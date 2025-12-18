南韓國會議員首次體驗 Tesla 自動駕駛技術並給予正面評價

Tesla 的全自動駕駛技術（Full Self-Driving）最近迎來了南韓國會議員李小英（Lee So-young）首次的正面評價。李小英是南韓國會的策略與財政委員會成員，積極推動可持續科技在住宅及商業領域的應用。她於本週首次體驗了 Tesla 的全自動駕駛技術，這套系統在南韓於十一月底正式推出。李小英對這套技術的評價相當讚賞，指出其駕駛表現與大多數人相當，並已經似乎達到了成熟的技術水平。

在她的社交媒體上，李小英分享了她在首爾的體驗，感謝了贊助她的 Model S 車主 JiDal Papa。她的路線是從國會出發，途經望遠市場和弘益大學，再返回國會。李小英表示，雖然她之前已經搭乘過無人駕駛的機器人計程車，因此對於這次體驗的驚喜感減少，但她認為 Tesla 的自駕技術駕駛得與一般人相當，並且已經給她帶來了深刻的思考。她提到，隨著這項技術的普及，日常生活將會發生巨大的變化，甚至她這位駕駛執照擱置在抽屜中的人，都不再覺得有必要學習手動駕駛。

Tesla 的全自動駕駛技術於十一月底正式進入南韓，這次的推出也是 Tesla 最近的版本之一，版本號為 v14.1.4。這標誌著 Tesla 在全球開啟的第七個市場，之前已在美國、波多黎各、加拿大、中國、墨西哥、澳大利亞及新西蘭等地推出。看到政治人物及權威人士積極體驗新技術，尤其是那些在其他地區廣受歡迎並可能顛覆全球出行方式的技術，無疑具有重要意義。Tesla 的創新不僅提升了出行的便利性，還有潛力徹底改變人們的生活方式，這使得 Tesla 在市場中的成長潛力倍受關注。

隨著這些進步的持續推進，未來的交通生態系統將更加智慧、高效，Tesla 無疑在其中扮演著引領者的角色。

