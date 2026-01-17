南非槍擊案釀7死3傷 警方：疑與有組織勒索犯罪有關

（法新社開普敦17日電） 南非警方表示，槍手今天凌晨在開普敦（Cape Town）郊外一處城鎮殺害了7人，該事件可能與有組織勒索犯罪有關。

這起攻擊是南非近期一連串大規模槍擊事件中的最新一起，這些事件震撼了這個人口約6300萬、長期飽受犯罪問題困擾的國家。

警方在聲明中表示：「警方正在調查發生在馬瑞康納（Marikana）的一起槍擊案，事件一共造成7人喪生—包括1名女性與6名年齡介於30至50歲的男性。」

聲明指出，另有3人在這起發生於午夜過後不久的攻擊中受傷，這起事件「可能與當地有組織勒索犯罪有關」。

警方表示，嫌犯已逃離現場，警方已展開追緝與調查行動。

南非是非洲大陸工業化程度最高的國家，正面臨有組織犯罪網絡導致的長期犯罪與貪腐問題。

根據警方數據，去年7月至9月期間，南非平均每天約有63人遭到殺害。

去年12月南非曾發生兩起獨立的大規模槍擊事件，槍手闖入一間旅社與一家酒吧，一共造成24人死亡，其中包括數名兒童。