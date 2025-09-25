南非牧師末日預言翻車！信徒成TikTok小丑

▲南非牧師姆拉凱拉（Joshua Mhlakela）。示意圖。（圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 又有末日預言？南非牧師姆拉凱拉（Joshua Mhlakela）近日掀起網路宗教恐慌，他聲稱接收到「神的啟示」，預言聖經中的「末日被提（rapture）」將於2025年9月23日至24日發生。預言在網路上迅速傳播，部分相信預言的人選擇賣車、賣房、辭職，但最終什麼都沒有發生。

英國《獨立報》報導，南非牧師姆拉凱拉今年6月接受CettwinzTV採訪，聲稱「無論你是否準備好，末日被提都即將降臨」，還說耶穌非常響亮、清晰的告知他，「他在2025年9月23日和24日對我說：我將重返地球」。

「被提」是基督教末世論中的一種概念，認為當耶穌再臨之時，亡者將被復活高升，活著的人也會一起被送到天上的至聖所與基督相會，身體還將升華為不朽的身軀。不過「被提」的概念源自19世紀，並未被所有基督教派普遍接受，至今仍存極大爭議。

不過姆拉凱拉的預言在社群媒體上被瘋傳，在TikiTok上「#RaptureTok」的標籤爆紅，相信的人認為這是神的警告，批評者則認為只是老套的末日炒作。但許多熱門影片顯示，不少人對這個預言非常相信，有人為此賣掉汽車、出售房產或提早領出退休金，還有人剛好在此前一週被開除，但她坦然接受，把時間留給家人。這也不是第一次有信徒被預言影響，早在2011年，美國傳教士坎平（Harold Camping）就曾預言「被提」日期，當時也有部分信徒真的變賣家產、辭職離家，最終落得遺憾收場。

而在預言日期過去後，許多發布「#RaptureTok」影片的網友也開始把貼文刪除，不過另一個標籤「Raptureclowneryarchive」也變成熱門話題，把篤信預言的TikTok影片備份下來，又引發一波熱議。

「RaptureTok」的風潮也燒到X平台，網友也大開世界末日玩笑，並指出像這樣的世界末日預言並不是什麼新鮮事，「我只是想打掃一下我的房間，因為如果在被提的時候房間很亂，那就太尷尬了」、「有趣的是，聖經裡根本沒提過被提的事」、「如果每次某個教會團體認為他們已經算出了耶穌被提的日期，我都能得到五分錢，那麼我就可以買一打左右的雞蛋」。

