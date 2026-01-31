南部戰區黃岩島戰備警巡 轟炸機越菲軍演區域

英國《金融時報》報道，美國特朗普政府的官員，曾與加拿大艾伯塔省(Alberta)的分離組織人士會晤，毗鄰的加拿大卑詩省省長艾比(David Eby)批評，相關行為是叛國，是極度不忠誠。 艾伯塔省省長史密斯(Danielle Smith)表示，她不會妖魔化或邊緣化省內的分離主義者。她指，在前加拿大總理杜魯多執政期間，令石油和天然氣產業難以發展，艾伯塔省遭受嚴重打擊，目前需要做的是為該省人民帶來希望，包括推動能源發展。 史密斯指，希望美國政府尊重加拿大的主權，並將有關艾伯塔民主進程的討論，限定在艾伯塔人民和加拿大人之間。她又指，計劃與艾伯塔省駐華盛頓代表討論事件。 《金融時報》報道，自去年4月以來，主張加拿大艾伯塔省獨立的極右翼分離主義團體「阿爾伯塔繁榮計劃」(Alberta Prosperity Project)領導人，在華盛頓與美國國務院官員見面3次。該組織正尋求下月再與美國國務院和財政部官員會面，並計劃尋求美國提供5000億美元的信貸額度，以幫助艾伯塔省在尚未舉行的所謂「獨立公投」獲得通過後維持運轉。對此，美國國務院發言人在電郵回覆指，國務院經常與民間社會人士會面，又指這類例行會議通

infocast ・ 1 天前