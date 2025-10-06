中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
南韓「秋夕」假期長達 7 日 警方憂家暴個案激增 父權習俗助長暴力事件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓今年迎來長達 7 日的「秋夕」連假，是近年最長的一次。當地警方及婦女團體擔心，節日期間家庭暴力及伴侶暴力個案將顯著上升。警方數據顯示，每逢家人長時間團聚的傳統節日，家庭及親密關係間的衝突往往增加，而深植社會的父權習俗亦被指加劇緊張氣氛，不少女性在節日準備與家庭儀式中承受過大壓力，令爭執更易爆發。
去年中秋家暴激增六成
綜合外媒報道，警方數據顯示，每逢家人長時間團聚的傳統節日，家庭或親密關係間的暴力事件往往會上升。去年中秋假期期間，家暴報案比平日多出 62.3%，約會暴力案件亦增加 30.5%，全國平均錄得逾 4,000 宗相關個案。警方指出，假期愈長，案件數量往往愈多。
部分家庭仍維持男女分開進餐
韓國女性熱線代表宋蘭熙指，傳統的父權觀念在節日期間容易引發矛盾，「不少家庭的祭祖禮仍以男性為中心，女性需負責大部分準備工作，即使是對食物或材料的小批評，也可能引發爭執。」
她又提到，部分家庭仍維持男女分開進餐的習慣，男性舒適地用餐，而女性則在廚房用膳，「這類性別角色容易激化矛盾，」並補充假期結束後，離婚諮詢數量通常會上升。
宋蘭熙表示，南韓只有約 0.8% 的家暴受害女性會直接求助警方，強調節日期間家人相處時間延長，衝突點增多，「暴力可能出現在夫妻之間，也可能針對兒童，有時子女回家探親，目睹母親被虐而代為報警。」
涉及兇殺或搶劫案件亦增加
除家庭及戀愛暴力外，中秋期間涉及兇殺或搶劫等「零級」及「一級」緊急案件的比例亦較平時高。根據數據， 2023 年中秋期間每日平均接獲 56 宗「零級」及 1,949 宗「一級」報案，與前兩年相若。
警方為此展開防範措施，將 9 月 29 日至 10 月 12 日定為「綜合治安期」，加強住宅區、娛樂場所、金融機構及交通樞紐的巡邏，並加密監察高風險家庭。警方亦會嚴格處理涉酒暴力案件，檢查空置住宅防止爆竊，並在機場和車站加強保安，以應對旅客高峰。
