南韓前第一夫人「手袋門」 金建希承認收受2個Chanel手袋 價值逾10萬元｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】南韓前總統尹錫悅因「戒嚴風波」面臨多項刑事檢控，其夫人金建希（Kim Keon Hee）亦被指收受賄賂，案件正在當地審理。金建希的法律代表今（5 日）在一份對外聲明中指，金建希曾收受與統一教有關人士贈送的兩個 Chanel 手袋，但否認曾收受 Graff 鑽石頸鏈，同時強調她並非以任何利益作交換，亦與統一教無關。
金建希：因全成培多次勸說終接受
據相關聲明指，金建希承認曾從有統一教背景的法師全成培（Jeon Sung-bae）收到 2 個手袋，並向公眾致歉，「作為公職人員的配偶，應更審慎行事，對以不當行為令民眾失望深感懊悔」。
她的律師又否認金建希曾收受 Graff 頸鏈，稱相關指控「毫無根據」。律師又補充，金建希起初曾拒收手袋，但因全成培多次勸說而最終接受。她承認「沒有堅決拒絕是錯誤的」，並強調她從未使用過相關物品，且已把所有禮物歸還。
兩手袋總值逾10萬元
同時，統一教世界總部總幹事尹英浩亦正面對不當募款的審訊，在該案10月27 日的庭審中，首爾中央地方法院傳召Chanel 員工徐某出庭作證。案情提到，金建希在 2022 年 7 月曾被指從該統一教高層處收受價值 12,710,000 韓圓（約 73,000 港元）的手袋。
Chanel 員工徐某指，當天早上被店長告知，「會有一位顧客來處理與第一夫人有關的換袋事宜」。當日一行兩名女性顧客無需等候，即時進入店鋪，其中一人為金建希親信、前總統辦公室行政官柳京玉（Yoo Kyung-ok）。
柳京玉要求把「Chanel Classic Large」換成較小的「Chanel Classic Medium」，惟根據品牌政策，須由原購買人退回原商品。最終同行的另一名趙某支付費用，購買了一個價值 4,900,000 韓圓（約 28,000 港元）的「Chanel Camera Bag」。據調查顯示，該手袋原購買人為尹英浩妻子的弟弟。
員工徐某補充，柳京玉當時佩戴無線耳機，並曾透過視像通話展示多款手袋，惟徐某稱不知通話另一端人士身分。
