南韓京畿道貨車直撞市場 2 死 18 傷 司機當場被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】南韓傳媒報道，一輛藍色貨車今日（13 日）突然高速衝入京畿道富川市一個市場，事故造成 2 死 18 傷，肇事的 60 多歲司機當場被捕。
事發在當地時間今早 10 時 55 分左右，貨車突然失控衝入梧井區元宗洞的第一傳統市場，撞倒多名行人。據目擊者指，貨車當時在市場內高速行走了 100 米。事故中兩名死者均為 70 多歲的婦人。
日本美術館人貓攻防戰終落幕 愛闖關的黑貓阿健於9月離世 警衛大叔：感謝帶來難忘回憶
【動物專訊】日本廣島縣尾道市立美術館在8年前（2017年）開始的一場人貓攻防戰，建立了另類人貓情，黑色貓貓阿健（ケンちゃん）用盡辦法想走進美術館內，而警衛馬屋原定雄則多次制止，成為了人貓每日最純粹的快樂，可惜這段攻防戰終在今年9月落幕，阿健已於9月20日離世，永遠不會再出現在美術館門外。馬屋原表示非常感謝阿健帶來難忘的美好回憶，又形容直到今天仍覺得阿健可能會突然竄出來闖關。 阿健是一間餐廳所養的貓貓，在2016年開始常出現在尾道市立美術館外，直到翌年3月該館舉辦《滿滿貓咪展》（貓まみれ展），阿健和另一隻貓貓好友Go似乎被展覽吸引，跑到門口，並首次試圖走進館內，卻遭擔當警衛的馬屋原即時制止。沒想到這次闖關失敗，竟激發了阿健的好勝心，之後多次前來，用不同方法想走進館內，而馬屋原總是成功攔截及抱起阿健。 這場持續多年的攻防戰，成為了阿健和馬屋原快樂的遊戲，而且阿健也認定了馬屋原是他的玩伴，只要當日當值的不是馬屋原，阿健便不會闖關，只會乖乖坐在門外。 阿健近年曾成功以撒嬌攻勢突破馬屋原的防線，當馬屋原撫摸他時，他突然竄入館內，當時美術館也發表阿健獲勝的消息，成為貓貓界勵志的故事。美術館亦將阿健香港動物報 ・ 1 天前
結業潮2025｜連鎖茶餐廳「黃金冰室」疑全線結業！ 高峰期全港曾有6間分店
又一間連鎖茶餐廳懷疑全線結業！近日有網民指位於北角電氣道的 「黃金冰室」最後一間分店已悄然結業，圖中可見門外貼上「暫停營業」告示，店內物品也已被清空。這間高峰期於全港曾有6間分店的連鎖茶餐廳，隨北角分店落幕已靜靜退出市場。Yahoo Food ・ 14 小時前
立法會選舉・九龍東︱76 歲陳鑑林現身撐顏汶羽 討論聚焦「過山線」︱Yahoo
立法會「愛國者同心治港」選舉論壇持續進行，今早（13 日）九龍東地方選區論壇於觀塘曉光街體育館舉行。論壇辯論氣氛並不熱烈，主要聚焦在九龍東建立第二個核心商業區（CBD），以及區內交通問題，包括俗稱「過山線」的「東九龍智慧綠色大眾運輸系統」。各候選人繼續帶同助選團到場打氣，其中顏汶羽的助選團包括曾經擔任 4 屆九龍東立法會議員的 76 歲陳鑑林，至於行政會議成員湯家驊亦到場支持另一名候選人陳進雄。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
一諾中學醜聞｜36 歲校長及 44 歲女子涉欺詐等被捕 疑收 38 萬留位費僅退款 9.5 萬｜Yahoo
一諾中學早前涉「雙重學籍」等醜聞被教育局「釘牌」。學校亦被指在未經教育局批准下，收取每名學生 20 萬元「建校費」。該校的祁姓校長（36 歲），以及一名趙姓女子（44 歲）被捕，涉嫌串謀行騙及欺詐。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
日出康城單位拆主力牆業主否認兩罪 辯方稱控方無法證明裝修申請表製造過程
將軍澳日出康城第一期「首都」一個單位，部分主力牆涉被拆除，以打通房間空間。屋宇署向業主、工程項目設計總監及承建商，發出共 6 張傳票。業主否認 2 罪，案件周四（13 日）在觀塘裁判法院進入第二日審訊，控方舉證完畢，官裁定表證成立。被告不作供，不傳召任何證人，案件押後至 12 月 10 日結案陳詞。法庭線 ・ 6 小時前
謝侑芯遺體險被盜領！大馬警證實：是當地人
