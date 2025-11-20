南非總統：美方改變態度 有意參與G20峰會

（法新社約翰尼斯堡20日電） 20國集團（G20）峰會本週末將在南非約翰尼斯堡登場，南非總統拉瑪佛沙今天表示，美國已改變原先抵制峰會的態度，希望以某種形式參與。

華府之前宣布不會參加本月22日至23日舉行的G20峰會，原因是美國反對輪值主席國南非所設定的會議優先議題。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天告訴記者：「我們已收到美國通知，正在與他們就此進行磋商，這份通知是關於（他們）改變主意及以某種形式參加峰會。」

廣告 廣告

他說，這是在峰會開始前最後關頭發生的事情，因此確實需要討論及評估。

拉瑪佛沙表示，南非認為這項發展是「正面訊號」，「所有國家都在這裡，而美國作為全球最大經濟體，也需要在這裡」。

他還說，得知美方態度有所轉變，令人感到高興。

美國總統川普（Donald Trump）自今年1月重返白宮以來，就某些議題對南非採取強硬立場，尤以宣稱南非白人（Afrikaner）遭系統性「殺害和屠殺」格外引人注意，而相關說法已遭駁斥。