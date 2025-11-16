南韓啟用浮動太陽能項目 促進可再生能源發展
南韓在可再生能源方面取得了重要進展，特別是在浮動式可再生能源的計劃上，最近完成了一個具有里程碑意義的項目，這一項目標誌著南韓在可再生能源領域的持續努力。這個浮動式太陽能發電設施位於南韓的西海，是由政府和私營企業共同合作的成果，旨在利用水面空間進行能源生產，進一步推動可再生能源的發展。這些浮動式太陽能板不僅能夠減少土地使用，還能降低水面蒸發，從而提高水資源的利用效率。
這個項目的完成也顯示了南韓在實現其2030年可再生能源目標方面的決心，南韓政府計劃在未來幾年內大幅增加可再生能源的比例。根據官方數據，南韓計劃到2030年將可再生能源的比例提高至20%。這一目標的實現將有助於減少對化石燃料的依賴，並在全球氣候變化的背景下，為減少溫室氣體排放做出貢獻。這項計劃不僅是對環境的責任，也是對經濟的長期投資，因為可再生能源技術的增長將創造新的就業機會。
除了浮動式太陽能發電，南韓還在其他可再生能源技術上進行投資，包括風能和水能。據報導，南韓的風能潛力巨大，尤其是在海上風能方面，這一領域的發展將成為未來能源政策的重要組成部分。隨著技術的進步和成本的下降，南韓將能夠利用這些資源更有效地滿足能源需求，並推動經濟增長。
這項浮動式太陽能發電設施的成功運作，將為其他國家提供了一個可借鑒的範例，顯示出如何將創新技術應用於可再生能源的實踐中。隨著全球對可再生能源需求的增長，南韓的這一進展不僅有助於提升其在國際能源舞台上的地位，也有助於全球範圍內的可持續發展目標的實現。各國在推動可再生能源時，應該借鑒這一成功案例，以促進更廣泛的合作和技術交流，從而加速全球向低碳經濟的轉型。
推薦閱讀
其他人也在看
海豹被殺人鯨追殺 驚險「登船」逃生 美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國華盛頓州一名野生動物攝影愛好者 Charvet Drucker 近日在西雅圖外海拍攝鯨魚時，意外成為一隻海豹的救星。該海豹為逃避一群殺人鯨（又稱虎鯨）追捕，竟跳上她的遊艇躲避，驚險場面被她全程拍下。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
廢紙收集回收服務明年新約 補貼連動內地紙價 勢影響拾荒者收入
【on.cc東網專訊】屯門環保園內的紙漿廠預計今年底試產，每年處理廢紙量最新估計約達72萬公噸。環保署透露，在確保紙漿廠運作順暢後，已運作5年「廢紙收集及回收服務」將終止，署方會招標聘請服務承辦商接收和處理本地廢紙，預計明年1月合約生效。回收界人士分析，新模式下on.cc 東網 ・ 2 小時前
下半年首場大寒潮續影響多地 中俄界江饒河段入流冰期
【on.cc東網專訊】內地周六（15日）繼續發布大風和寒潮藍色預警，預計未來3日，寒潮繼續影響北方和中東部地區。下周二（18日）前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖北北部一帶，也是今年下半年以來影響內地的首場大範圍寒潮天氣。on.cc 東網 ・ 1 天前
孝子河嚴重污染 政府開展治理施工
【on.cc東網專訊】內地博主「漁獵齊哥」早前反映重慶市南川區南平鎮的孝子河河水嚴重污染，當地政府隨即成立工作專班展開調查。「漁獵齊哥」上周六（15日）證實，經政府緊急處理，孝子河目前雖然還有臭味，但比他上次前來已經小很多。on.cc 東網 ・ 3 小時前
美民主黨議員在氣候會議示警 憂美國在相關產業失利
（法新社貝倫14日電） 美國聯邦參議員懷特豪斯以非官方身分參與今年聯合國氣候年度峰會。巴西主辦今年的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），會議地點位在巴西北部貝倫（Belem）。法新社 ・ 1 天前
天氣報告｜大致天晴 最高氣溫約27度
【Now新聞台】本港今日(11月16日)天氣預測大致天晴。日間乾燥，市區最高氣溫約27度，新界再高一兩度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。展望明日大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。星期二顯著轉涼。星期三氣溫下降至13、14度左右。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