[NOWnews今日新聞]台灣網美謝侑芯命喪馬來西亞，而事發當下在現場的黃明志被以危險藥物法、謀殺罪起訴。日前傳出有不明人士假冒謝侑芯家屬，並且拿到了官方機構授權，想要將她的遺體領走，不過遭警方識破驅...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
北海道滑雪天書2025：8大粉雪天堂＋6間歎世界酒店懶人包
北海道的冬季有粉雪天堂之稱，有眾多的滑雪景點勝地及人氣滑雪住宿，加上正値北海道滑雪月份，每年都會吸引大批遊客去滑雪，除了滑雪之餘又能浸溫泉、品嚐美食。以下就為大家整理了8大北海道滑雪景點，以及6大人氣滑雪住宿推介，大家不妨到北海道來一趟滑雪體驗之旅啦！Trip.com ・ 1 天前
捲入台網紅謝侑芯命案遭押數日 歌手黃明志獲保釋
（法新社吉隆坡13日電） 馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案而遭到警方扣留數日，大馬當地媒體今天指出，黃明志下午已經獲得保釋。大馬媒體昨天報導，檢方指出暫無證據顯示黃明志涉入網紅謝侑芯命案，因此他於今天扣留期滿後暫時獲釋。法新社 ・ 2 小時前
美國眾議院通過臨時撥款法案 稍後交特朗普簽署 結束 43 日聯邦政府停擺｜Yahoo
美國眾議院在當地時間周三（12 日）通過了臨時撥款法案，稍後將會轉交總統特朗普簽署，結束今次破紀錄為期 43 日的聯邦政府停擺。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
向舊同學借2000萬周轉未如期還息 60歲婦追債不成涉起底被捕
一名60歲女子與舊同學疑有金錢糾紛，涉未經對方同意下披露其個人資料，違反私隱條例。她獲准保釋，公署續查案件。 調查顯示，事主與被捕人曾就讀同一間中學，兩人於2018年重遇，事主因為經營的工廠有財政困難，於是向被捕人借款，並承諾每月向被捕人士支付利息。事主其後再度借款，合共2,000萬元。 今年初，事主未有向am730 ・ 17 小時前
11個月大男嬰感染甲流 留院逾兩周因併發症不治
【Now新聞台】一名11個月大男嬰感染甲型流感，因併發症延至今日不治。 衞生防護中心表示，該男嬰有長期病患，留院逾兩周因併發症不治，為今年第二宗兒童感染流感後離世個案；連同本宗個案，九月起計已錄得九宗兒童感染流感嚴重個案，又指流感活躍程度十月最後一周開始回落，但仍然處於較高水平，隨著天氣轉涼，不排除流感活躍程度仍可能會反覆。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
中國研究員涉偷運真菌赴美國 可嚴重破壞農作物 被判監 5 個月後遣返中國︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名在密芝根大學實驗室工作的中國研究人員，被指未獲許可把可破壞農作物的真菌偷運入境，美國法院裁定她承認相關罪名後，判監 5 個月，由於她已被拘留相同時間，將在獲釋後立即被遣返中國。其男友同樣被起訴，但因身在中國無法受審。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
涉洗錢華商上交2700萬鎊財產換居英權 包括恐龍化石
【on.cc東網專訊】被新加坡指控洗黑錢的中國商人蘇炳海，日前與英國政府達成和解，將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府，涉及總值超過2,700萬英鎊（約2.75億港元）。on.cc 東網 ・ 9 小時前
TWICE Mina同款Fendi「飯糰包」翻紅！可愛毛茸茸手袋設計原是2023年的出品
2023 年推出的 Fendi 飯糰包，近期因為 TWICE Mina 的熱情演繹而再度走紅。作為時尚界備受矚目的明星，她頻繁在社群媒體展示這款迷你飯糰包，使其人氣居高不下。儘管為數年前的款式，但因其精緻的設計與高品質材質，仍屬經典之作。此包款結合了趣味造型與實用功能，深受許多時尚愛好者青睞。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓
