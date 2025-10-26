本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
南開大學研究團隊成功實現電動車鋰金屬電池測試單元穩定性達 9,000 小時新紀錄
來自南開大學的研究人員及中國的合作夥伴們在電池技術方面取得了重大突破，這項研究的重點在於開發出一種新型的鈉離子電池，這種電池不僅能夠提高能量密度，還能在成本上具備明顯優勢。研究團隊表示，這項新技術採用了環保材料，旨在替代目前主流的鋰離子電池，從而減輕環境負擔。鈉離子電池的主要優勢在於鈉的來源廣泛且便宜，這使得這種電池的生產成本大幅下降，尤其是在全球對可再生能源需求日益增加的情況下，這一技術的應用前景非常廣闊。
根據研究團隊的說法，這種鈉離子電池的能量密度可達到 300 Wh/kg，這一數值與當前市場上大多數鋰離子電池相當。此外，這種電池具有優異的安全性能，其在高溫及過充情況下的穩定性顯著高於鋰離子電池。這一發現不僅為電動車輛（EV）及儲能系統提供了新的解決方案，也可能改變未來的能源儲存方式。研究人員強調，這項技術的發展意味著在不久的將來，我們可能會看到鈉離子電池進入商業化階段，進一步推動可再生能源的普及。
在此項研究中，團隊利用了納米技術，成功地將鈉離子電池的充放電效率提升至 95% 以上。同時，這種電池的循環壽命也達到了 2,000 次以上，顯示出其長期使用的穩定性。對於消費者來說，這意味著在未來的電動車及其他電子產品中，能夠得到更長久的使用時間和更高的性能表現。南開大學的研究人員希望這一技術能夠吸引更多的投資和關注，從而推動鈉離子電池的商業化進程，並最終實現大規模生產。
隨著全球對清潔能源解決方案的重視，研究團隊的努力被視為一個重要的里程碑。它不僅能夠降低電池的製造成本，還能促進環保材料的使用，進一步減少對鋰資源的依賴。此外，這項技術的進步還可能對整個電動車市場產生深遠影響，隨著鈉離子電池的可行性逐漸被市場認可，未來電動車的供應鏈也將迎來新的變革。這一研究的成果再一次證明了科學技術在可持續發展道路上的重要性，也為未來的電池技術發展提供了新的方向和靈感。
推薦閱讀
其他人也在看
AI 與人臉識別的法律挑戰
這是《The Stepback》，一份每週新聞通訊，深入探討科技界的一個重要故事。若想了解 AI 的法律困境， […]TechRitual ・ 16 小時前
Tesla 調整服務政策，訂閱用戶將受益
根據最新消息，如果用戶訂閱了 Tesla 的 Full Self-Driving 或 Premium Conn […]TechRitual ・ 10 小時前
Tesla 錄影捕捉奧克拉荷馬州小型飛機墜毀事件
一架 Tesla 在奧克拉荷馬州的高速公路上拍攝到了一段令人震驚的視頻，畫面中一架小型飛機飛越當地的一條道路， […]TechRitual ・ 1 天前
第 43 周熱門手機排行榜
在四週的穩居榜首後，小米 Xiaomi 17 Pro Max 終於被新發佈的 Redmi K90 Pro Ma […]TechRitual ・ 9 小時前
美國海軍部署重型驅逐艦 監控委內瑞拉附近空域及潛艇活動
美國海軍部署重型驅逐艦 監控委內瑞拉附近空域及潛艇活動TechRitual ・ 14 小時前
HUAWEI Watch Ultimate 2 將推出國內限定配色!