早晨天氣節目(11月16日上午7時) - 科學主任梁浩明
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 9 小時前
波音(BA.US)將與Charm Industrial簽署碳移除協議
據《Axios》周五報道，波音公司(BA.US)已達成協議，將向美國初創公司Charm Industrial購買最多10萬公噸的碳移除額。該公司將森林廢棄物轉化為「生物油」，並將其地下儲存。是次是Charm首次與航空公司達成交易，正值該行業尋找可擴展的減排方法之際。 該過程使用森林管理產生的生物質，並在熱解爐中加熱以生成「生物油」和「生物炭」；生物炭可提升土壤健康，並進一步吸收二氧化碳。Charm執行長Peter Reinhardt表示，這項技術還有助於防止野火、減少顆粒物污染，並封閉廢棄的油井。他補充說，這對更廣泛社群的影響「遠不止二氧化碳」。 波音戰略主管Jeff Shockey表示，該公司很高興與Charm Industrial合作，支持美國在碳清除方面的創新。其客戶已包括谷歌、摩根大通(JPM.US)和名為Frontier碳去除聯盟的組織。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願
汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
網上熱話｜男子不惜「犧牲色相」 公審髮型師經手後變河童
每次剪髮都是一場考驗，近日有網民發現一張離奇「街招」，有市民不惜「犧牲色相」，上載自己剪髮後的髮型，提醒大家切勿光顧大圍某間剪髮店。 有網民「相認」 街招上寫上剪髮店的地址及名稱，指是「垃圾單剪，剪5分鐘變河童！剪完連個師父(傅)都走出鋪(舖)頭笑」。有網民「相認」，指「終於有人話佢，我上次都俾佢剪到成個Xam730 ・ 21 小時前
上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)
社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。 警方回覆《am730》查詢時表示，周三(11月12日)於上水彩園路一帶進行交通執法行動，一名59歲女子違am730 ・ 1 天前
陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」 父母年輕高顏值合照曝光
近日有網友在北京偶遇73歲的陳澤民（陳冠希父親），照片曝光後引發熱議。目擊者形容他皮膚緊緻、身形挺拔，氣質優雅，完全看不出已過古稀之年，甚至有人驚呼：「狀態比兒子還要神！」姊妹淘 ・ 1 天前
李珊珊自爆年初險死經歷 林保怡急衝到醫院支援：就係知你真係會死
現年48歲，1996年度參選香港小姐成四料冠軍的李珊珊，於2011年患驚恐症後神隱多年，至去年底復出幕前成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》...Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
賽馬事故｜馬匹拋下騎師反方向跑 沙田第8場賽果無效退款
【Now新聞台】沙田馬場今日第八場賽事發生事故，馬會宣布賽事無效。 14號馬匹「超越夢想」在1200米賽事起步階段，就拋下騎師潘明輝往反方向奔跑。馬會指，騎師和馬匹在事件中均無受傷，惟基於安全理由，宣布賽果無效，投注均可獲退款。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
中國遭遇空前投資滑坡 威脅經濟的同時也令經濟學家大為不解
【彭博】— 中國投資的滑坡既前所未有，又難以解釋。 周五公佈的官方數據顯示，10月投資估計同比驟降逾11%，創下2020年初新冠疫情最初封控以來的最差單月表現。投資若進一步滑坡，可能動搖占中國國內生產毛額近半壁江山的經濟支柱，加劇本已面臨出口下滑壓力的經濟風險。Bloomberg ・ 1 天前
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招
【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包
今年11月16日就是長者日2025，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！YAHOO著數 ・ 5 小時前