南部戰區黃岩島戰備警巡 轟炸機越菲軍演區域
【on.cc東網專訊】解放軍南部戰區周六（31日）指，組織海空兵力在黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。轟6k轟炸機編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航，飛進菲律賓軍演劃設區。
南部戰區表示，1月份以來，戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，堅決回擊域內個別國家侵權挑釁行徑，堅決捍衞國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。054A型導彈護衞艦衡水號、導彈護衞艦大理號等軍艦，在黃岩島附近海域巡航，多架軍機在上空飛行。示意圖顯示，轟6K在黃岩島上空的巡航路線，穿越菲律賓近日劃設軍事演習區。
廣東海事局發布航行警告，周六下午4時至翌日凌晨4時，南海部分海域軍事訓練，禁止其他船隻駛入。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
