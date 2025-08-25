9間獲批放寬入場限制的持牌桌球館包括南華體育會桌球部。 (南華體育會圖片)

康文署自2月下旬起，接受持牌桌球館申請放寬《遊樂場所規例》下的入場限制，包括縮短青少年禁止進館時間，以及允許穿著校服的人進館，至今接獲32份申請。署方考慮申請者營運情況、周邊環境、檢控吸煙數字等資料，以及申請者推廣桌球運動的設備和活動後，決定接納9間桌球館的申請。

康文署公布9間獲准放寬入場限制的桌球館名單

9間獲批放寬入場限制的持牌桌球館，包括荃灣Cyle Snooker、旺角金輪桌球室、金都桌球城、太子警察體育遊樂會、尖東青年桌球會、柴灣名智桌球、南華體育會桌球部、筲箕灣偉利桌球、上環世界147桌球會。

最低年齡下調至8歲 可允穿著校服人士進入

獲批放寬限制的桌球館，入場的最低年齡限制，可由16歲下調至8歲；可只於每日晚上11時至翌日早上7時，限制青少年入場，即是限制的時間由現行每日14小時，縮短至8小時；同時可允許穿著校服的人士進入。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/南華體育會等9間桌球館-獲康文署撤入場限制下調至8歲-附名單-/592558?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral