南韓國會立法通過禁止中、小學生上課使用手機

南韓國會日前以壓倒性優勢通過法案，從 2026 年 3 月起禁止全國中、小學生在上課期間使用手機等智能設備。此舉將原本自 2023 年起由各校實行的管理指引升級為全國統一法律，但其目前並未確定對違規者的處罰細則。根據新法案，校長和教師有權禁止學生攜帶或使用手機，但緊急情況或基於教育目的使用均屬於例外。

根據南韓政府 2024 年的調查結果，盡管「智能手機會對人們的身心和社會生活產生負面影響」，但南韓有近 25% 的人口存在手機成癮的問題。而在兒童和青少年中，這一比例更是高達 43%。提出新法案的國民力量黨議員認為手機成癮對學生的「腦部發育和情感成長」都極爲有害，但也有反對者指出立法「直接侵犯了學生溝通自由、保護隱私和追求幸福的權利」。

實際上，南韓並非採取此類措施的唯一國家，中國、法國、義大利等都會對校內手機使用施以不同程度的限制。不久前英美亦有學校針對該情況引入了特製的「封鎖」手機袋，希望以此讓學生重建人際溝通以及健康生活模式。而現時香港並無硬性統一的校園手機禁令，教育局強調「校本管理」，由各學校根據自身情況制定校規。當然在制定校規時，校方須廣泛徵詢教師、家長及學生意見，確保規格合法、公平並兼顧學生的尊嚴和教育權利。

