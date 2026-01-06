【南記粉麵】著數星期二 指定小食$7起

南記推出全新【著數星期二】，逢星期二透過南記 App 或網上訂單平台落單，指定小食 $7 起，早餐仲有灌蛋油條配指定飲品只需 $16 起！

星期二優惠合集：

$16 起｜灌蛋油條及指定飲品

$23起｜腸仔太陽麵及指定飲品

$12｜南吉列豬扒

$9｜Shake 脆蝦片

$7｜混醬炸魚蛋 (5粒)

日期：即日起至優惠結束

地點：南記粉麵分店