一手市場再錄名人豪宅入市個案。《明報》報導，曾被網民稱為「卡界呂布」的90後旅遊及理財KOL小斯，近日以約1.368億元購入北角海璇II第1座高層A室連雙車位特色單位，實用面積2,118平方呎，另設430平方呎平台，成交呎價高達64,589元，同時創下項目成交價及呎價新高。閱讀更多：為夢想進駐啟德？真‧主場之利！六分鐘即達場館 參觀手球港隊鋼門啟德住所｜熱情造就更多選擇｜專訪手球運動員 - 葉冠英｜手袋變磚頭？ Prada前高層1,928萬掃沙田嶺豪宅 賣482個Galleria先夠買樓根據土地註冊處資料顯示，該單位屬海璇2B‧第3期，被稱為「鳳凰樓」的高層平台特色戶，享有煙花景觀。發展商提供的付款安排為270天成交期，買家更可獲發展商直送樓價4.25%印花稅，另可享「新地會」1萬元現金回贈及最高1.25%家庭置業回贈等優惠。新業主登記姓名為CHEUNG, LIM ON REGIS（張鎌安），與在經常教網民善用信用卡賺取飛行里數的KOL小斯本名相同。張鎌安名下的公司名為Fly For Miles HK Limited，亦與小斯創立的網站「Fly For Miles」名稱相同，顯示上述物28Hse.com ・ 7 小時前
黃明志涉謝侑芯案調查結束！放行進度曝光
[NOWnews今日新聞]馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，因此遭警方以謀殺、毒品罪扣押，目前他否認一切指控。今（12）日最新調查進度曝光，警方已經結束相關調查，並且將資料移交檢方，接下來是否能夠...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
「偷偷除套」難追究 調查揭兩成人未經同意無套性交 團體促完善「知情同意」法律定義︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】性交期間違反對象意願摘除安全套，屬於性暴力行為，惟香港未有針對該行為的刑事法例。關注婦女性暴力協會今日（13日）發表調查報告，有兩成受訪者曾遇過性交對象「偷偷除套」，受害人不分性別，反映情況非罕見。然而當中僅兩位受害人曾報警求助，其中一案中止調查。協會促請政府盡快就性罪行修例，完善「知情同意」性行為的法律定義，保障受害人尋求司法公義和緊急支援。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
《港樓》美聯：內地買家首10個月投入港樓逾千億元 創紀錄同期新高
據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，今年首10個月內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)在香港一二手住宅市場的註冊量共錄11,121宗，按年上升約14.3%；金額方面，期間內地買家涉及約1,065.4億元，亦較去年同期增加約2.7%，宗數與金額同創紀錄同期新高。AASTOCKS ・ 5 小時前
元州邨兄弟雙屍案 組織倡提升關愛隊識別高風險人士能力
【on.cc東網專訊】長沙灣元州邨元樂樓一對楊姓兄弟，周二(11日)被揭發雙雙倒斃單位內。59歲的弟弟因有尋死念頭，數日拒絕進食和喝水後去世，其67歲哥哥發現胞弟離世後，疑因失去至親感生無可戀，遂以啤酒吞服40粒退燒藥尋短。據指當區關愛隊去年曾探訪二人，社區組織on.cc 東網 ・ 9 小時前
旺角朗豪坊天降止汗劑 女途人中頭獎頭破流血
旺角發生天降硬物事件。周三（12日）晚上近10時，警方接獲報案，指在朗豪坊近砵蘭街出口對開行人路，有硬物從天而降，砸中一名24歲女途人，頭部後方受傷流血。 救援人員尋獲清醒的傷者，將她送往廣華醫院。據報從高處墮下傷人的物件為一支男性止汗劑，警方正調查從何處跌落，案件暫列作「高空墮物-有人受傷」，暫未有人被捕。am730 ・ 11 小時前