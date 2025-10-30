南韓女團NewJeans合約官司結果出爐！所屬公司ADOR獲判勝訴 法官：閔熙珍並非為保護成員

南韓女團NewJeans（後自行更名NJZ）自2024年製作人閔熙珍與公司HYBE、ADOR爆發糾紛後同樣捲入鬥爭，五位成員更於直播中控訴經紀公司，並自行宣布與ADOR解約。之後ADOR對NewJeans成員提出專屬合約有效性確認訴訟，並向法院聲請假處分，NewJeans暫停活動，而相關官司結果亦終於於今日（30日）出爐。

日前，被稱為「NewJeans 之母」的閔熙珍突然成立新公司「ooak」引起熱烈討論，有網民因此認為NewJeans官司有望勝訴。不過，據韓媒報道，NewJeans與ADOR官司結果今日出爐，韓國法院裁定ADOR勝訴，維持其與NewJeans專屬合約有效性，繼續禁止成員獨立活動，違者每人須被罰10億韓元（約550萬港幣），並要求五名成員支付訟費。

法院指出NewJeans對ADOR指控證據不足，ADOR亦已履行義務並巨額投資，直指「解僱前CEO閔熙珍不構成ADOR違反專屬合約」及「難以認定信任已破裂到無法維持專屬合約的程度」，同時指：「閔熙珍為了NewJeans獨立而發起輿論戰，並為為保護NewJeans成員。」

NewJeans