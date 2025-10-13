南非重大車禍 至少40人喪生

（法新社約翰尼斯堡13日電） 南非林波波省（Limpopo）交通單位首長馬蒂耶（Violet Mathye）今天表示，一輛客運巴士滾落邊坡，造成包含馬拉威及辛巴威國民在內共至少40人罹難。

馬蒂耶表示，這輛開往辛巴威的巴士昨天在距離邊界約90公里處發生車禍，當時駕駛似乎控制不住車子。

馬蒂耶告訴新聞媒體，「他們還在現場工作，但目前為止已確認有40具遺體」，死者包含1名10個月大的女嬰。

她另提到有38人在醫院接受治療，救難人員還在尋找其他受害者的下落。

這輛巴士是從南部的吉科巴哈市（Gqeberha）出發，行駛了大約1500公里，乘客包括在南非工作的馬拉威人及辛巴威人。

馬蒂耶表示，肇事原因可能是疲勞駕駛或機械故障。