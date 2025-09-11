南非最高法院裁定男性可隨妻姓 舊有規定被批過時且帶有父權色彩︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】南非最高法院近日裁定，男性也可以選擇使用妻子的姓氏，推翻了過往法律只容許女性隨夫姓的限制。法院認為，相關規定構成性別歧視。

根據《BBC》報道，兩對夫婦提出訴訟挑戰該規定，最終獲得憲法法院支持。其中，Henry van der Merwe 曾被拒絕改用妻子 Jana Jordaan 的姓氏，而 Andreas Nicolas Bornman 亦未能將自己姓氏加上妻子 Jess Donnelly-Bornman 的「Donnelly」。

法院指，現行《出生及死亡登記法》及其附屬規例需作修訂，方能落實這項裁決。兩對夫婦表示，舊有規定過時且帶有父權色彩，並違反憲法所保障的平等權利。他們早前已在高等法院勝訴，並要求憲法法院確認判決。

自由州律師公會（The Free State Society of Advocates）亦介入支持訴訟，指禁止男性採用妻子姓氏，延續了有害的性別刻板印象，因為女性享有的選擇卻被男性剝奪。內政部長 Leon Schreiber 及司法與憲法發展部長 Mamoloko Kubayi 均沒有反對兩對夫婦的申請。