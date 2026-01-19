南非小巴與卡車相撞 12死

（法新社約翰尼斯堡19日電） 南非警方表示，一輛載有學生的小型巴士今天在約翰尼斯堡（Johannesburg）南方與一輛卡車相撞，造成12名學生喪生。

這是南非近期最新一起致命車禍，該國雖然擁有現代化路網，但超速、魯莽駕駛、車輛保養不善等問題長期未獲解決。

事故發生在約翰尼斯堡南方約60公里處，靠近工業城市凡得比吉巴克（Vanderbijlpark）。

警方指出，小巴司機疑似在超車時失控釀禍。

省教育首長奇洛阿內（Matome Chiloane）在事故現場告訴記者，11名學生當場死亡，另一名學生送醫後不治。

廣告 廣告

他稱目前還不清楚罹難學生的年齡，但說他們來自小學及中學。

社群媒體上流傳的照片顯示，車禍後變形的小巴停在路旁，悲痛欲絕的家長聚集在警方封鎖線後，一些家長看到遺體時忍不住失聲痛哭。

豪登省（Gauteng）省長勒蘇費（Panyaza Lesufi）表示：「現場情況非常慘烈。」

根據南非交通部最新數據，2025年南非道路交通事故死亡人數超過1萬1400人。