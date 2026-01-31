南部港市民宅爆炸 伊朗否認與攻擊有關

（法新社德黑蘭31日電） 伊朗南部港市阿巴斯（Bandar Abbas）一棟住宅大樓今天傳出爆炸，當地消防首長表示，事故起因是瓦斯外洩。

消防首長賴亞蓋特（Mohammad Amin Lyaghat）受訪時表示：「阿巴斯這起大樓事故的初步原因是瓦斯外洩並積聚，導致爆炸。這是目前的初步判斷。」

伊朗其他地區今天也傳出零星事件，但媒體旋即否認與攻擊或蓄意破壞有關。

隨著美國總統川普（Donald Trump）升高對伊朗發動軍事打擊的威脅，當地局勢高度緊張。

阿巴斯所在的霍爾木茲甘省（Hormozgan）危機管理部門負責人哈山查德（Mehrdad Hassanzadeh）向梅爾通訊社（Mehr）表示：「很遺憾，一名4歲女童不幸喪生，另有14人送醫治療。」

網路出現各種臆測之後，法斯通訊社（Fars）報導，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發表聲明，否認其轄下海軍在該省的建築遭到鎖定。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim）今天也駁斥關於伊斯蘭革命衛隊海軍指揮官湯西里（Alireza Tangsiri）遇刺的傳言。