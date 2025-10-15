專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
南鐵地下化延伸至永康 信義房屋：兩區受惠
[NOWnews今日新聞] 台南鐵路地下化工程拚明年通車，後續將再陸續啟用新增的林森站與南台南站、將原地面上的軌道規劃設計為綠園道；日前，台南市府更宣布，南鐵地下化延伸至永康地區的可行性研究，已通過行政院核定，更將有效擴大台南市蛋黃區範圍。信義房屋在地專家指出，第一階段地下化工程對南台南車站周邊、南台南副都心重劃區帶動效果顯著，未來若延伸至永康，預估大橋車站周邊、東橋重劃區將最明顯受惠。
第一階段南鐵地下化工程長8.23公里，北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里處，除現有的台南車站地下化，另增設林森站、南台南站兩站，除拆除沿線部分的平交道、地下道、鐵路橋涵與陸橋外，原本地面的鐵道，也規畫設置綠園道。而地下化工程延伸至永康後，預計新增6.72公里地下化區間，改建永康站、大橋站為地下站，另於兩站間新設康橋站。
信義房屋台南民生店協理張榮指出，南台南車站周邊的南台南副都心重劃區位於東區與仁德區交界，銜接東區市立醫院及文化中心的四期生活圈，且鄰近台省道1號、台南機場與86快速道路，轉上國道1、國道3、高鐵站都很方便，加之近年在整體房市景氣、鐵路地下化工程等建設題材帶動下，房價有顯著漲幅，重劃區內新案穩站3字頭，最高已有每坪44萬成交行情，至於鄰近重劃區的二空國宅，從早期1字頭，目前也已漲到每坪22~24萬。值得注意的是，南台南副都心將有家樂福及好市多（Costco）進駐，台南小巨蛋也都在規劃中，且台鐵地下捷運化通車在即，未來發展仍有潛力。
除南台南副都心外，張榮認為，鐵路地下化延伸至永康後，大橋車站周邊，包括聖功女中一帶、東橋重劃區以及永康車站至永大路附近，都會是受惠頗大的區段。他分析，聖功女中一帶居住人口眾多，但狹小巷弄也多，未來鐵路地下化完工，不只可縫合原本被切割的東西兩側區塊，且更多的綠帶空間，可望提升居住品質；而東橋重劃區以社區大樓為主，居住人口也很多，目前因鐵路阻隔，上下班尖峰時間交通較壅塞，未來可望紓解，加之附近又有砲校遷移等題材，同樣值得期待；而永康車站至永大路之間尚有一些空地尚未開發，加上靠近永康（新市）交流道，且離永康工業區、永康科工區及南科都不遠，具發展前景。
張榮表示，整體而言，鐵路地下化對台南市的幫助在於東西側縫合，過去因為鐵軌貫穿，商圈發展與土地利用較無法整體串聯、規劃，隨著鐵路地下化工程逐步完成，包括北區開元陸橋、長榮陸橋拆除，以及東區與南區之間、中西區與東區之間，都被縫合起來，對整體市容、商圈發展都是加分。
