南華體育會等9間桌球館 獲康文署撤入場限制下調至8歲(附名單)
康文署自2月下旬起，接受持牌桌球館申請放寬《遊樂場所規例》下的入場限制，包括縮短青少年禁止進館時間，以及允許穿著校服的人進館，至今接獲32份申請。署方考慮申請者營運情況、周邊環境、檢控吸煙數字等資料，以及申請者推廣桌球運動的設備和活動後，決定接納9間桌球館的申請。
9間獲批放寬入場限制的持牌桌球館，包括荃灣Cyle Snooker、旺角金輪桌球室、金都桌球城、太子警察體育遊樂會、尖東青年桌球會、柴灣名智桌球、南華體育會桌球部、筲箕灣偉利桌球、上環世界147桌球會。
最低年齡下調至8歲 可允穿著校服人士進入
獲批放寬限制的桌球館，入場的最低年齡限制，可由16歲下調至8歲；可只於每日晚上11時至翌日早上7時，限制青少年入場，即是限制的時間由現行每日14小時，縮短至8小時；同時可允許穿著校服的人士進入。
9間持牌桌球館獲准放寬入場限制 最低年齡限制由下調至8歲
康文署接納9間持牌桌球館放寬入場限制的申請，獲批的桌球館分佈港、九及新界。 政府為推動更多青少年接觸桌球運動以至本地桌球運動發展，康文署今年2月25日起接受持牌桌球館，申請放寬《遊樂場所規例》下的入場限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至8歲；放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；以及允許穿校服人士進入持牌桌球館。 康文署收到共32份申請，經考慮相關政府部門就申請者的營運情況、周邊環境、檢控吸煙數字等的資料，以及申請者推廣桌球運動的設備和活動等，康文署接納9間桌球館的申請。 有關桌球館的資料已上載康文署網頁 www.lcsd.gov.hk/tc/licensing/application.html
