子 糯米桂花糖水更添香
【南瓜食譜】南瓜小丸子 糯米桂花糖水更添香

3. 另備一小鍋煲滾水500毫升，加糯米酒和冰糖，煮滾後加糖桂花醬，再加入南瓜小丸子稍煮，下少許乾桂花裝飾。

