南非2黑人女子闖農場覓食 遭場主槍殺後餵豬 引種族衝突爭議震驚全國｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】南非林波波省（Limpopo）去年發生一宗震驚社會的暴力事件，2名黑人女性因闖進一名白人擁有的農場尋找食物，遭場主和員工槍殺後餵豬。案件正在當地法院審理，農場工人在庭上供稱，他被迫協助場主將兩名黑人女子的屍體丟入豬欄內，並掩飾兇案證據。

現年 21 歲農場工人 Adrian De Wet 在南非波羅瓜尼（Polokwane）高等法院作供時稱，去年 8 月 17 日晚上，他與60 歲的農場主人 Zachariah Johannes Olivier 持獵槍埋伏，等待有人闖入農場，兩人在聽到聲音後開槍。

屍體丟進豬欄

二人翌日發現一名女子中槍身亡，場主要求他把屍體丟進養有八至十頭豬的欄舍內；其後再發現第二具女屍，兩人聯同另一名工人 William Musora 同樣將屍體投入豬欄。

Adrian De Wet 本來被控謀殺，但在轉為控方證人後獲撤銷控罪，他供稱當時是被 Zachariah Johannes Olivier 強迫行事。他指，Olivier 曾用磨光機切割獵槍、燒毀木製槍托，並將殘餘槍枝及彈殼丟入水井，以銷毀證據。

屍體多處缺損

案情指，兩名死者為 45 歲的 Maria Makgato及 34 歲的Lucia Ndlovu，兩人被指當晚到農場覓食時遭殺害。控方在庭上出示相片顯示，屍體多處缺損，包括臀部、面部及大腿等部位。

庭上有死者家屬痛哭，Olivier 亦有落淚。案件在南非震驚全國，觸發強烈抗議聲浪，有民眾在法院外示威，外界關注在農村地區日漸緊張的種族矛盾。案件押後至下周三，辯方律師將展開盤問。

當地有民眾認為，事件反映南非長期存在的土地所有權不公等問題，多數主要商業農場由白人持有，而農村地區的黑人過著貧困生活，無奈之下到農場尋找廚餘；但另一方面，亦有白人農民主張，他們的農場經常遭到入侵與攻擊，部分極右翼人士甚至形容面臨「白人種族滅絕」。美國總統特朗普亦曾作出相關指控，遭南非總統拉馬福薩否認。

來源：BBC