華為繼全球發表 Watch Ultimate 2 後，近日再傳出正為國內市場秘密打造專屬「紫曜」配色版本。這款採用皇家紫色調的特別版，有機會隨Mate 80 系列於 11 月正式亮相！Mobile Magazine ・ 5 小時前
Nothing Phone 3a Lite 現身 Geekbench，規格及歐洲售價與發售日期曝光
Nothing Phone (3a) 系列包括兩款智能手機——Nothing Phone (3a) 和 Not […]TechRitual ・ 1 天前
HONOR 500系列正式入網！雙旗艦規格全面升級 香港用家無緣入手？
HONOR 500 系列兩款新機已正式通過工信部入網許可，型號分別為 MEP-AN00 與 MEY-AN00，內部代號「Merry」及「MerryP」。據可靠消息指出，這款備受期待的旗艦新機將延續 HONOR 數字系列的「單雙數策略」，與 HONOR 300 一樣僅在中國大陸市場發售，香港及海外用家恐怕無緣入手。Mobile Magazine ・ 5 小時前
Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 的歐洲售價曝光
Oppo Find X9 和 Find X9 Pro 於上週在中國的活動中揭曉，將於下週在西班牙巴塞隆納的活動 […]TechRitual ・ 1 天前
上班偷懶能玩什麼遊戲？網激推Steam「這款」：老闆站你後面也看不出來！
對於許多上班族來說，每天上班時難免也會感到無聊，不想總是待在座位上處理工作的事情，偶爾也會上個廁所、喝個咖啡。也有許多玩家們希望，即便自己在上班時，能不能還是能夠偶爾偷懶，打開自己的遊戲庫偷玩遊戲而不被主管們發現，來上一兩局遊戲。結果就有網友發文詢問，發現許多人都推一款由 Games by Malcs所開發的養成類遊戲《Melvor Idle》，因為能夠掛機遊玩的特色讓玩家即便在辦公室也能偷偷地推進遊戲進度。Yahoo Tech HK ・ 29 分鐘前
波音防務工人 第4度否決資方合約提案
（法新社紐約26電）美國波音位於中西部的波音防務公司，逾3000名員工自8月起發動罷工。這些自8月4日起罷工的波音機工，在密蘇里及伊利諾州廠區負責F-15、F-18戰鬥機、T-7紅鷹高級飛行員訓練系統，以及MQ-25無人機生產作業。法新社 ・ 2 小時前
DOUBLE COAST舉辦萬聖節派對 吸引逾200組家庭客參與(多圖)｜啟德新盤
會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」坐擁逾7.9萬方呎以悉尼海濱都會品味為主題的臨海會所園林，自現樓推售後深受家庭客及專業人士追捧。項目今日(26日)舉辦「萬聖節狂歡派對」，特設「南瓜大am730 ・ 17 小時前
泰柬停火協議前夕遇泰王太后駕崩 川普專機一抵大馬就簽
（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普今天抵達馬來西亞，將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議，然而泰王太后日前辭世，經緊急協調後，簽署儀式改在川普專機抵達吉隆坡便立即舉行。不過，阿努廷仍希望親自簽署和平協議，因此提出將簽署儀式改至今天上午舉行，簽完停火協議便速返泰國。法新社 ・ 1 天前
經緯線｜「創」出個黃昏(二)
【Now新聞台】男人退休之後，可以做甚麼？有人選擇走入廚房，帶著童年回憶開燉蛋舖；有人拿起電鑽，幫助有需要的長者家居維修；亦有人重拾童年單車夢，還支持年輕人追逐夢想。退休再創業，如何令生活過得更充實和美好？ 《經緯線》報料電郵nowreport@nownews24.com#要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 14 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)昨上7時59分，一名12歲男童由青衣長康邨康順樓高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 2 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 5 小時前
YouTuber大J公開成功搵到代母 拍片揭總費用：我真係破產
百萬YouTuber大J（Jason）早於今年5月拍片宣布與日籍太太Mai展開代母生育計劃，指過往太太曾接受IVF（人工受孕）共6次皆失敗，因而決定搵代母，事件引起網民熱議，但大J就認為每個人都有自己想法，唔強求別人認同佢哋嘅決定。前日（25日），大J再次於YouTube影片分享代母進度，公開已成功搵到代母。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 7 小時前